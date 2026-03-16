2026. március 16. hétfő Henrietta
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közel-Kelet, Nyugat-Ázsia, Kelet-Európa éjszakai fényei, ahogyan az űrből látszik. A kép elemeit a NASA bocsátotta rendelkezésünkre.
Utazás

Káosz az utazási piacon: kiderül, mennyire félnek a magyarok a közel-keleti feszültségtől

Pénzcentrum
2026. március 16. 15:33

A közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség már most érezhetően felforgatja a nemzetközi légi közlekedést és az utazási piacot. A Pénzcentrum kutatása arra keresi a választ, hogyan reagálnak minderre a magyar utazók: változtatnak‑e úti célokon, félnek‑e bizonyos térségektől, és mennyire tartják bizonytalannak az idei külföldi utazást.

A közel-keleti háború hatása messze túlnyúlik a térségen: a légtérzárak, az átirányított járatok és a megnövekedett üzemanyagköltségek világszerte felborítják a menetrendeket. A fapados légitársaságok különösen sérülékenyek, hiszen üzleti modelljük a rövid útvonalakra és a minimális költségekre épül. Ha egy gépnek több száz kilométeres kerülőt kell tennie, az azonnal megdrágítja az üzemeltetést, és könnyen járattörlésekhez vagy késésekhez vezethet. A szakértők szerint a helyzet akár csődhullámot is elindíthat a kisebb szereplők között, ami közvetlenül érintheti a magyar utazókat is.

A bizonytalanság miatt sokan már most újragondolják az idei terveiket. A biztonsági megítélés napról napra változik, és egyre több utazó kerüli a Közel-Keletet érintő útvonalakat. Mások inkább kivárnak, hátha stabilizálódik a helyzet, de a jegyárak emelkedése és a járatok kiszámíthatatlansága így is sokakat elbizonytalanít. A légitársaságok folyamatos tűzoltást végeznek: új útvonalakat keresnek, kerülőket repülnek, és igyekeznek fenntartani a menetrendet, miközben a költségeik napról napra nőnek.

A Pénzcentrum most arra kíváncsi, hogyan látják mindezt a magyar utazók. Bizonytalannak érzik-e a külföldi utazást? Változtatnak-e az úti célokon? Kerülik-e a konfliktushoz közeli térségeket? És mennyire hajlandók többet fizetni egy biztonságosabbnak ítélt járatért? A kutatás néhány perc alatt kitölthető, és segít megérteni, hogyan alakítja át a geopolitikai helyzet a magyarok idei utazási döntéseit.

Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire

A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:33
15:19
15:14
15:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 15.
Különleges kávézóra bukkantunk a határ menti kisvárosban: ilyen nincs még egy az országban!
2026. március 16.
Sötét titok derült ki az egekbe szökő benzinárakról: valójában egy durva kísérlet tesztalanyai lehetnek a gyanútlan autósok
2026. március 16.
Teljes tévúton jár a magyar oktatási rendszer: óriásit robbanhat az iskolákban az elfojtott feszültség
2026. március 16.
Hatalmas kockázatvállalás a Cápák közöttben: olyan üzletbe tett 40 milliót az egyik Cápa, amiből a többiek azonnal kiszálltak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 16. hétfő
Henrietta
12. hét
Március 16.
A magyar zászló és címer napja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell
2
6 napja
Többé nem tolerálják a fedélzeten: erre a mindennapi utasszokásra csapott le az egyik legnagyobb légitársaság
3
4 napja
Lépett az EU, komoly változás jön az utazási irodáknál: a csomagajánlatokat érinti
4
2 hete
Óriási bajban vannak az utazási irodák: válságüzemmódba kapcsolt a szektor
5
2 hete
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerizált értékpapír
Elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 16. 13:05
Sötét titok derült ki az egekbe szökő benzinárakról: valójában egy durva kísérlet tesztalanyai lehetnek a gyanútlan autósok
Pénzcentrum  |  2026. március 16. 10:02
Teljes tévúton jár a magyar oktatási rendszer: óriásit robbanhat az iskolákban az elfojtott feszültség
Agrárszektor  |  2026. március 16. 14:27
Hiány van rengeteg boltban: itt már alig van tojás, üresek a polcok