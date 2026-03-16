Káosz az utazási piacon: kiderül, mennyire félnek a magyarok a közel-keleti feszültségtől

A közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség már most érezhetően felforgatja a nemzetközi légi közlekedést és az utazási piacot. A Pénzcentrum kutatása arra keresi a választ, hogyan reagálnak minderre a magyar utazók: változtatnak‑e úti célokon, félnek‑e bizonyos térségektől, és mennyire tartják bizonytalannak az idei külföldi utazást.

A közel-keleti háború hatása messze túlnyúlik a térségen: a légtérzárak, az átirányított járatok és a megnövekedett üzemanyagköltségek világszerte felborítják a menetrendeket. A fapados légitársaságok különösen sérülékenyek, hiszen üzleti modelljük a rövid útvonalakra és a minimális költségekre épül. Ha egy gépnek több száz kilométeres kerülőt kell tennie, az azonnal megdrágítja az üzemeltetést, és könnyen járattörlésekhez vagy késésekhez vezethet. A szakértők szerint a helyzet akár csődhullámot is elindíthat a kisebb szereplők között, ami közvetlenül érintheti a magyar utazókat is.

A bizonytalanság miatt sokan már most újragondolják az idei terveiket. A biztonsági megítélés napról napra változik, és egyre több utazó kerüli a Közel-Keletet érintő útvonalakat. Mások inkább kivárnak, hátha stabilizálódik a helyzet, de a jegyárak emelkedése és a járatok kiszámíthatatlansága így is sokakat elbizonytalanít. A légitársaságok folyamatos tűzoltást végeznek: új útvonalakat keresnek, kerülőket repülnek, és igyekeznek fenntartani a menetrendet, miközben a költségeik napról napra nőnek.

A Pénzcentrum most arra kíváncsi, hogyan látják mindezt a magyar utazók. Bizonytalannak érzik-e a külföldi utazást? Változtatnak-e az úti célokon? Kerülik-e a konfliktushoz közeli térségeket? És mennyire hajlandók többet fizetni egy biztonságosabbnak ítélt járatért? A kutatás néhány perc alatt kitölthető, és segít megérteni, hogyan alakítja át a geopolitikai helyzet a magyarok idei utazási döntéseit.

Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire

A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.