olaj hordó oil barrel
Gazdaság

Kimondta Trump energiaügyi biztosa, amitől mindenki félt az olajárak kapcsán: a helyzet talán már soha nem lesz a régi

2026. március 16. 13:45

Az amerikai energiaügyi miniszter elismerte, hogy nincs garancia az üzemanyagárak csökkenésére. Mindez annak fényében hangzott el, hogy a Hormuzi-szoros továbbra sem biztonságos, az Irán elleni katonai műveletek pedig egyre nagyobb gazdasági terhet rónak az amerikai háztartásokra - számolt be az Axios.

Chris Wright energiaügyi miniszter az ABC News vasárnapi műsorában az üzemanyagárak várható alakulásáról úgy nyilatkozott: "háborúban semmire sincs garancia". Wright hangsúlyozta, hogy a helyzet az iráni rezsim elleni katonai műveletek nélkül "drámaian rosszabb lenne". Hozzátette, hogy az áremelkedés legalább egy olyan célért történik, amely "örökre megváltoztatja a geopolitikai helyzetet". Ugyanakkor elismerte, hogy a háború végéig "némileg magasabb árakra" kell számítani.

Az Amerikai Autómobil Szövetség (AAA) adatai szerint az átlagos amerikai benzinár vasárnapra gallononként 3,699 dollárra emelkedett a múlt havi 2,927 dollárról. A nyersolaj ára a hónap elején 2022 óta először lépte át a százdolláros hordónkénti lélektani határt. Wright tárcájának előrejelzése szerint az üzemanyagárak egészen 2027 végéig nem térnek vissza a konfliktus kitörése előtti szintre.

Diane Swonk, a KPMG vezető közgazdásza arra figyelmeztetett, hogy a kitermelés újraindítása "jó ideig" eltarthat. A szakember szerint az árakba beépült kockázati felár a Hormuzi-szoros újranyitása után is megmarad. "Az árak talán csökkenni fognak, de egy magasabb szintről indulnak lefelé" – fogalmazott a közgazdász. Hozzátette, hogy a folyamat negatív hatásai nemcsak a világgazdaságon, hanem az amerikai gazdaságon is végig fognak gyűrűzni.

Donald Trump szombaton a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy "számos ország" küld hadihajókat a Hormuzi-szorosba. Kifejezte reményét, hogy a műveletekben Kína, Franciaország, Japán, Dél-Korea és az Egyesült Királyság is részt vesz. Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete a CNN-nek úgy nyilatkozott, hogy Washington "üdvözli, bátorítja, sőt elvárja" ezeknek az országoknak a részvételét a saját gazdaságuk védelme érdekében.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Trump a háború befejezésének ütemtervét illetően ellentmondásos jelzéseket küld. Az Axios hírportálnak korábban azt mondta: "bármikor véget vetek neki, ha akarom". Ezzel szemben az NBC csatornának szombaton már úgy fogalmazott, hogy egyelőre nem akar megállapodást kötni Iránnal. Trump szintén az NBC-nek beszélt arról, hogy az Egyesült Államok "teljesen lerombolta a Hark-szigetet", ahol kilencven iráni katonai célpontot találtak el. A nyilatkozatot végül azzal a kijelentéssel zárta: "lehet, hogy még néhányszor lecsapunk rá, csak úgy szórakozásból."
#gazdaság #benzinár #donald trump #világgazdaság #irán #olajár #amerikai egyesült államok #geopolitika #üzemanyagárak #amerika gazdasága #háború

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:15
14:01
13:45
13:34
13:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 13. 16:50
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. március 16. 11:52
Hitelt vettél fel? Mi lesz a családoddal, ha veled bármi történne?
A hitelfelvétel mindig nagy döntés a család életében. Szükséges forrást szerezned például egy lakásv...
MEDIA1  |  2026. március 16. 10:30
Fogyatékos maga? - így dobta ki a HVG stábját a Békemenetről Kubatov embere
Fogyatékosnak nevezték és lökdösték a HVG stábját a Békemeneten, amikor a két molinó között felvonul...
Holdblog  |  2026. március 16. 09:30
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a tová...
Kasza Elliott-tal  |  2026. március 16. 06:00
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 15.
Különleges kávézóra bukkantunk a határ menti kisvárosban: ilyen nincs még egy az országban!
2026. március 16.
Sötét titok derült ki az egekbe szökő benzinárakról: valójában egy durva kísérlet tesztalanyai lehetnek a gyanútlan autósok
2026. március 16.
Teljes tévúton jár a magyar oktatási rendszer: óriásit robbanhat az iskolákban az elfojtott feszültség
2026. március 16.
Hatalmas kockázatvállalás a Cápák közöttben: olyan üzletbe tett 40 milliót az egyik Cápa, amiből a többiek azonnal kiszálltak
1
1 hete
Hát elkezdődött: több százezren kaptak sorkatonai behívót, már ma indul a kikpézés
2
2 hete
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
3
2 napja
Kossuth-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege
4
1 hete
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
5
1 hete
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 16. 13:05
Sötét titok derült ki az egekbe szökő benzinárakról: valójában egy durva kísérlet tesztalanyai lehetnek a gyanútlan autósok
Pénzcentrum  |  2026. március 16. 10:02
Teljes tévúton jár a magyar oktatási rendszer: óriásit robbanhat az iskolákban az elfojtott feszültség
Agrárszektor  |  2026. március 16. 13:31
Hatalmasat bukhat, aki ilyen terméket vásárol most a kertjébe, földjére itthon