Kimondta Trump energiaügyi biztosa, amitől mindenki félt az olajárak kapcsán: a helyzet talán már soha nem lesz a régi

Az amerikai energiaügyi miniszter elismerte, hogy nincs garancia az üzemanyagárak csökkenésére. Mindez annak fényében hangzott el, hogy a Hormuzi-szoros továbbra sem biztonságos, az Irán elleni katonai műveletek pedig egyre nagyobb gazdasági terhet rónak az amerikai háztartásokra - számolt be az Axios.

Chris Wright energiaügyi miniszter az ABC News vasárnapi műsorában az üzemanyagárak várható alakulásáról úgy nyilatkozott: "háborúban semmire sincs garancia". Wright hangsúlyozta, hogy a helyzet az iráni rezsim elleni katonai műveletek nélkül "drámaian rosszabb lenne". Hozzátette, hogy az áremelkedés legalább egy olyan célért történik, amely "örökre megváltoztatja a geopolitikai helyzetet". Ugyanakkor elismerte, hogy a háború végéig "némileg magasabb árakra" kell számítani.

Az Amerikai Autómobil Szövetség (AAA) adatai szerint az átlagos amerikai benzinár vasárnapra gallononként 3,699 dollárra emelkedett a múlt havi 2,927 dollárról. A nyersolaj ára a hónap elején 2022 óta először lépte át a százdolláros hordónkénti lélektani határt. Wright tárcájának előrejelzése szerint az üzemanyagárak egészen 2027 végéig nem térnek vissza a konfliktus kitörése előtti szintre.

Diane Swonk, a KPMG vezető közgazdásza arra figyelmeztetett, hogy a kitermelés újraindítása "jó ideig" eltarthat. A szakember szerint az árakba beépült kockázati felár a Hormuzi-szoros újranyitása után is megmarad. "Az árak talán csökkenni fognak, de egy magasabb szintről indulnak lefelé" – fogalmazott a közgazdász. Hozzátette, hogy a folyamat negatív hatásai nemcsak a világgazdaságon, hanem az amerikai gazdaságon is végig fognak gyűrűzni.

Donald Trump szombaton a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy "számos ország" küld hadihajókat a Hormuzi-szorosba. Kifejezte reményét, hogy a műveletekben Kína, Franciaország, Japán, Dél-Korea és az Egyesült Királyság is részt vesz. Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete a CNN-nek úgy nyilatkozott, hogy Washington "üdvözli, bátorítja, sőt elvárja" ezeknek az országoknak a részvételét a saját gazdaságuk védelme érdekében.

Trump a háború befejezésének ütemtervét illetően ellentmondásos jelzéseket küld. Az Axios hírportálnak korábban azt mondta: "bármikor véget vetek neki, ha akarom". Ezzel szemben az NBC csatornának szombaton már úgy fogalmazott, hogy egyelőre nem akar megállapodást kötni Iránnal. Trump szintén az NBC-nek beszélt arról, hogy az Egyesült Államok "teljesen lerombolta a Hark-szigetet", ahol kilencven iráni katonai célpontot találtak el. A nyilatkozatot végül azzal a kijelentéssel zárta: "lehet, hogy még néhányszor lecsapunk rá, csak úgy szórakozásból."