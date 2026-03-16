A Nemzetközi Energiaügynökség stratégiai tartalékaiból több mint 400 millió hordó kőolajat bocsátanak a piacra.
Kimondta Trump energiaügyi biztosa, amitől mindenki félt az olajárak kapcsán: a helyzet talán már soha nem lesz a régi
Az amerikai energiaügyi miniszter elismerte, hogy nincs garancia az üzemanyagárak csökkenésére. Mindez annak fényében hangzott el, hogy a Hormuzi-szoros továbbra sem biztonságos, az Irán elleni katonai műveletek pedig egyre nagyobb gazdasági terhet rónak az amerikai háztartásokra - számolt be az Axios.
Chris Wright energiaügyi miniszter az ABC News vasárnapi műsorában az üzemanyagárak várható alakulásáról úgy nyilatkozott: "háborúban semmire sincs garancia". Wright hangsúlyozta, hogy a helyzet az iráni rezsim elleni katonai műveletek nélkül "drámaian rosszabb lenne". Hozzátette, hogy az áremelkedés legalább egy olyan célért történik, amely "örökre megváltoztatja a geopolitikai helyzetet". Ugyanakkor elismerte, hogy a háború végéig "némileg magasabb árakra" kell számítani.
Az Amerikai Autómobil Szövetség (AAA) adatai szerint az átlagos amerikai benzinár vasárnapra gallononként 3,699 dollárra emelkedett a múlt havi 2,927 dollárról. A nyersolaj ára a hónap elején 2022 óta először lépte át a százdolláros hordónkénti lélektani határt. Wright tárcájának előrejelzése szerint az üzemanyagárak egészen 2027 végéig nem térnek vissza a konfliktus kitörése előtti szintre.
Diane Swonk, a KPMG vezető közgazdásza arra figyelmeztetett, hogy a kitermelés újraindítása "jó ideig" eltarthat. A szakember szerint az árakba beépült kockázati felár a Hormuzi-szoros újranyitása után is megmarad. "Az árak talán csökkenni fognak, de egy magasabb szintről indulnak lefelé" – fogalmazott a közgazdász. Hozzátette, hogy a folyamat negatív hatásai nemcsak a világgazdaságon, hanem az amerikai gazdaságon is végig fognak gyűrűzni.
Donald Trump szombaton a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy "számos ország" küld hadihajókat a Hormuzi-szorosba. Kifejezte reményét, hogy a műveletekben Kína, Franciaország, Japán, Dél-Korea és az Egyesült Királyság is részt vesz. Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete a CNN-nek úgy nyilatkozott, hogy Washington "üdvözli, bátorítja, sőt elvárja" ezeknek az országoknak a részvételét a saját gazdaságuk védelme érdekében.
Trump a háború befejezésének ütemtervét illetően ellentmondásos jelzéseket küld. Az Axios hírportálnak korábban azt mondta: "bármikor véget vetek neki, ha akarom". Ezzel szemben az NBC csatornának szombaton már úgy fogalmazott, hogy egyelőre nem akar megállapodást kötni Iránnal. Trump szintén az NBC-nek beszélt arról, hogy az Egyesült Államok "teljesen lerombolta a Hark-szigetet", ahol kilencven iráni katonai célpontot találtak el. A nyilatkozatot végül azzal a kijelentéssel zárta: "lehet, hogy még néhányszor lecsapunk rá, csak úgy szórakozásból."
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggel a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Két hét alatt harmadával drágult a műtrágya a közel-keleti háború hatására.
Sokkal közelebb a világháború, mint eddig hittük? A számok nem hazudnak, Magyarország újra a legnagyobb vesztesek között lehet
Mutatjuk 2026. 11. hetének legfontosabb, legérdekesebb, vagy éppen legelgondolkodtatóbb híreit, eseményeit Magyarországról és a nagyvilágból.
Egyre bizonyosabb, új gazdasági világválság első fázisába léptünk: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
A Közel-Keleten kirobbant konfliktus néhány nap alatt emlékeztette a világot arra, mennyire törékeny az energiarendszer, amelyre a globális gazdaság épül.
Csapdába esett az energiapiac: hónapokra megbénul a kitermelés, brutális drágulás várhat Magyarországra is
A közel-keleti konfliktus nyomán kialakult energiapiaci zavar a globális olajkínálat mintegy 15, a cseppfolyósított földgáz-ellátás pedig körülbelül 20 százalékát érinti.
Folytatódik a „háború" déli szomszédunkkal: a MOL már másodszorra jelentette fel a horvát olajvállalatot
A magyar vállalatcsoport panasza szerint a Janaf a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése óta közel kétszeresére emelte szállítási díjait.
2026-ban is átadják Magyarország legrangosabb elismeréseit március 14-én, többek között a Széchenyi-díjakat.
A Kossuth-díj 2026-ban is Magyarország egyik legrangosabb művészeti és kulturális elismerésének számít, amelyet minden évben március 15-e környékén adnak át.
Ezeknek a platformoknak a működési elve lényegében a fogadási tőzsdékével egyezik meg
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 273,75 pontos, 0,22 százalékos csökkenéssel 121 754,84 ponton zárt pénteken.
Gyengült pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Komoly figyelmeztetést küldött a hitelminősítő Magyarországnak: óriási csapdát rejt a hazai lakáspiac
A hitelminősítő szerint a várható gazdasági fellendülés és a szektor erős alapjai sikeresen ellensúlyozzák a makrogazdasági kockázatokat.
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
Egy friss elemzés szerint Európa GDP-vel súlyozott gazdasági egyensúlypontja 1950 óta folyamatosan vándorol keletre.
Ők a háborúk igazi vámszedői: elképesztő pénzeket kaszálnak ezek a cégek, van mit a tejbe aprítaniuk
Az európai védelmi vállalatok rekordméretű rendelésállománnyal és dinamikusan növekvő bevételekkel számolnak a jövőben.
Súlyos figyelmeztetést küldött Magyarországnak a hitelminősítő: kritikusak a kilátások, végéleg bóvliba csúszunk?
A Fitch Ratings szerint a következő magyar kormány komoly gazdaságpolitikai kihívásokkal szembesülhet
A kormányhivatal vizsgálja a debreceni akkugyárban történt balesetet, miközben egy dolgozó nyilvánosan beszélt a feltételezett szabálytalanságokról.
Az intézkedés jelentős mennyiségű energiahordozót érint.
Váratlan fordulat a magyar gazdaságban: van olyan ágazat, amelyik pillanatok alatt majdnem a felére zsugorodott
2026 januárjában az ipari termelés volumene 2,5 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest.
-
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.