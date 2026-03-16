Sport

Visszaszólt hangos kritikusainak a hatalmasat bukó amerikai síző: "majd akkor vonulok vissza, ha én akarok"

Pénzcentrum
2026. március 16. 17:43

Lindsey Vonn közösségi oldalán üzent mindazoknak, akik a milánó-cortinai olimpián elszenvedett súlyos sérülése óta visszavonulásra szólítják fel. Az amerikai síző egyértelművé tette: a jövőjéről kizárólag ő maga fog dönteni - írta meg a The Guardian.

A 41 éves amerikai alpesi síző februárban, a milánó-cortinai olimpián esett hatalmasat. Vonn mindössze 13 másodperccel a rajt után vesztette el az egyensúlyát, és többszörös sípcsonttörést szenvedett a bal lábán. Később elárulta, hogy kis híján a lábát is elveszítette. A sérülés ugyanis rekeszszindrómát okozott: ez az állapot az izomrekeszben kialakuló túlzott nyomás miatt veszélyezteti a vérkeringést, és kezelés nélkül maradandó károsodáshoz vezethet.

"Nem, még nem vagyok kész arról beszélni, hogy mi lesz a jövőm a síelésben" - írta Vonn vasárnap.

Hihetetlen érzés volt 41 évesen újra a világ legjobbjának lenni, és új rekordokat felállítani. Az én koromban azonban már csakis én döntök a saját jövőmről. Senkinek az engedélyére nincs szükségem ahhoz, hogy azt csináljam, ami boldoggá tesz.

Hozzátette: előfordulhat, hogy újra versenyezni fog, de az is benne van a pakliban, hogy nem. Amint meghozta a döntést, közölni fogja a nyilvánossággal.

Megszólalt balesete után a horrorbukást elszenvedő Lindsey Vonn: semmit nem bán az amerikai síző
Lindsey Vonn egyáltalán nem bánja, hogy mégis bevállalta az olimpiai indulást, annak ellenére, hogy nagyon csúnyát esett a vasárnapi versenyen.

Az egyik hozzászóló azt tanácsolta neki, hogy fogadja el a helyzetet, hiszen kis híján elveszítette a lábát. Vonn erre a következőképpen válaszolt: "Azt hiszem, összekevered az egómat az örömmel. Egész életemben azt mondtam, hogy imádom a síelést. Akkor vonulok vissza, amikor én úgy gondolom."

Vonn a múlt szezonban közel hat év kihagyás és egy térdprotézis-beültetés után tért vissza. Idén két lesiklást is megnyert, és további három versenyen állhatott fel a dobogóra. Visszatérése után ismét a világ élvonalába küzdötte fel magát. Sokan az olimpiai lesiklás legnagyobb esélyesei közé sorolták abban a versenyszámban, amelyet a 2010-es vancouveri játékokon már megnyert egyszer.

A súlyos baleset óta Vonn rendszeresen oszt meg videókat a rehabilitációjáról. Ezeken a felvételeken súlyzós edzéseket és szobabiciklizést végez, bár utóbbiból egyelőre csak napi öt percet tud teljesíteni. Bejegyzésében hangsúlyozta: jelenleg a felépülésre és a mindennapi élethez való visszatérésre összpontosít.
