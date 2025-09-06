Újra összeveszett Donald Trump az EU-val: komoly vámfenyegetést mondott be, vége az egyezségnek?

Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi szankciókkal fenyegette meg az Európai Uniót, miután a Bizottság 2,95 milliárd eurós bírságot szabott ki a Google-re versenyjogi szabályok megsértése miatt - írka az Euractiv.

Az Európai Bizottság pénteken jelentette be a döntést, miszerint a Google megsértette az uniós versenyjogi szabályokat a digitális hirdetési piacon. A 2021-ben indult vizsgálat eredményeként kiszabott bírságra Trump azonnal reagált a Truth Social platformon.

Az amerikai elnök közleményében kijelentette, hogy kormányzata "nem fogja hagyni, hogy ezek a diszkriminatív lépések érvényben maradjanak", mivel szerinte a bírság megfosztja az Egyesült Államokat olyan pénzektől, "amelyek egyébként amerikai beruházásokba és munkahelyekbe áramlanának".

Trump kilátásba helyezte az úgynevezett Section 301-eljárás elindítását is, amely amerikai kereskedelmi jogi eszközként vámok vagy egyéb korlátozások bevezetéséhez vezethet az EU-val szemben. Az elnök célja saját megfogalmazása szerint az lenne, hogy "érvénytelenítse az amerikai adófizető cégekre kivetett igazságtalan bírságokat".

Jelenleg mindössze három ország – Kína, Nicaragua és Brazília – áll Section 301-vizsgálat alatt. Trump már egy hónappal ezelőtt figyelmeztette a világ országait, hogy ne próbáljanak saját digitális szabályokat érvényesíteni az amerikai technológiai vállalatokkal szemben, különben jelentős vámokra és exportkorlátozásokra számíthatnak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az Európai Bizottság szóvivője a Google elleni bírság bejelentésekor hangsúlyozta, hogy a döntésnek nincs köze az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi tárgyalásokhoz.

Címlapfotó: Eduardo Munoz, MTI/MTVA