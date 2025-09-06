2025. szeptember 6. szombat Zakariás
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
New York, 2023. november 6.Donald Trump volt amerikai elnök az ellene és két gyermeke ellen csalás vádjával indított polgári per tárgyalásán New York állam Legfelsõbb Bíróságának tárgyalótermében 2023. november 6-án. A volt elnök,
Világ

Újra összeveszett Donald Trump az EU-val: komoly vámfenyegetést mondott be, vége az egyezségnek?

Pénzcentrum
2025. szeptember 6. 09:29

Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi szankciókkal fenyegette meg az Európai Uniót, miután a Bizottság 2,95 milliárd eurós bírságot szabott ki a Google-re versenyjogi szabályok megsértése miatt - írka az Euractiv.

Az Európai Bizottság pénteken jelentette be a döntést, miszerint a Google megsértette az uniós versenyjogi szabályokat a digitális hirdetési piacon. A 2021-ben indult vizsgálat eredményeként kiszabott bírságra Trump azonnal reagált a Truth Social platformon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az amerikai elnök közleményében kijelentette, hogy kormányzata "nem fogja hagyni, hogy ezek a diszkriminatív lépések érvényben maradjanak", mivel szerinte a bírság megfosztja az Egyesült Államokat olyan pénzektől, "amelyek egyébként amerikai beruházásokba és munkahelyekbe áramlanának".

Trump kilátásba helyezte az úgynevezett Section 301-eljárás elindítását is, amely amerikai kereskedelmi jogi eszközként vámok vagy egyéb korlátozások bevezetéséhez vezethet az EU-val szemben. Az elnök célja saját megfogalmazása szerint az lenne, hogy "érvénytelenítse az amerikai adófizető cégekre kivetett igazságtalan bírságokat".

Jelenleg mindössze három ország – Kína, Nicaragua és Brazília – áll Section 301-vizsgálat alatt. Trump már egy hónappal ezelőtt figyelmeztette a világ országait, hogy ne próbáljanak saját digitális szabályokat érvényesíteni az amerikai technológiai vállalatokkal szemben, különben jelentős vámokra és exportkorlátozásokra számíthatnak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az Európai Bizottság szóvivője a Google elleni bírság bejelentésekor hangsúlyozta, hogy a döntésnek nincs köze az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi tárgyalásokhoz.

Címlapfotó: Eduardo Munoz, MTI/MTVA 
#európai unió #amerika #eu #usa #trump #donald trump #vámok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:33
10:05
09:29
08:14
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 6.
200 ezer forintot is megérhet ez a különleges LEGO figura: rengeteg magyar polcán ott lapulhat egy
2025. szeptember 5.
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
2025. szeptember 5.
Így portyáznak a nyomor vámszedői: íme az emberkereskedők rejtett hálózata az EU-ban
2025. szeptember 5.
Sokk a világgazdaságban: olyan fordulat zajlik, amire senki sem mert volna fogadni 20 éve
2025. szeptember 5.
Torz tükörben a magyar tinik: miért látja magát kövérnek minden második lány?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 6. szombat
Zakariás
36. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Sokkoló ultimátum Zelenszkijnek: ezt kell adnia Putyinnak, hogy véget érjen a háború
2
5 napja
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
3
2 hete
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
4
2 hete
Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot
5
3 hete
A béke ára: Oroszország végre elárulta, mit akar a háború lezárásáért cserébe
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyósítási jutalék
százalékos érték, amely akkor fizetendő, amikor a bank a hitelt folyósítja, azaz átutalja az ügyfél részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 6. 10:05
Így lakomáztak a leggazdagabb középkori urak: durva, miket tálaltak a császári vendégseregnek
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 6. 06:36
Írország-Magyarország: ma indul az utazás, Dublinban játszik selejtezőt a magyar válogatott
Agrárszektor  |  2025. szeptember 6. 10:33
Gond van rengeteg dióval: megdöbbentő hírek érkeztek