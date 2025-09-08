A kínai akkumulátorgyártó óriás, a CATL bemutatta legújabb elektromos autókhoz fejlesztett akkumulátorait, kifejezetten az európai piacra szabva.
Óriási bajban van a Tesla: nyolcéves mélypontra zuhantak az eladások
A Tesla piaci részesedése közel nyolcéves mélypontra süllyedt az Egyesült Államokban, a vásárlók inkább a versenytársak elektromos járműveit választják Elon Musk cégének elöregedő kínálatával szemben.
A Cox Automotive kutatócég adatai szerint a Tesla augusztusban az amerikai elektromos autó eladások mindössze 38%-át tudhatta magáénak, ami 2017 októbere óta a legalacsonyabb érték. Ez az első alkalom, hogy a vállalat részesedése 40% alá csökkent azóta, hogy megkezdte a Model 3, első tömegpiaci modelljének gyártását - írta a Reuters.
A visszaesés különösen nehéz időszakban következett be, amikor a versenytársak egyre több kedvezményt kínálnak elektromos járműveikre. Az elemzők szerint az elektromos autók eladásai várhatóan szeptember végéig emelkednek az Egyesült Államokban, majd visszaesnek, amikor a szövetségi adókedvezmények lejárnak a hónap végén.
A Tesla, amely egykor az amerikai elektromos autópiac több mint 80%-át birtokolta, most komoly kihívásokkal néz szembe. Miközben más autógyártók új elektromos modelleket dobnak piacra, a Tesla a robotaxik és humanoid robotok fejlesztésére összpontosít, késleltetve vagy törölve az olcsóbb elektromos járművek terveit.
A vállalat igazgatótanácsa pénteken példátlan, 1 billió dolláros javadalmazási csomagot javasolt Musk számára, amely többek között ahhoz kötődik, hogy a Tesla értéke a következő évtizedben 8,5 billió dollárra emelkedjen.
A júliusi adatok szerint a Tesla piaci részesedése 48,7%-ról 42%-ra csökkent júniushoz képest, ami 2021 márciusa óta a legmeredekebb visszaesés. Bár az elektromos járművek eladásai 24%-kal nőttek júliusban, a Tesla növekedése csak 7%-os volt, augusztusban pedig tovább lassult 3,1%-ra, miközben a szélesebb piac 14%-kal bővült.
A versenytársak, köztük a Hyundai, Honda, Kia és Toyota magasabb vásárlói ösztönzőket kínáltak, mint a Tesla, és 60-120% közötti eladásnövekedést értek el, növelve piaci részesedésüket. A Volkswagen eladásai több mint 450%-kal nőttek júliusban az előző hónaphoz képest.
A csökkenő részesedés rávilágít a Tesla egyre nehezebb helyzetére: vagy magasabb, a profitot romboló ösztönzőkkel támogatja az eladásokat, vagy fenntartja a nyereségességet, de lemond a piaci részesedésről.
