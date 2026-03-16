2026. március 16. hétfő Henrietta
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A papír naptárlap háttere
Gazdaság

Adóbevallás 2026: fontos határidő jár le ma éjfélko, errpl jobb,ha tudsz!

MTI
2026. március 16. 10:59

Hétfő éjfélig még kérhetik az szja-bevallás tervezetének postázását azok, akiknek nincs elektronikus elérhetősége. Akinek van Ügyfélkapu+ vagy a DÁP-regisztrációja, online már elérheti tervezetét az eSZJA-oldalon - hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Aki nem rendelkezik elektronikus elérhetőséggel, március 16-ig adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon kérheti tervezetének postázását.

A legegyszerűbb SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon, SZJA-szóköz-adóazonosítójel-szóköz-ééééhhnn formában - emlékeztetett a hivatal. Az elkészült tervezeteket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tértivevényesen, április 30-ig küldi el postán az igénylőknek, ám megjegyezték, hogy a postázás helyett érdemes az online utat választani.

Amint megtörténik az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra a regisztráció, azonnal elérhetővé válik a NAV szja-bevallás kiajánlási szolgáltatása. A bevallási tervezet a hivatal eSZJA-oldalán akár okostelefonon is megtekinthető, szükség esetén módosítható is. Aki egyetért a dokumentum adataival, az – néhány kattintással – jóvá is tudja hagyni - közölte a NAV.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:59
10:44
10:33
10:14
10:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 13. 16:50
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 16. 09:48
Új helyen bukkant fel Gulyás László: a Magyar Jelenen indított műsort
Az egyik legismertebb sportriporter GulyásÓra címmel jelentkezik új podcastműsorral a Mi Hazánkhoz k...
Holdblog  |  2026. március 16. 09:30
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a tová...
Kasza Elliott-tal  |  2026. március 16. 06:00
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Bankmonitor  |  2026. március 14. 08:46
Jöhet a lakásárak drasztikus esése? Egyáltalán beszélhetünk ingatlanlufiról?
Az MNB értékelése szerint már 18,8 százalékos volt a hazai lakások túlárazottsága, amelyre még ráteh...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 15.
Különleges kávézóra bukkantunk a határ menti kisvárosban: ilyen nincs még egy az országban!
2026. március 16.
Teljes tévúton jár a magyar oktatási rendszer: óriásit robbanhat az iskolákban az elfojtott feszültség
2026. március 16.
Hatalmas kockázatvállalás a Cápák közöttben: olyan üzletbe tett 40 milliót az egyik Cápa, amiből a többiek azonnal kiszálltak
2026. március 15.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 16. hétfő
Henrietta
12. hét
Március 16.
A magyar zászló és címer napja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Hát elkezdődött: több százezren kaptak sorkatonai behívót, már ma indul a kikpézés
2
2 hete
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
3
2 napja
Kossuth-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege
4
1 hete
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
5
1 hete
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felmondás
a biztosítási szerződést bármelyik fél egyoldalúan is felmondhatja, de csak a biztosítási időszak végére, azt legalább 30 nappal megelőzően, és írásban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 16. 10:02
Teljes tévúton jár a magyar oktatási rendszer: óriásit robbanhat az iskolákban az elfojtott feszültség
Pénzcentrum  |  2026. március 16. 05:38
Oscar 2026: így zajlott a 98. Oscar-gála 2026-ban, itt a friss Oscar-díjas filmek listája
Agrárszektor  |  2026. március 16. 10:31
Megérkezett a fagy: itt már újra beütöttek a kemény mínuszok