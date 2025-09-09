Az Otthon Start miatt visszaszorulnak a készpénzes vevők a XIII. kerület ingatlanpiacán
Brutálisan megdrágulnak az autópályák: ennyivel kell többet fizetned az e-matricáért
A 2026-os autópálya-matrica árak az augusztusi infláció alapján nőnek, a díjak tízesekre kerekítve emelkednek. Kedvezményes áron válthatnak éves matricát az M1-es autópálya felújítása miatt érintett vármegyék lakói, miközben az online vásárlásokhoz kapcsolódó kényelmi díj megszűnt, írja a Portfolio.
Az autópálya-matricák díját minden évben az előző augusztusig számított fogyasztói árindex alapján kell meghatározni. 2025 augusztusában az infláció 4,3 százalékos volt, így a 2026-os e-matrica díjak ennek megfelelően emelkednek, tízesekre kerekítve.
A 2026-os bruttó árak a következők:
|Napi
|10 napos
|Havi
|Éves
|Megyei
|D1M
|2770
|3540
|5590
|61760
|7190
|D1
|5550
|6910
|11170
|61760
|7190
|D2
|7890
|10040
|15820
|87650
|14370
|U
|5550
|6910
|11170
|61760
|7190
Az egynapos matricák ára az EU előírása szerint legfeljebb az éves matrica árának 9 százaléka lehet.
Kedvezmények is várhatók: az M1-es autópálya felújítása miatt Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyék lakói 15 ezer forintért juthatnak hozzá az éves megyei matricákhoz.
Szeptembertől az online vásárlásokhoz kapcsolódó kényelmi díj megszűnt, ami a kormány számításai szerint az autósoknak összesen mintegy 2 milliárd forint megtakarítást jelenthet.
