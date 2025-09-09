2025. szeptember 9. kedd Ádám
Brutálisan megdrágulnak az autópályák: ennyivel kell többet fizetned az e-matricáért

Pénzcentrum
2025. szeptember 9. 10:24

A 2026-os autópálya-matrica árak az augusztusi infláció alapján nőnek, a díjak tízesekre kerekítve emelkednek. Kedvezményes áron válthatnak éves matricát az M1-es autópálya felújítása miatt érintett vármegyék lakói, miközben az online vásárlásokhoz kapcsolódó kényelmi díj megszűnt, írja a Portfolio.

Az autópálya-matricák díját minden évben az előző augusztusig számított fogyasztói árindex alapján kell meghatározni. 2025 augusztusában az infláció 4,3 százalékos volt, így a 2026-os e-matrica díjak ennek megfelelően emelkednek, tízesekre kerekítve.

A 2026-os bruttó árak a következők:

  Napi 10 napos Havi Éves Megyei
D1M 2770 3540 5590 61760 7190
D1 5550 6910 11170 61760 7190
D2 7890 10040 15820 87650 14370
U 5550 6910 11170 61760 7190


Az egynapos matricák ára az EU előírása szerint legfeljebb az éves matrica árának 9 százaléka lehet.

Kedvezmények is várhatók: az M1-es autópálya felújítása miatt Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyék lakói 15 ezer forintért juthatnak hozzá az éves megyei matricákhoz.

Szeptembertől az online vásárlásokhoz kapcsolódó kényelmi díj megszűnt, ami a kormány számításai szerint az autósoknak összesen mintegy 2 milliárd forint megtakarítást jelenthet.
