Obernburg, Németország - 2012. március 25: Mitsubishi logó egy új Outlander SUV hűtőrácsán. A Mitsubishi Group egy japán konglomerátum, amely különböző üzletágakból áll, mint az autóipar, a gyógyszeripar, a nehézipar. a bányászat
Fordulat az autópiacon: ez Trump nagy dobása, 15%-ra csökkenti a japán autók vámját

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 16:47

Trump elnök végrehajtási rendeletet írt alá, amely 27,5%-ról 15%-ra csökkenti a japán autóimportra kivetett vámokat, enyhítve a bizonytalanságot a Toyota, Honda és Nissan számára - írta meg a BBC.

Az Egyesült Államok elnöke csütörtökön aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely jelentősen mérsékli a japán autóimportra kivetett vámokat. A rendelet egy júliusban bejelentett megállapodást formalizál, amely 15%-os vámot alkalmaz szinte minden japán exportra az USA-ba, beleértve a járműveket és gyógyszeripari termékeket is.

A megállapodás részeként Tokió vállalta, hogy 550 milliárd dollárt (410 milliárd fontot) fektet amerikai projektekbe, és fokozatosan megnyitja gazdaságát az amerikai termékek előtt, beleértve az autókat és a rizst is - közölte a Fehér Ház. "Végre" - írta japánul Ryosei Akazawa, Japán vezető kereskedelmi tárgyalója, amikor megosztotta a Fehér Ház bejelentését a végrehajtási rendeletről.

A rendelet szerint a megállapodás segít csökkenteni Amerika kereskedelmi hiányát Japánnal szemben, és "áttörő lehetőségeket" biztosít az amerikai vállalkozások számára. A Fehér Ház közlése szerint Japán elkötelezte magát évi 8 milliárd dollár értékű amerikai áru vásárlása mellett, beleértve a mezőgazdasági termékeket, műtrágyákat és bioetanolt.

Tokió azt is vállalta, hogy fokozatosan 75%-kal növeli az amerikai termesztésű rizs vásárlását - olyan engedmény ez, amelynek korábban ellenállt mezőgazdasági iparának védelme érdekében. Trump "hatalmasnak" nevezte a megállapodást júliusi bejelentésekor.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

Nagyszerű megállapodás mindenki számára. Mindig azt mondom, hogy mindenkinek nagyszerűnek kell lennie. Ez egy nagyszerű megállapodás

- mondta egy sajtótájékoztatón. A japán gazdaság erősen támaszkodik a külföldi értékesítésre, legnagyobb exportpiaca az Egyesült Államok. Az autók az ország teljes exportjának mintegy 20%-át teszik ki. A múlt hónapban a Toyota figyelmeztetett, hogy az amerikai vámok hatása idén körülbelül 10 milliárd dollárjába kerülhet. A japán autógyártók és alkatrész-beszállítók részvényei pénteken emelkedtek a tokiói tőzsdén a végrehajtási rendelet aláírását követően.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#autó #vám #japán #autóvásárlás #trump #autópiac

