Sztárkapusát küldte messzire a Manchester United: Törökországig ment Onana
Andre Onana, a Manchester United kapusa kölcsönben a török Trabzonsporhoz igazol, miután a klubnál "feleslegessé" vált - számolt be a BBC.
A Manchester United és a Trabzonspor megállapodott Andre Onana kölcsönadásáról. A játékoshoz közeli források szerint az átigazolás időben lezárul ahhoz, hogy a kapus szeptember 14-én, a Fenerbahce elleni mérkőzésen már debütálhasson új csapatában.
A török átigazolási időszak péntekig tart, így elegendő idő áll rendelkezésre a jelenleg Kamerunnal nemzetközi mérkőzéseken szereplő Onana szerződtetésére. Korábban a Galatasaray is érdeklődött iránta, de végül Ugurcan Cakirt választották, akit éppen a Trabzonsportól igazoltak le 36 millió euróért.
A Manchester Unitednél Onana vagy Altay Bayindir távozása azóta volt napirenden, hogy a klub az átigazolási időszak utolsó napján újabb kapust igazolt. Bár a klub vezetősége hangsúlyozta, hogy négy kapussal is működhetne a keret, ez ellentétben állt Ruben Amorim vezetőedző kisebb keretről alkotott elképzeléseivel.
Onana az előző szezont a United első számú kapusaként fejezte be, miután kezdett a Tottenham elleni Európa-liga döntőben. Azonban a felkészülési időszak elején megsérült, kihagyta az összes előszezon- mérkőzést, és az első három Premier League-találkozón is Bayindir védett helyette.
A 29 éves kapus a Grimsby Town elleni Ligakupa-vereség során kapott lehetőséget, ahol nagyot hibázott a második gólnál. Onana 2023-ban csatlakozott a Manchester Unitedhez az Intertől, miután az akkori menedzser, Erik ten Hag újra együtt akart dolgozni vele az Ajaxnál töltött közös időszakuk után.
A kapus ritkán nyújtott meggyőző teljesítményt, és a David de Gea helyettesítésére hozott döntést gyakran megkérdőjelezték. Sorozatos hibái miatt áprilisban kikerült a kezdőcsapatból a Newcastle elleni bajnoki mérkőzésen, bár a Lyon elleni Európa-liga negyeddöntőben visszakerült a kapuba.
