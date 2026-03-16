Jön a rejtélyes kék kártya a magyar munkaheleken: mutatjuk, mire megy vele, aki ilyet villant

Egyre élesebb a globális verseny a tehetségekért a világ számos régiójában, ez alól hazánk sem kivétel. Az Európai Unió ezért hozta létre az úgynevezett EU Kék Kártya rendszerét, amely lehetővé teszi, hogy az unión kívülről érkező, magasan képzett munkavállalók könnyebben vállaljanak munkát Európában. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, hogyan működik ez a rendszer, és milyen szerepet játszik benne Magyarország.

A CHART by Pénzcentrum által gyűjtött statisztikák szerint 2024-ben összesen mintegy 78 100 EU Kék Kártyát adtak ki az uniós tagállamokban. A globális rangsort toronymagasan Németország vezeti, ahol 56 300 engedélyt állítottak ki, ami az összes uniós Kék Kártya mintegy 72 százalékát jelenti. A második helyen Lengyelország áll 5900 kiadott engedéllyel, míg a harmadik helyre Magyarország került, ahol 2900 ilyen tartózkodási engedélyt adtak ki.

A Kék Kártya célja, hogy az Európai Unió vonzóbbá váljon a magasan képzett szakemberek számára. A rendszerben azok a nem uniós állampolgárok vehetnek részt, akik rendelkeznek magas szintű képzettséggel és legalább hat hónapra szóló munkaszerződéssel vagy kötelező érvényű állásajánlattal.

VIDEÓ

Az adatokból az is kiderül, hogy a legtöbb Kék Kártyát indiai állampolgárok kapták, őket török és kínai munkavállalók követik. CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése jól mutatja, hogy az EU elsősorban Ázsia gyorsan növekvő, magasan képzett munkaerőpiacairól igyekszik szakembereket vonzani. Eközben a mobilitás másik fontos formája az úgynevezett vállalaton belüli áthelyezés, amikor egy unión kívüli cég alkalmazottját küldik át egy európai leányvállalathoz. 2024-ben az uniós országok összesen 10 200 ilyen engedélyt adtak ki.

CHART by Pénzcentrum: izgalmas számok, statisztikák - heti 3-szor a YouTube-on!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.