Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Üzletasszonyok soknemzetiségű csoportja hallgatja az érett ázsiai nő beszédét, beszédet tart a tetőteraszos étteremben tartott networking eseményen, vezetés, tekintély, kapcsolat
HRCENTRUM

Jön a rejtélyes kék kártya a magyar munkaheleken: mutatjuk, mire megy vele, aki ilyet villant

Jeki Gabriella
2026. március 16. 19:00

Egyre élesebb a globális verseny a tehetségekért a világ számos régiójában, ez alól hazánk sem kivétel. Az Európai Unió ezért hozta létre az úgynevezett EU Kék Kártya rendszerét, amely lehetővé teszi, hogy az unión kívülről érkező, magasan képzett munkavállalók könnyebben vállaljanak munkát Európában. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, hogyan működik ez a rendszer, és milyen szerepet játszik benne Magyarország.

A CHART by Pénzcentrum által gyűjtött statisztikák szerint 2024-ben összesen mintegy 78 100 EU Kék Kártyát adtak ki az uniós tagállamokban. A globális rangsort toronymagasan Németország vezeti, ahol 56 300 engedélyt állítottak ki, ami az összes uniós Kék Kártya mintegy 72 százalékát jelenti. A második helyen Lengyelország áll 5900 kiadott engedéllyel, míg a harmadik helyre Magyarország került, ahol 2900 ilyen tartózkodási engedélyt adtak ki.

A Kék Kártya célja, hogy az Európai Unió vonzóbbá váljon a magasan képzett szakemberek számára. A rendszerben azok a nem uniós állampolgárok vehetnek részt, akik rendelkeznek magas szintű képzettséggel és legalább hat hónapra szóló munkaszerződéssel vagy kötelező érvényű állásajánlattal.

Az adatokból az is kiderül, hogy a legtöbb Kék Kártyát indiai állampolgárok kapták, őket török és kínai munkavállalók követik. CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése jól mutatja, hogy az EU elsősorban Ázsia gyorsan növekvő, magasan képzett munkaerőpiacairól igyekszik szakembereket vonzani. Eközben a mobilitás másik fontos formája az úgynevezett vállalaton belüli áthelyezés, amikor egy unión kívüli cég alkalmazottját küldik át egy európai leányvállalathoz. 2024-ben az uniós országok összesen 10 200 ilyen engedélyt adtak ki.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

CHART by Pénzcentrum: izgalmas számok, statisztikák - heti 3-szor a YouTube-on!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
