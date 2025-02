Elképesztő dolgok derültek ki a nyugdíjról 2025 elején: erről rengeteg érintett nem tud, mi lesz velük?

Nyugdíjak, vásárlás, ingatlanpiac és Donald Trump: a Pénzcentrum szerkesztősége most is a legforróbb témákat kutatta fel, majd írta is meg őket. De melyik volt a legjobb?

A január már az utolsókat rúgta a héten, a következőn már az utolsó téli hónap elején leszünk. Természetesen most is igyekeztünk az ehhez legmegfelelőbb tém,ákat feldolgozni: írtunk pldául a rezsiköltségekről, a nyugdíjasok helyzetéről is, és sokat "jártunk" boltokban.

Emellett megnéztük a buszsofőrök fizetéseit, írtunk az ingatlanpiacról és megnéztük azt is, hogy a nemrégiben beiktatott Donald Trump merőben új kereskedelmi tervei milyen hatással lehetnek hazánkra. Íme a Pénzcentrum legjobb és legnépszerűbb cikkei 2025 ötödik hetéről!

A Balaton, Tisza-tó felejtős: itt még 2025-ben is emberi áron lehet nyaralót venni

A balatoni nyaralópiacon a tavalyi 9%-os tranzakciószám-emelkedés után 2025-ben is fellendülésre számíthatunk – mondta a Pénzcentrum kérdésére Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese. Lipták Zsuzsa, a Zenga.hu ügyvezetője pedig kiemelte, hogy a kifizetett állampapírhozamok, megtakarítások üdülővásárlásra, felújításra vagy telekvásárlásra is fordíthatók, miközben a befektetők is aktívabbá válhatnak, ezek pedig mind a piac gyorsulását segíthetik. Hozzátette: tavaly elérhette az árplafont a balatoni régió - például Keszthelyen csökkentek is az üdülők árai -, de 2025-ben már áremelkedés várható, a nagyobb, népszerű településeken bőven 1 millió forint feletti négyzetméterárakkal. Románia schengeni csatlakozásával élénkülhet a keleti régiók nyaralópiaca is, Máté Ferenc elmondta, például a Nyíregyházán dolgozó kollégáik már tapasztalják az érdeklődés növekedését. Lipták Zsuzsa ennek kapcsán kifejtette: a keleti országrész üdülőterületei eddig is népszerű célpontok voltak, a csatlakozás további áremelkedést hozhat.

Súlyos háborút robbanthat Donald Trump az EU-val: ezt Magyarország is csúnyán megérzi

Az amerikai gazdaság meglepően erős teljesítményt mutatott 2024-ben, miközben Európa és Kína stagnálással küzdött. Donald Trump kereskedelmi politikája, különösen a vámemelések és a "Make America Great Again" program, komoly feszültségeket keltett a nemzetközi gazdaságban. Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke figyelmeztetett: egy kereskedelmi háború globális GDP-csökkenéshez vezethet, és az EU-t a tárgyalások és amerikai áruk vásárlása felé terelte a konfliktus enyhítése érdekében. Eközben Európának saját gazdasági válsága közepette új stratégiára van szüksége, hogy visszanyerje versenyképességét.

Máris elbukott az új fizetési rendszer a hazai boltokban? Vallott az Aldi, Lidl, Tesco, Spar, Penny

Bár már tavaly ősszel is lehetett használni azonnali fizetésre, mégis csak a múlt héten lett éles a qvik nevű azonnali fizetési rendszer a CBA és a Príma boltjaiban - és ők sem tették oda minden pénztár mellé. Megkérdeztük a többi hazai üzletláncot, ők tervezik-e egyáltalán bevezetni az új rendszert: sokan elzárkóznak tőle, máshol még csak tervezés van, konkrét dátum nincs. Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség Főtitkára szerint valahol érthető az óvatosság.

EZ IS ÉRDEKELHET Tényleg jöhet az 55 éves nyugdíjkorhatár? Kiderült: ekkora árat kellene fizetni érte Manapság egyre gyakrabban hallani nyugdíjkorhatár-emelésről, így a valóságtól elrugaszkodottnak tűnhet, ha valaki éppen a nyugdíjkorhatár csökkentését szeretné.

Titkon leépítési dömping megy Magyarországon? Sok fizikai melóst küldhettek el ebben a megyében

Tovább dagad a budapesti vízfej: még mindig a főváros húzza fel az országos kereseti statisztikákat. A KSH friss adatai szerint Budapesten majdnem 510 ezer forint volt a havi nettó átlagfizetés a tavalyi első három negyedévben, ezzel szemben Szabolcs megyében még a 310 ezer forint sem érte el az átlagos bér. Ugyan a foglalkoztatottsági adatok összességében enyhe növekedést mutattak, de közelebbről megvizsgálva kiderült, hogy fizikai munkát végzőkből jelentősen kevesebb lett egy év alatt, szinte az összes megyében csökkent a számuk. Megnéztük azt is, kik keresik a legtöbbet, illetve a legkevesebbet: millió feletti átlag nettó egyedül Tolna megyében volt, vélhetően a paksi atomerőmű miatt. Ezzel szemben Szabolcs megyében a humánegészségügyi, szociális dolgozók még 120 ezer forintot sem visznek haza havonta.

Tömegek menekülnek ezekből a magyar városokból, falvakból: mi lesz így a hátrahagyotakkal?

A kistelepüléseken egyre nagyobb problémát jelent, hogy a lakosság és az önkormányzat között gyengül a kapcsolat, ami megnehezíti a helyi ügyek közös megoldását. Vannak viszont olyan technológiai fejlesztések, amik lehetőséget kínálnak a kis- és közepes településen élőknek, amely az önkormányzatokat és a lakókat közelebb hozza egymáshoz, legyen szó akár az edukációt vagy a kríziskezelést szolgáló helyi kommunikáció erősítéséről, akár az energiaszegénységet csökkentő közösségi energia felhasználásáról. A Pénzcentrum cikkében Bródy Luca városszociológussal, a Munipolis a cég magyarországi képviselőjével Czinger Erikkel, valamint a Transzformátor projekt szakértőivel beszélgettünk arról, mik az elképzeléseik az urbanizációval szemben egy élhetőbb, közösségibb lakókörnyezet megteremtésére.

EZ IS ÉRDEKELHET Ennek már sose lesz vége? Újabb kór tarolhat Magyarországon márciustól: ez most nem hiányzott Nagyon sokan estek már át a múlt évben az ünnepek előtt, alatt, vagy azokat követően valamilyen betegségen is, viszont a java még hátra van.

700 ezer magyarnak lesz igazi pokol a tél hátralevő része: ekkora rezsiválsággal sokan nem számoltak

Egyre több magyar küzd a téli hideggel: 2023-ban már mintegy 700 000 ember nem tudta megfelelően fűteni otthonát – derült ki friss adatokból. Bár hazánk a 7,2%-os arányszámával még mindig az EU-s átlag alatt van, az elmúlt öt évben aggasztó ütemben nőtt a fűtési nehézségekkel küzdők száma. Ráadásul 2023-ban az emelkedés drámai volt: egyetlen év alatt 250 000 emberrel több került ebbe a helyzetbe, ami 53%-os növekedést jelent 2022-2023 között.

Rügyeznek a fügefák, nem lesz ebből nagy baj? Íme a hazai kertész tippjei, hogy megóvd a fagyoktól

A szokatlanul enyhe, tavaszias időben sok kerttulajdonos tapasztalhatta, hogy nemcsak a hagymás növények kezdenek éledezni, hanem a fügefa is rügyezésnek indult. A hétvégére azonban hidegfront érkezik, februárban pedig a tél visszatérését jósolják. Mit tehetünk, ha a fügefánk már felébredt, hogyan előzhetjük meg a komolyabb fagykárokat? A HelloVidék ezekre a kérdésekre Kósa Dániel kertészmérnöktől kért választ.

Leesik az állad: ekkora lakásra futja, ha ma akarsz kis pénzből új otthont venni Magyarországon

Januártól 348 800 forintra emelkedett a garantált bérminimum, ami kedvezmények nélkül nettó 231 952 forintot jelent. Az alábbiakban azt fogjuk megvizsgálni, hogy mire elég ez jelenleg a hitelpiacon, magyarán mekkora hitelre lehet jogosult egy olyan (házas)pár, amelynek mindkét tagja ekkora fizetést visz haza a hó végén. A helyzet nem túl rózsás – a jelenlegi lakásárak mellett elmondható, hogy a garantált bérminimumból élők számára jellemzően csak átlagon aluli mérettel rendelkező lakás megvásárlása lehet reális cél. Ráadásul a helyzet némileg romlott is 2020-hoz képest.

Ez a német város lesz 2025 slágerúticélja: rengeteg magyart várnak, óriási az őrület

2025. január 1-jével megszűnt a Német Turisztikai Hivatal magyarországi képviselete, amely évtizedeken át Németország turisztikai promóciójáért felelt hazánkban. Bár a hivatal bezárása gazdasági okokra vezethető vissza, a turisztikai együttműködés nem szűnik meg: a munka a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarán belül folytatódik. Czeiszing Miklóssal, a képviselet korábbi vezetőjével arról beszélgettünk, milyen változásokat hozott ez az átalakulás, hogyan formálódik a magyar-német turisztikai kapcsolat, és miért éppen Chemnitz lett Európa Kulturális Fővárosa 2025-ben.

Ezt rontja el rengeteg magyar a patikában 2025-ben: akár féláron is kiválthatnák a gyógyszereiket

Egy-egy megfázás alkalmával egy kisebb vagyont hagyhat ott hirtelen a gyógyszertárban, aki nem készül fel időben. Az elkövetkező időszakban viszont sokan betegedhetnek meg, akár azok is, akik a múlt év végén átestek egy fertőzésen. Nemcsak azért érdemes feltölteni előre a házi patikát, hogy betegen ne kelljen gyógyszertárba menni, hanem azért is, mert így sok pénzt takaríthatunk meg. Rengeteg módja van ugyanis, hogy lefaragjunk a gyógyszerköltségekből, ezeket vettük most sorra.

EZ IS ÉRDEKELHET Jön az újabb gigafelújítás tavasszal Budapesten: a pénz megvan, erre készülhetnek az autósok Az első ütemben a déli híd lesz lezárva, de az északi felüljáró kétirányú lesz, ahol irányonként egy-egy sávon haladhat majd a forgalom.

Nincs többet hó vége: ezzel a vadiúj szabállyal átlagfizuból is tízezreket lehet félretenni havonta

Korábban már többször bemutattuk az úgynevezett 20-30-50-es „szabályt”, amely egy egyszerű, könnyen megérthető módszer, melynek segítségével rendszerezhetjük havi kiadásainkat, illetve megtakarítani is képesek lehetünk vele. Ugyanakkor a bemutatott módszerrel kapcsolatban gyakran elhangzik kritikaként, hogy magyarországi alkalmazása nem túl reális, ugyanis a magyar fizetések egyszerűen túl kicsik ahhoz, hogy a 80%-uk elég legyen a kiadások fedezésére, és azok 20%-át félretehessük. Az alábbiakban tehát – engedve a kritikának – azt vizsgáljuk meg, hogy mekkora megtakarítást tudunk felhalmozni abban az esetben, ha a fizetésünknek nem a 20%át, hanem mondjuk csak az 5%-át tesszük félre hónapról hónapra. Lássuk a Pénzcentrum új, 95-5-ös szabályát.

Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2025-ben: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől

Magyarország kedvelt célpontja lett az utóbbi években a nyugatról érkező nyugdíjasoknak, akik külföldi nyugdíjukból kényelmesen eléldegélhetnek az országban. A Pénzcentrum most azt vizsgálta, a magyar nyugdíjasoknak vajon milyen lehetőségeik vannak külföldre költözés terén, mely országok megfizethetők a magyar árszínvonalhoz mérten, ahol lehetőség szerint nem rosszabb, hanem jobb az idősek helyzete.

Permanens toborzás a BKK-nál: kevés a buszsofőr, 730 ezer forint a fizetés, végzettség nem kell

A Budapesti Közlekedési Központ folyamatosan várja az autóbusz- és trolibuszvezetői munkára jelentkezőket, amiből gyanítható, hogy jelenleg nincs elegendő járművezető az állományban. A munkakör betöltéséhez elegendő alapfokú végzettség, megfelelő egészségügyi alkalmasság és „TR” kategóriás jogosítvány, míg a tapasztalat előnyt jelent, de nem feltétel. Az autóbuszvezető fizetés bruttó 2 965 forintos órabérről indul, amely a pótlékokkal elérheti a 3 675 forintot, így a havi bruttó kereset akár 730 ezer forint is lehet. A BKK tanuló trolibuszvezetőket is képez, akik már a képzés ideje alatt is fizetést kapnak. Az elérhető bérek nagyjából megfelelnek a KSH által közölt országos bruttó átlagkeresetnek, amely 2024 novemberében 695 100 forint volt, így a BKK ajánlata versenyképesnek mondható.