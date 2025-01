Jön az újabb gigafelújítás tavasszal Budapesten: a pénz megvan, erre készülhetnek az autósok

Március 1-jén megkezdődik a Flórián téri felüljárók teljeskörű felújítása, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a hidak a következő évtizedekben is biztonságosan szolgálják a budapestiek és az agglomerációban élők közlekedését - írta Budapest Városháza a közösségi médiában. Az első ütemben a déli híd lesz lezárva, de az északi felüljáró kétirányú lesz, ahol irányonként egy-egy sávon haladhat majd a forgalom.

Új kétsávos fordulót alakítanak ki a Pacsirtamező utcában, hogy segítsék a Szentendrei útról Pest felé haladókat. Kérik a lakosságot, hogy a felújítás idején fokozott figyelemmel közlekedjenek, és ha tehetik, válasszák a közösségi közlekedést.

A több mint 40 éve épült, a Szentendrei utat és az Árpád hidat összekötő Flórián téri felüljárók rekonstrukciójára azért van szükség, hogy az elkövetkezendő évtizedekben is biztonságosan lehessen használni. A 2025 tavaszától 2026 tavaszáig tartó felújítás során nemcsak az útpálya burkolatát építik át, hanem kijavítják a vasbeton szerkezet eddig keletkezett hibáit is. A korszerűsítési munkák jelentős forgalmi változásokkal is járnak, azonban a felüljárókon külön-külön dolgoznak majd, tehát az egyiket mindig fenntartják a közúti forgalomnak.

Aktuális forgalmi változások

közúti közlekedés

A Flórián téri felüljárók korszerűsítési munkái jelentős forgalmi változásokkal és ideiglenes korlátozásokkal járnak. Március 1-jén, szombaton hajnalban lezárják a déli, Pest irányú hidat. Ettől a naptól őszig az alábbiak szerint változik a forgalmi rend:

Az északi hídon haladhat a forgalom, ahol irányonként egy-egy sávon lehet közlekedni a felüljárón.

A felüljárón Pestre tartó forgalom visszavezetése a Szentlélek tér villamosmegálló után, a villamospálya keresztezésével, jelzőlámpás szabályozással történik. Kérjük, hogy esetleges forgalmi torlódás esetén ügyelj arra, hogy ne ragadja a síneken, mert ezzel akadályozod a villamos közlekedését.

A Szentendrei úton Pestre közlekedők a Pacsirtamező utcában ideiglenesen kialakított visszafordító segítségével két sávon is felhajthatnak az Árpád hídra. Ha a felüljáró felhajtójánál torlódást észlelsz, kérjük, hogy a felüljáró helyett a Flórián téri csomópont után kialakított visszafordítón hajts fel a hídra.

Elkerülve a felüljárónál várható torlódásokat, Észak-Buda felől érdemes a Megyeri hídon át megközelíteni a belvárost.

Pest felől – Szentendre irányában – egy sávval csökken a közúti kapacitás, és ugyancsak torlódás várható, ugyanakkor a Szentendre felé haladók a felüljáró alatti csomóponton keresztül is közlekedhetnek, vagy választhatják a Megyeri hidat.

A Bécsi út felől a Flórián térnél megszűnik a közvetlen balra kanyarodási lehetőség a Szentendrei útra, de a Pacsirtamező utcai visszafordulón keresztül elérhető lesz.

közösségi közlekedés

A Flórián téri felüljárók felújítása idején megnövekedett utazási idővel érdemes számolni. Így változik a közösségi közlekedés rendje 2025. március 1-től őszig:

A felüljáró alatt közlekedő 1-es villamos folyamatosan közlekedik, a villamosok közlekedését legfeljebbb az iskolaszüneti időszakokban korlátozhatják.

Békásmegyer felől a belváros irányába a H5-ös HÉV igénybevételét ajánljuk: a Margit hídnál a 4-es és a 6-os villamosokra, a Batthyány téren az M2-es metróra lehet átszállni.

A 9-es, illetve a Bécsi út felől a 137-es, a 218-as és a 237-es, valamint Buda felé a 34-es és a 106-os autóbusz is változatlanul közlekedik.

Bizonyos, Észak-Buda felől érkező buszjáratok esetében változik az útvonal és a menetrend:a Szentendrei út felől érkező 34-es, 106-os 118-as és 134-es nappali, valamint a 901-es és 918-as éjszakai járatok a Szentlélek tér, illetve Pest felé nem a felüljárón, hanem a Szentendrei úton ideiglenesen meghosszabbított, új buszsávban haladva, a Pacsirtamező utcánál kialakított visszafordítón közlekednek majd, ezért a menetidejük várhatóan hosszabb lesz.

A 34-es, a 106-os, a 901-es és a 918-as busz Pest felé nem érinti a Szentlélek tér megállóhelyet, viszont ideiglenesen megáll a bevásárlóközpont melletti Flórián tér megállóban.

A Flórián téren 2023-ban megvalósult kerékpárút-átvezetés változatlanul használható, de útvonala kis mértékben módosulhat a munkaterületek miatt.

A Flórián téri felüljáró felújításlépései

Az Árpád hidat és a Szentendrei utat összekötő felüljárókat naponta több tízezren használják. A felújításra azért van szükség, mert a hidak műszaki állapota a legutolsó beavatkozás óta eltelt hosszú idő alatt leromlott. A hidakat a szennyeződések és a nedvesség megviselték, a szerkezet a pillérek környezetében átázik, ez a betonacélok rozsdásodását és a betonfelületek tönkremenetelét okozza.

A felüljárók korszerű állapota nélkülözhetetlen Budapest közúti működőképességének fenntarthatóságához, hiszen városhatáron is átnyúló, tranzitútvonalakat (Szentendrei út, Vörösvári út, Árpád híd) kötnek össze, közlekedési szerepük pedig fontosabb, mint a városon belüli forgalmat kiszolgáló építményeknek, mint például a Nyugati téri felüljáró. A felújítás során a szakemberek

kicserélik az útpálya burkolatát;

kijavítják a vasbeton pályalemez hibáit;

teljes szélességében felújítják a szigetelést, megszüntetve a pillérek feletti átázások okát;

új vasbeton szegélyt építenek, amelyre új, biztonságosabb szalagkorlátot szerelnek;

a hidak két végére új dilatációs szerkezetet és sarukat építenek be;

kijavítják a vízelvezető rendszeren, a hídfők kőburkolatain és a pillérek, fejgerendák, támfalak betonfelületein keletkezett hibákat, emellett

a régészeti leletek épségére is kiemelt figyelmet fordítanak.

Címlapkép: Fortepan / FŐMTERV / Domonkos Endre