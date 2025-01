Ez a német város lesz 2025 slágerúticélja: rengeteg magyart várnak, óriási az őrület

2025. január 1-jével megszűnt a Német Turisztikai Hivatal magyarországi képviselete, amely évtizedeken át Németország turisztikai promóciójáért felelt hazánkban. Bár a hivatal bezárása gazdasági okokra vezethető vissza, a turisztikai együttműködés nem szűnik meg: a munka a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarán belül folytatódik. Czeiszing Miklóssal, a képviselet korábbi vezetőjével arról beszélgettünk, milyen változásokat hozott ez az átalakulás, hogyan formálódik a magyar-német turisztikai kapcsolat, és miért éppen Chemnitz lett Európa Kulturális Fővárosa 2025-ben.

Pénzcentrum: 2025. január elsejével megszűnt a Német Turisztikai Hivatal magyarországi képviselete, melynek vezető tisztségét töltötted be. Mi történt, mit lehet tudni az okokról?

Czeiszing Miklós: Igen, ez így történt, habár jó számokat produkáltunk, gazdasági okokból bezártak minket, ahogy a norvég és a svédországi hivatalt is. Tulajdonképpen ez egy gazdasági döntés volt, igaz, a régióban csak minket és Szlovéniát érintette a bezárás, Szerbiában, Romániában, Bulgáriában is megmaradt a képviselet.

Mi volt konkrétan a feladatotok és ki fogja ezt ellátni a jövőben?

Feladatunk volt Németországot, mint utazási desztinációt promotálni és kedvet csinálni ahhoz, hogy minél több honfitársunk látogassa meg. A döntés után azonban azt mondta a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, aki ugye a német gazdaságnak az itteni képviselője, hogy nem hagyja a német idegenforgalmat csak úgy magára, hanem igényt tart a szaktudásunkra, a munkánkra a jövőben, hogy a folytonosság megmaradjon. Így január elsejétől a Kamarán belül folytatjuk a munkát, projektalapon fogunk működni, tehát ha mondjuk egy német régió, egy német város, egy busztársaság vagy hotellánc, meg akarja mutatni magát a magyar piacon, akkor mi, ahogy eddig is tettünk, támogatjuk ebben.

A Kamara felismerte, hogy a turizmus is egy fontos gazdasági tevékenység, amit nem érdemes elengedni. Tartalmilag nem változott a munkánk esszenciája, de kibővült a feladatkörünk, már nem csak Németországot promotáljuk magyar nyelvterületen, hanem fordítva is: Magyarországot is a németeknek, akik mellesleg még mindig nagyon szeretik az országunkat. A turizmus mindig is hidat képezett az országok között, lehetnek ellentétek, de az utazás, egymás vidékeinek a megismerése oldja ezeket a feszültségeket, személyes tapasztalatok által közelebb kerülnek a nemzetek egymáshoz.

Akkor a további tevékenységeiteket folytatjátok ugyanúgy, mint eddig?

Igen, a folyamatosság megmarad sőt, mint Kamara, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének is a tagjai vagyunk továbbra is.

Említetted, hogy a német turisták még mindig szeretik Magyarországot, ez fordítva is igaz: mi magyarok is szívesen látogatunk Németországba?

Igen, abszolút, és bár kicsi piac, mégis fontosak vagyunk számukra, már csak a gazdasági összefonódások miatt is. Az viszont kevesen tudják, hogy Európában Németország az első számú kulturális desztináció, sokan azt hiszik, hogy Olaszország vagy Franciaország, de nem. Gondolj csak bele: 1871-ig, a Német Egységig az ország sok kis egységből, hercegségből, királyságból állt és ugye mindegyik ilyen kis államalakulatnak megvolt a maga kultúrája, a színháza, balettje, operája, saját tradíciói – tehát kulturálisa egy elképesztően színes vidék ez a kontinensen belül.

Nem véletlen, hogy 2025-ben egy kelet-német várost, Chemnitzet választották Európa Kulturális Fővárosának. Korábban ugye ez volt Karl-Marx-Stadt.

Chemnitz Chemnitz Németország keleti részén, az Érchegység (Krušné Hory) lábánál fekvő, 250 ezer lakosú város. Szászország harmadik legnagyobb városa Pozsonyból autóval alig több mint 500, Berlintől 285, Prágától 160 km. Lipcsétől és Drezdától 80 km-re van, ahonnan 30 percenként vonatok is indulnak a városba.

Erről a városról eddig nem sokat hallhattunk.

Chemnitz nem tartozik a tipikus turisztikai célpontok közé, éppen ezért itt nem kell tartani a tömegturizmus kellemetlen hatásaitól. Külföldi látogatók ritkán fordultak meg eddig a városban, ugyanakkor bőven akad felfedeznivaló. A főként ipari múltjáról ismert településre erősen rányomta bélyegét a szocializmus időszaka, de kellemes meglepetés éri a látogatót. Bár a lakótelepek megmaradtak, ma már sokkal színesebbek, mint korábban, a város központjának közelében meglepően sok zöld terület és park található. Az egykor jelentős ipari létesítmények többsége már nem működik, egy részük pedig technikai múzeumként vagy művészeti galériaként éledt újjá.

De nem csak a város, a környék természeti szépségeit is érdemes felfedezni, hiszen akadnak bőven – és a vasúti összeköttetés Budapesttel kiváló. Elképesztő mennyiségű pénzt tettek bele ebbe a projektbe a németek, de mindig úgy kell nézni, hogy az a pénz, ami ebbe belekerül, az utána több éven keresztül profitál. Felkerül a vidék az emberek mentális térképére.

És felkészült a város szállodai férőhelyekkel is erre az éve?

Igen, nyilván bővítették a kapacitásokat, érzik ott helyben, mekkora lehetőség ez nekik, de én mindig azt szoktam javasolni az utazóknak, nézzenek körül a város 20-30 km-es körzetében is, hiszen a tömegközlekedés kiváló, hamar be lehet jutni vonattal a központba és az árfekvése is kedvezőbb nyilván. Igaz, hozzá kell tenni, hogy Németországnak ez a vidéke kifejezetten olcsónak számít, Drezdához vagy éppen Münchenhez képest.

Ennek ellenére Szászország az egyik leggazdagabb keletnémet tartomány, a fal leomlása óta rengeteg pénz érkezett erre a vidékre, elképesztő ütemű fejlődésen ment keresztül az elmúlt 35 évben.

Képek: Gosztola Judit