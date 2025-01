Máris elbukott az új fizetési rendszer a hazai boltokban? Vallott az Aldi, Lidl, Tesco, Spar, Penny

Bár már tavaly ősszel is lehetett használni azonnali fizetésre, mégis csak a múlt héten lett éles a qvik nevű azonnali fizetési rendszer a CBA és a Príma boltjaiban - és ők sem tették oda minden pénztár mellé. Megkérdeztük a többi hazai üzletláncot, ők tervezik-e egyáltalán bevezetni az új rendszert: sokan elzárkóznak tőle, máshol még csak tervezés van, konkrét dátum nincs. Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség Főtitkára szerint valahol érthető az óvatosság.

Egy héttel ezelőtt a CBA bejelentette, hogy immár elérhetővé tették néhány boltjukban a nemrégiben kidolgozott azonnali fizetési rendszert, a qvik-ot. A digitális fizetési megoldás az MNB ajánlása szerint is egyszerűsíti a tranzakciókat, ráadásul a vásárlóknak egy forintba sem kerül, ezt törvény szavatolja.

A Pénzcentrum körkérdést küldött a nagyobb üzletláncoknak, hogy a CBA-hoz hasonlóan tervezik-e bevezetni a rendszert, látnak-e erre vásárlói igényt, és ha igen, mikor várható a bevezetés? Meglepő lehet, de egyelőre nem látszik nagy mozgolódás a kiskereskedelmi szektorban - így két kereskedelmi szövetség főtitkárát kérdeztük, hogy miért jobb ez a rendszer, és vajon tényleg várni kell-e arra, higy szélesebb körben bevezessék a hazai boltok?

A CBA volt az első fecske

A CBA egy sajtótájékoztató keretében mutatta meg, hogyan is működik boltjukban az új azonnali fizetési rendszer, a qvik. Az eseményen elmondták, hogy a hálózaton belül egyelőre 9 kereskedelmi egységben teszik lehetővé ezt a fizetést, viszont csak az önkiszolgáló kasszarendszeren keresztül.

Lázár Vilmos, a CBA elnöke úgy fogalmazott: folyamatosan dolgozni szeretnének a vásárlói élmény javításán, a qvik-rendszer bevezetése pedig ugyanígy ezt szolgálja.

A hálózatunknak nem titkolt célja, hogy a kiskereskedelmi versenyben egy innovatív szereplő legyen, nem csak az értékesített termékek tekintetében, hanem a modern és biztonságos fizetési megoldások bevezetésében. Ehhez jelent egy újabb lépést a qvik mobilfizetés bevezetése

- fogalmazott az elnök. Bartha Lajos, az MNB ügyvezető igazgatója pedig kiemelte, hogy a qvik a vásárlók számára mindig ingyenes, viszont a kereskedők számára is előnyös, mert olcsóbb mint a hagyományos kártyaterminálok.

De hogyan is zajlik a fizetés a qvik-rendszerrel? Mint megtudhattuk, három lépcsőben megy a tranzakció:

qvik – azonnali fizetés: A vásárló a megszokott módon beolvassa a termékeket az önkiszolgáló kasszánál, és fizetésként a qvik azonnali fizetési megoldást választja a felkínált lehetőségek közül QR kód: Mobiltelefonjával beolvassa a megjelenő QR kódot (fontos kiemelni, hogy a qvik mára mindenk mobilbanki applikációba beépült, úgyhogy mindenkinek a saját mobilappját Jóváhagyás: A telefonkészüléken megnyíló mobilbanki alkalmazással jóváhagyja a fizetés adatait.

Emellett a pénztárgép NFC eszközön is sugározhat fizetési igényt, illetve – amennyiben a kassza már „ismeri” a vásárlót, például törzsvásárlói kártya vagy a rövidesen érkező eNyugta regisztráció alapján – van lehetőség fizetési kérelmet is küldeni, így a számla kiegyenlítése minden interakció nélkül, azonnal megtörténik - ezt egy mai közleményből tudtuk meg.

Tapogatóznak a boltok

Felmerülhet a kérdés, hogy ha a CBA által elmondottakból mind a vásárlónak, mind pedig a kereskedőnek optimális rendszerről beszélünk, akkor vajon számíthatunk-e arra, hogy a többi üzletlánc is hamarosan bevezeti ezt a fizetési lehetőséget? Körkérdésünkre adott válaszaikból azonban kiviláglik, hogy nem kimondottan gyors folyamat lesz ez.

A LIDL válaszában, bár nem esik szó akár idei bevezetésről, viszont nem is zárkóznak el tőle.

A qvik-rendszer bevezetésének lehetőségét jelenleg vizsgálja a vállalat

- írták. Még vastagabb a köd az Aldi háza táján, ahol még csak nem is kaptunk arról információt, egyáltalán gondolkodnak-e a qvik-rendszeren.

Az ALDI természetesen vizsgálja az azonnali fizetési rendszerre épülő szolgáltatások üzleteibe történő bevezetésének lehetőségét és feltételeit, beleértve a vásárlói igényeket is. A vállalat egyelőre nem hozott döntést ezzel kapcsolatban

- írta válaszában az áruház.

Van, ahol terv sincs rá

A Tesco egyértelműen fogalmazott: válaszuk szerint egyelőre nem tervezik bevezetni a qvik-rendszert, a Spar azonban vizsgálja a lehetőségeket. A PENNY ebben az évben biztosan nem vezeti be a qvik-rendszert, az "előkészítő" elemzések azonban folyamatban vannak - tudtuk meg.

A PENNY Magyarország számára a vásárlói elégedettség kiemelten fontos, ezért folyamatosan vizsgálja a fejlesztési lehetőségeket. A vállalat 2025-ben nem tervezi bevezetni a qvik rendszert, de folyamatos elemzéseket végez, hogy a kasszaszoftver és a bankkártyás terminál oldalon milyen fejlesztési és költségigénye lenne

- írta válaszában a boltlánc.

Nem is akarják a vásárlók?

Mi lehet hát az oka annak, hogy a boltláncok java része még csak a felméréseknél tart, és nem vág bele már ebben az évben? Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség Főtitkára szerint valahol érthető az óvatosság: annak ellenére, hogy a boltok a jegybanktól is kaptak tájékoztatást, talán nem érzik még időszerűnek a rendszer bevezetését. Igaz, azt ő is elismerte, hogy a boltoknak nem lenne nagy a bekerülési költsége.

Nem kizárólag a kereskedő, a bank feladata is az, hogy a technológiát telepítse, valamint a boltokban dolgozók számára edukációt nyújtson ezzel a rendszerrel kapcsolatban. Viszont egész biztosan lenne valami bekerülési költsége - nem is sok, amennyire én tudom

- kezdte válaszadását a főtitkár. Azzal viszont már teljesen egyetértett, hogy ha vásárlói igény nem mutatkozik annyira, akkor a boltok óvatossága több mint indokolt.

Ha a vásárló részéről nincs igény rá, akkor addig valóban kidobott pénz lenne a telepítést végrehajtani. Ha lemennénk az utcára embereket kérdezni, hogy hányan hallottak róla, szerintem igen alacsony számot kapnánk, tehát a kereskedőnek azért jelentős kockázat lenne úgy bevezetni, hogy nincs rá igény

- mondta még erről Kozák Tamás.

Több bolt azért nyitott volt rá

Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára már sokkal pozitívabban nyilatkozott: azt mondta, a szervezet az első perctől segített abban a tagjainak, hogy mindent megismerjenek a qvik-rendszerről, és mielőbb be is tudják vezetni, ha akarják.

A mi véleményünk szerint a qvik-rendszer remek lehetőség azoknak a cégeknek, amelyeknek magas kártyatranzakciós számai vannak, ugyanis ez a rendszer olcsóbb a hagyományos terminálos fizetésnél. a jegybank már egy találkozót is létrehozott, ahol a tagjaink megismerhették a rendszert, és elmondhatom, hogy érdeklődőek voltak a boltok képviselői. Én látok rá esélyt, hogy ha nem is azonnal persze, de azért idővel egyre több helyen legyen majd elérhető a qvik-rendszer

- fogalmazott Neubauer Katalin. Külön rákérdeztünk arra is, hogy vajon magyarázható a vásárlói igényekkel az, hogy még csak a CBA indította el a rendszert: lehet, hogy ennyire nem lennének fogékonyak a magyar vásárlók az újabb digitális megoldásokra?

Itt korsoztályos megoszlásról beszélhetünk, és igaz az is, hogy sokan semmilyen digitális megoldást nem használnak fizetéskor. De ettől még a fiatalabb generáció nemhogy üdvözli, ,ég keresi is folyamatosan az újabb, gyorsabb és modernebb digitális fizetési megoldásokat, tehát az ő körükben biztosan sikere lenne, ha az általa preferált boltban is elérhető lenne a legújabb rendszer

- tette még hozzá a MNKSZ főtitkára.

Fontos azt is tudni, hogy a folyamat a vevők számára biztonságos, hisz például nincs szükség hozzá bankkártyára, és minden ellenkező híreszteléssel ellentétben díjmentes, miközben a bankkártyaalapú fizetés kényelmét nyújtja, sőt adott esetben még annál is egyszerűbb.

Kereskedői oldalon pedig a kártyás fizetésnél számottevően kedvezőbb díjszabás és a bankszámlán azonnal megjelenő pénz is az előnyök közé tartozik, ráadásul a qvikhez nincs szükség kártyaterminálra (a QR-kód a kassza kijelzőjén megjeleníthető) és szolgáltatófüggő hardverek telepítésére sem. Emellett sokaknak az sem mellékes szempont, hogy a szóban forgó rendszer használatával a kereskedő teljesíti a kötelezően biztosítandó elektronikus fizetési lehetőséget az üzletében.