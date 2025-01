Ezt rontja el rengeteg magyar a patikában 2025-ben: akár féláron is kiválthatnák a gyógyszereiket

Egy-egy megfázás alkalmával egy kisebb vagyont hagyhat ott hirtelen a gyógyszertárban, aki nem készül fel időben. Az elkövetkező időszakban viszont sokan betegedhetnek meg, akár azok is, akik a múlt év végén átestek egy fertőzésen. Nemcsak azért érdemes feltölteni előre a házi patikát, hogy betegen ne kelljen gyógyszertárba menni, hanem azért is, mert így sok pénzt takaríthatunk meg. Rengeteg módja van ugyanis, hogy lefaragjunk a gyógyszerköltségekből, ezeket vettük most sorra.

Az utóbbi hetekben meredeken emelkedik a felsőlégúti megbetegedések száma, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján is arra érdemes számítani, hogy a betegek száma február végéig, március elejéig növekedni fog. Ez pedig azt is jelenti, hogy egyre többen kereshetik fel a patikákat enyhébb, vagy súlyosabb tüneteik enyhítésére szolgáló gyógyszerekért, készítményekért. A betegséget nem könnyű olcsón megúszni: egyrészt a munkából való kiesés - betegszabadság vagy táppénz - miatt a dolgozók lemondhatnak fizetésük egy részéről, másrészt a patikában is egy kisebb vagyont ott lehet már hagyni láz- és fájdalomcsillapítóra, köptetőre, köhögéscsillapítóra, orrsprayre, vitaminra, forró italporra stb. Többféle módja van azonban, hogy a gyógyszerkiadáson spóroljunk, mutatjuk a legjobb trükköket.

A téli időszakban a patikák jelentős forgalmat bonyolítanak, hiszen ilyenkor rengeteg a felsőlégúti fertőzés. Amikor tetőzik a jellemzően influenza, koronavírus és RSV okozta fertőzések száma, szabályosan megostromolhatják a betegek a patikákat. Ettől már nem is járunk messze, ezért aki egyelőre nem betegedett le, annak is érdemes előre gondolnia a házi patika feltöltésére. Ellenőrizzük, milyen szerek vannak otthon, és ha valamilyen alapvető gyógyszer már nagyon megfogyatkozott, vagy nincs, még az előtt gondoskodjunk a pótlásáról, hogy szükség lenne rá. Ugyanakkor kerüljük a felhalmozást, csak annyit tartsunk otthon ezekből a szerekből, amennyire hirtelen szükségünk lehet.

Ha előre felkészülünk, akkor elkerülhetjük az impulzusvásárlását, tisztában leszünk vele, milyen szerből mennyi van otthon és nem is érhet bennünket felkészületlenül egy betegség. Továbbá így megspórolhatunk egy utat betegen a gyógyszertárba és még akár kedvezőbb áron is hozzájuthatunk bizonyos gyógyszerekhez.

Így spórolnak az élelmesek a patikákban 2025-ben

Amennyiben valaki veszi a fáradságot, hogy összehasonlítsa az egyes patikák kínálatát, árait, sok pénzt takaríthat meg. A legtöbb ember ugyanis pl. forró italport egyszer vesz egy évben, amikor télen megfázik, nem követi úgy ezeknek a termékeknek az árát, mint a tej, a kenyér, vagy a csirkemell árfekvését. Ugyanez igaz a vitaminokra, torokfertőtlenítőre, orrsprékre, immunerősítő italokra stb. Fontos tudni azt is, hogy ezek között a termékek között számos olyan van, amelyek szabadárasak, tehát egyedül a patika dönti el, mennyiért adja őket. A gyógyszernek nem minősülő termékek között számos olyan van, ami gyógyszertártól függően akár 50%-kal is kevesebbe kerülhet. Főként ha még akciós is.

A páciensek nem figyelik úgy a patikai akciókat, mint a boltokéit, pedig ezzel is sokat spórolhatnának.

Jelenleg is elérhető a gyógyszertárak akciós katalógusaiban több szezonális szer, szopogatótabletták, forró italporok, láz- és fájdalomcsillapítók, orrsprék, stb. Sok készítmény akár 25 százalékkal olcsóbban is beszerezhető most. Viszont nem csak az influenzaszezonban érdemes figyelni ezeket az akciókat, tavasszal valószínűleg az allergia elleni szerek, nyáron a leégésre, sebkezelésre valók lesznek akcióban. Mindig lehet találni kedvezményes árú termékeket az aktuális igényekhez igazodva.

Azzal is sok pénzt takaríthatunk meg, ha egészségpénztári megtakarításból fedezzük a gyógyszerkiadásainkat. A befizetett összegek után ugyanis 20%-os szja-visszatérítés kapható, mely ráadásul nemcsak gyógyszerkiadásokra fordítható, hanem más egészségügyi kiadásokra, bizonyos esetben önsegélyező célokra. Akinek van visszaigényelhető adója, mindenképp érdemes élnie ezzel a lehetőséggel.

A másik fontos stratégia, hogy ne kerüljük a házi orvosi rendelőket. Ez öreg hiba, hiszen rengeteg gyógyszer vényre felírva olcsóbb. Sok esetben egy márkának van alacsonyabb hatóanyag-tartalmú, vény nélkül kapható készítménye és magasabb hatóanyag-tartalmú vényköteles terméke is. A vényköteles szert nem ritkán még olcsóbban megkaphatjuk és nem kell belőle kettőt bevenni, hogy hasson. Ha kiszámoljuk, hogy hatóanyag szerinti egységáron mennyit fizetünk egyik és másik termékért, az árkülönbség óriási lehet.

Sokan nem tudják, hogy az orvos nemcsak a klasszikus értelemben vett gyógyszereket tudja felírni. Akár D-vitamint is felírhat vényre, ezáltal sokkal olcsóbban juthat a beteg olyan tablettához, amely támogatja a gyors felépülését és sokan szedik megelőzésképpen is. Ha az ember ódzkodik is orvoshoz fordulni, amikor beteg lesz, talán a spórolás lehetősége meggyőzik, hogy mégis érdemes ezt megtenni, egy lábon kihordható fertőzés esetén is.

Tényleg sokat spórolhatunk a vényre kapható szerekkel?

Hogy ne a levegőbe beszéljünk, összegyűjtöttünk néhány ismert gyógyszer esetében a vényköteles és vény nélkül kapható termék jelenlegi árait. Nem mindegy azonban az sem, mekkora a két termék hatóanyag-mennyisége. Az alábbi táblázatban látható, hogy ugyanazért a hatóanyag mennyiségért egy vényköteles szer esetében gyakran a felét, de előfordul, hogy a tizedét kell kifizetniük a betegeknek! Természetesen a beteg által fizetett árat nagyban befolyásolja az is, van-e a gyógyszerre normatív támogatás.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 170 925 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 138 454 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 7,00%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,49%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Látható, hogy az olyan szerek esetében, amelyek vénykötelesek, de szabadárasak, a hatóanyag-tartalom alapján számított egységár 2-3-szor alacsonyabb, mint a vény nélküli azonos márkájú és hatóanyagú terméké. Ilyen a Cataflam és a Voltaren filmtabletták esete. Az is látható viszont, hogy a normatív, támogatott árral rendelkező termékeknél még nagyobb lehet a különbség.

Nagyon nem éri meg tehát kettesével szedni a Cataflam Dolót, vagy a Quamatel Minit, inkább írassuk fel a magasabb hatóanyag-tartalmú terméket. Ez pedig csak néhány példa, számos más gyógyszer esetében is találunk alacsonyabb hatóanyagú, vény nélkül kapható kiszerelést, melyek ugyanazon a márkanéven futnak, csak hozzátesznek egy utótagot, mint a "Dolo", "Mini", "Mite" vagy "Control".

A gyűjtésből egyébként az is kiderül, hogy azoknak a termékeknek az esetében, amelyeknek az ára változott, 8-20 százalékos áremelés történt. A kötött árú, vényköteles termékek ára azonban változatlanul alacsony.

Mindig figyeljünk a hatóanyagra!

A hatóanyagra nemcsak a mennyisége miatt érdemes figyelni. Számtalan eset van, amikor azonos hatóanyagú és kiszerelésű, de különböző márkanév alatt futó szerek árazásában óriási különbségek vannak. Az olcsóbb termék jellemzően kevésbé ismert, pedig a hatása közel azonos. Az egyik legjobb példa erre a legtöbb magyar által ismert és kedvelt Algopyrin filléres alternatívája, a Panalgorin. Képtelenség lenne minden ismert gyógyszer összes alternatíváját felsorolni, azonban érdemes lehet, ha megütközünk 1-1 készítmény árán, utánanézni, nincs-e olcsóbb alternatíva. Az NNGYK gyógyszeradatbázisából kideríthetjük, hogy mi az általunk ismert és kedvelt szer fő hatóanyaga, majd hatóanyagra rákeresve kilistázhatjuk, melyek az azonos kiszerelésű és hatóanyagú szerek. Így már felkészülve indulhatunk a patikába.

Miért lehet ennyivel olcsóbb egyik szer a másiknál? Ennek sok összetevője van. Az egyik fő indok, hogy az ismert márka általában rengeteget költ reklámra, hogy mindig szem előtt legyen és bevésődjön, hogy milyen tünet esetén milyen szert kell bevenni. Így a reklámköltség is benne van az árban. A másik fő ok viszont az, hogy míg az egyik készítmény gyártója kifejlesztette azt a bizonyos gyógyszert, a másik gyártó úgynevezett generikumot forgalmaz: a fejlesztési költségeket így ebben az esetben nem kell megfizetni.

Mi az a generikum? A generikus gyógyszer vagy generikum olyan gyógyszer, amely ugyanazt a hatóanyagot vagy anyagokat tartalmazza, mint az eredetileg forgalomba került gyógyszer. Az egyik gyártó által kifejlesztett molekulát ugyanis más gyártók is felhasználhatják, ha az eredeti gyógyszer szabadalma lejárt.

Nem mindegy a kiszerelés sem

Ahogy az a HGYSZ ezen a héten tartott sajtóeseményén elhangzott, egyre inkább terjed a gyógyszerek, patikai készítmények esetében is a nagyobb kiszerelés. De vajon igaz-e a gyógyszerek esetében is, hogy olcsóbb a nagyobb kiszerelés? Amíg a diszkontokban segít a kötelezően kiírandó egységár a döntésben, gyógyszerek esetében ilyen segítségre nem támaszkodhatnak a vásárlók, muszáj maguknak utána számolni. Mutatunk néhány példát, hogy jobban megéri-e a nagyobb kiszerelés.

A gyűjtésből kiderül, hogy általánosságban igaz, hogy a különböző készítmények nagyobb kiszerelései kedvezőbb ársávba esnek az egységárak alapján. Azonban a két ársáv sokszor fedésben van: vagyis ha a legdrágább helyről szerezzük be a nagy kiszerelést, és a legolcsóbb helyről a kisebbet, megeshet, hogy a kisebb kiszerelés az olcsóbb. Ez is azt húzza alá, hogy nem érdemes rutinból a nagy kiszerelést venni.

A példákat igyekeztünk úgy válogatni, hogy mindenféle termékre legyen példa, tablettára, kenőcsre, italporra. Sokszor ugyanis csak a tabletták esetében figyelünk a nagy kiszerelésre, miközben számos patikai termék esetében érdemes a többféle kiszerelés árát összevetni. Az is fontos, hogy a saját igényeinket is figyelembe vegyük: ha pl. csak magunknak szerzünk be torokfertőtlenítőt egy megfázás idején, nem biztos, hogy a nagy kiszerelés a jó megoldás, ha nem fogy el. Ugyanígy egy seb ápolására szolgáló kenőcsből, ha nincs rá rendszeresen szükség, nem éri meg a nagyobb kiszerelést venni. Mindig érdemes tehát átgondolni, mekkora mennyiség van valójában szükségünk.