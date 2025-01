Rügyeznek a fügefák, nem lesz ebből nagy baj? Íme a hazai kertész tippjei, hogy megóvd a fagyoktól

A szokatlanul enyhe, tavaszias időben sok kerttulajdonos tapasztalhatta, hogy nemcsak a hagymás növények kezdenek éledezni, hanem a fügefa is rügyezésnek indult. A hétvégére azonban hidegfront érkezik, februárban pedig a tél visszatérését jósolják. Mit tehetünk, ha a fügefánk már felébredt, hogyan előzhetjük meg a komolyabb fagykárokat? A HelloVidék ezekre a kérdésekre Kósa Dániel kertészmérnöktől kért választ.

Ahogy Kósa Dániel kertészmérnök a HelloVidék kérdésére elmondta, a füge (Ficus carica) az egyik legősibb gyümölcsfa, amelyet az emberiség már évezredek óta termeszt. Amikor a kertünkbe fügét ültetünk, tudnunk kell, hogy egy jellemzően mediterrán éghajlati növénnyel van dolgunk, amely a meleg, napfényes területeket kedveli. Jellemzően fagyérzékenyek, különösen a fiatal növények. Annyira nem a mi éghajlatunkra termett, hogy hazánk nagyjából a határa annak a zónának, ahol a füge még biztonsággal megél. Az ország déli részein jobb a helyzet, de ezt leszámítva a legtöbb helyen átlagban négy-öt évente jön egy egy olyan hideg, ami a fügében részleges, vagy akár teljes fagykárt okozhat.

A fügéről ugyanis tudni kell, hogy teljesen beérett (befásodott) vesszői a téli mélynyugalmi állapotban fajtától függően -13 és -17 fok között képes elviselni a hideget. A fagy hatásai a fügék esetében különbözőek lehetnek, attól függően, hogy a növény milyen stádiumban van, és milyen környezeti feltételek állnak rendelkezésre. "Vannak fajták, amelyek kicsit jobban, és vannak fajták, amelyek kicsit kevésbé viselik el a fagyokat, de nagyjából ± 2 fok az eltérés a fagytűrésben" – tette hozzá a szakember.

Ha felébredt a növény, onnantól mínusz néhány fok is fagykárt okozhat

A fentebb leírt hidegtűrés arra az esetre vonatkozik, ha a téli álomban, azaz nyugalmi állapotban van a növény. Azonban, ha a hőmérséklet 4-5 napon át meghaladja a 10-12 Celsius fokot, akkor a füge lassan elkezd felébredni téli álmából. Most ezt a jelenséget tapasztaljuk – emelte ki Kósa Dániel. Ilyenkor a növény nedvkeringése lassan beindul, a rügyek pedig kezdetben alig észrevehetően, majd tartósan enyhe idő esetén szemmel láthatóan is duzzadni kezdenek. Ha ebben az időszakban a hőmérséklet fagypont alá csökken, a füge részleges fagykárt szenvedhet.

Ahogy Kósa Dániel elmondta, a fagy a fügék különböző részeire gyakorolt hatásai sokrétűek. A fiatal hajtások (és a levelek) a legérzékenyebbek, a hőmérséklet drámai csökkenése pedig akár a növény pusztulásához is vezethet. A rügyek, amelyek a következő év termését hordozzák, szintén károsodhatnak, ami jelentős terméscsökkenést eredményezhet. A gyökerek fagykárosodása pedig a növény egészségének és növekedésének alapvető feltételeit veszélyezteti.

Mit tehetünk, ha elkezdett rügyezni a fügefánk?

Fagyvédelemben szempontjából egyáltalán nem mindegy, milyen fajtát ültettünk-ültetünk a kertben. Vannak olyan fügefajták, amelyek jobban ellenállnak a hideg időjárásnak. A ’Brown Turkey’, a ’Celeste’ és a ’Chicago Hardy’ fajták például fagyállóbbak, és ezek kiválasztása hozzájárulhat a fagy elleni védelemhez. A füge rügyfakadásának megvédése a fagyástól is fontos feladat, mivel a fagyos időszakok komoly károkat okozhatnak a növényben. Kósa Dániel hozott is néhány javaslatot, mit is tehetünk a fagykár csökkentésére:

Fagyvédelem: Ha várható fagy, takarjuk le a fügét. Használhatunk fagyvédő takarókat, géz anyagokat, vagy akár kartonpapírt is. Fontos, hogy a takaró anyag jól szellőző legyen, de megvédje a növényt a hidegtől. Hőszigetelés: Az aljnövényzet, mint például levelek, fű vagy mulcs, segíthet a hőmérséklet megőrzésében. Tegyük a töve köré felhalmozva, hogy extra hőszigetelést biztosíts. Locsolás: A fügét nedves talajban érdemes tartani, mivel a nedves talaj jobban megtartja a hőt. Ügyeljünk azonban arra, hogy ne legyen túlöntözve, mert ez gyökérrothadáshoz vezethet. Helyszínválasztás: Amennyiben lehetséges, ültessük fügét védettebb helyre, például falak, kerítések közelébe, ahol a szél és a fagyos levegő kevésbé éri. Későbbi fagyok figyelése: Figyeljük az időjárás-előrejelzéseket, és ha fagyos időt jeleznek, akkor időben végezzük el a fenti lépéseket.

Ahogy a szakember még kiemelte, saját bőrünkön érezzük a klímaváltozás hatásait, amik új kihívások elé állítják a fügetermesztőket is. A hőmérséklet-ingadozások és a szélsőséges időjárási események (mint például a hirtelen fagyok) megnehezítik a fagyvédelmi módszerek hatékonyságát. A kertészeknek rugalmasnak kell lenniük, és folyamatosan figyelemmel kell kísérniük az időjárási viszonyokat, hogy a legmegfelelőbb intézkedéseket alkalmazzák.

Címlapfotó: HelloVidék