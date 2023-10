Milliókat érő kincsek lapulhatnak sok magyar vitrinben, padláson: kevesen sejtik, mennyit is érnek

Ezen a héten sem volt hiány hírekből és érdekességekből. Szerdán derült ki, hogy eladták az Auchan 47 százalékát, a vásárló pedig egy ismert magyar milliárdos. Rengeteg magyart mozgatott meg Azahriah sikere is, aki harmadjára is teltházat csinált a Puskás Arénában. Egy új, különleges forintérme bevezetését is belengették, a Pénzcentrum is foglalkozott a különleges pénzzel. Közzétették a minimumadó 2024-es bevezetéséről szóló tervezetet is a héten, melyből sok minden kiderült. Fontos, hogy visszahívta egyik termékét az Auchan E-coli fertőzés lehetősége miatt, ha ilyet vettünk, ne fogyasszuk el! Hétvégi hír, hogy egy hét múlva esedékes az őszi óraátállítás, kiderült a szavazás eredménye, maradjon vagy töröljék el ezt a gyakorlatot.

A hét legolvasottabb híre volt, hogy eladták az Auchan áruházlánc 47 százalékos tulajdonjogát, melyet a Jellinek Dániel tulajdonában lévő Indotek-csoport vásárolt meg. A Pénzcentrum cikkei közül pedig a legtöbb olvasót a Zsolnay-ritkaságok vonzották, melyek kapcsán Törő István, a Virág Judit Galéria ügyvezető igazgatója adott interjút lapunknak. A Pénzcentrum vlogja, a CashTag pedig ezen a héten arra kereste a választ, hogyan működik a magánegészségügy, és mennyit hajlandóak érte fizetni a magyarok.

Vásárlás, bevásárlás, boltok, akciók

Holnap lesz október 23-a, nemzeti ünnep. Mivel hétfőre esikváltozik a szuper-és hipermarketek nyitvatartása: egy csomó bolt ki sem nyit hétfőn, így érdemes tájékozódni, mielőtt vásárolni indulnánk. Ismét összeszedtük, mi lesz nyitva és mi nem:

Az elmúlt néhány évben olyan nagyot változtak a magyarok bevásárlási szokásai, mint korábban egy évtized alatt sem. Előbb a pandémia alakította át drasztikusan, mire költünk, mennyit vásárolunk, majd az egymást követő krízsek, mint a rezsipánik, vagy a rekordinfláció alakította át, mi kerül a magyarok kosarába manapság. Az élelmiszer-fogyasztáson is meglátszik, hogy hol próbálnak spórolni a legtöbben. A Pénzcentrum most arról kérdezte a legnagyobb hazai boltláncokat, hogy mely termékekből fogy több, melyekből kevesebb. Kevesebb sajtot eszük a horrordrágulás óta? Húsból vagy kenyérből csökkent-e a fogyasztás? Több vagy kevesebb zöldséget vásárolunk? Kiderül a friss körképünkből.

Az utóbbi időszakban több Lidl áruházban megjelentek a gurulós kosarak, a vásárlók nagy örömére. A Pénzcentrum a boltokban azt tapasztalta, hogy már a kosarak megjelenése után azonnal sokan választották ezeket a nagyobb bevásárlókocsik helyett. Lapunk megkeresésére a Lidl Magyarország azt is elárulta, miért döntöttek a kosarak kihelyezése mellett:

Rendszeres téma az is, hogy a külföldön és Magyarországon is jelenlévő élelmiszerláncok árai mennyiben térnek el egymástól országonként. Most egy új TikTok-videóból az derült ki, hogy a svájci Lidl-ben még annak ellenére is húzósabbak az árak, mint hazánkban, hogy az elmúlt egy évben rekordokat döntött az élelmiszer-infláció.

A héten foglalkoztunk azzal is, hogy nagy problémát jelent a hazai boltláncoknak, hogy az ingázók ingyenes P+R parkolónak használják az üzletek parkolóit - tudtuk meg a legnagyobb áruházaktól. Ezért többen már intézkedtek is, fizetős parkolást vezettek be, korlátozták a maximális tartózkodási időt, vagy szimplán bevonattak egy-egy üzletet a kerületi fizetős övezetbe. Emellett komoly gondot jelentenek a parkolókban hagyott roncsautók is, több vállalat is arra panaszkodott, hogy a jogi hiányosságok miatt nagyon nehéz elszállíttatni a vásárlók elől helyet foglaló, üzemképtelen autókat:

Már régóta igaz, ha valaki szeretne spórolni az élelmiszerkiadásain, érdemes szezonálisan vásárolnia a gyümölcsöt, zöldséget. Amikor ugyanis ezeknek a termékeknek szezonja van, az árak a piacokon, szupermarketekben is jelentősen csökkenhetnek. A szezonális vásárlással pedig nemcsak a pénztárcánkat kímélhetjük, hanem jót tesz az egészségnek, és a környzetnek is. Mutatunk néhány őszi ebédötletet, amelyekkel sokat spórolhatunk:

Az Auchan visszahívta MORBIER PDO sajtját, mert abban Escherichia coli baktérium lehet jelen. Ha valaki ilyet vett, ne fogyassza el:

Magyarországon a 2020-as pandémiás válság rendesen beszakított a prostituáltakra való költekezést. Azóta viszont folyamatosan növekvő tendenciát mutatnak az adatok. Olyannyira, hogy 2022-ben egy átlagos magyar 15 800 forintot költött szexuális örömszerzésre. Igaz, ez az adat még jócskán elmarad a 2019-estől, de a számok arra utalnak, pár év múlva meg lehet a visszazárkózás. Az EU-ban egyébként (azok közül az országok közül, akik rendelkeznek ilyen adattal) hazánk elég előkelő helyen áll a prostituáltakat illetően, ám az éllovas belgák, illetve görögök nagyságrendekkel vezetik a listát:

Otthon, ingatlan, rezsi

A magyar háztulajok töredéke kérte az amúgy teljesen ingyenes kéményseprést, pedig a szakszerű ellenőrzés életet menthet. Mint kiderült, több százezer olyan háztartás lehet, ahol gázzal, fával fűtenek, de nem járhatott ott a kéményseprő. A katasztrófavédelem szerint ráadásul nem csak a szén-monoxid jelent veszélyt, hanem a kéménytüzek is komoly károkat okozhatnak, életeket követelhetnek:

Idén nem számítanak kályha- és kandallóhiányra a legnagyobb hazai kereskedők. Mint a Pénzcentrum megkeresésére a Warnex Magyarország közölte: úgy látják, a rezsipara teljesen elült a piacon, viszont annyi megfigyelhető, hogy a tavalyi évhez képest az emberek már az olcsóbb modelleket keresik, kisebb lett a kosárérték. A Praktiker pedig azzal számol, hogy a hidegebb időjárás beköszöntével növekedni fog a kereslet az alternatív fűtőtestek iránt. Jó hír viszont, hogy az áruházak szerint a fatüzelésű berendezések érdemben nem drágultak tavalyhoz képest.

Már szinte meg sem lepődünk az elmúlt évek inflációs adatait látva, amikor a barkácsboltokban meglátjuk, hogy mennyibe kerülnek az építőanyagok jelenleg. Ráadásul mindezek mellett az év elején megszűnt a felújítási támogatás, ráadásul a Babaváró hiteltől is elköszönhetnek azok a családok, akiknél a feleség már betöltötte a 30-at. Ez pedig mind 1-1 szög volt a felújítani, építkezni vágyók koporsójában. 2021. szeptembere óta 84 százalékkal emelkedett a csempe ára, míg a parkettáé több mint 57 százalékkal, miközben a diszperziós festék 47 százalékos áremelkedésen ment keresztül:

Stiller Ákos fotográfus a Pictorial Collective-vel karöltve készítette el az elmúlt egy év leforgása alatt a Petőfi utcák népe című fotósorozatot, amiből nemcsak egy kiállítás, hanem nem rég egy fotóalbum is megjelent. Ennek kapcsán kérdezte most a Pénzcentrum Stiller Ákost arról, hogy milyen volt részt venni ebben a projektben, mit is mutat ez a sorozat a magyar társadalomról. Emellett pedig utánajártunk annak is, hogy mekkora különbségek vannak az egyes Petőfi nevű utcák, terek, lakótelepek ingatlanárai között:

Eladja II. kerületi házát Vajna Tímea. A Pénzcentrum most megtalálta a luxusingatlan hirdetését is, amelyből kiderült, hogy Andy Vajna özvegye 1 milliárd 300 millió forintot kér a 403 négyzetméteres házért. Ez jóval magasabb irányárat jelent a környék átlagos árszínvonalához képest:

Bőven a helyi átlagárak felett hirdették meg Zámbó Jimmy vízparti nyaralóját, így nem biztos, hogy ez lenne a legjobb ajánlat most a piacon, hacsak rajongóként nem akar valaki felárat fizetni. A 49,9 milliós irányár ráadásul még Balatonnál is elég lenne egy vízpoarti nyaralóra, igaz kompromisszumokkal.

Foglalkoztunk a héten azzal is, hogy a tél közeledtével és a fűtőszezon kezdetével újra elkezdett terjedni az interneten, hogy néhány virágcserép és pár mécses segítségével simán ki lehet fűteni egy-egy szobát. Most a Pénzcentrum utánaszámolt annak, hogy vajon mennyire hatásos a valóságban ez a módszer: kiderült, hogy nemcsak nem működik, de még veszélyes is.

Nyugdíj, idősek problémái

A kormány 18,5 százalékra becsülte erre az évre az inflációt, ezért 3,1 százalékos nyugdíjemelésről döntött novembertől, viszont a legfrissebb számítások szerint a kabinet alulbecsülte a 2023-as áremelkedések várható mértékét, így a novemberi nyugdíjemeléssel nem lesz inflációkövető az idősek járandósága, mint ahogy azt a törvény előírja. Szakértők szerint a mostani nyugdíjszámítási módszer nem jó, azon változtatni kellene.

Számos uniós tagállam és régió néz szembe a népesség csökkenésével, amelyet elsősorban olyan tényezők okoznak, mint az alacsony termékenységi ráta és a nettó kivándorlás. A szakképzett munkaerő elvándorlása aláássa az érintett területek növekedési potenciálját, de az elnéptelenedésben az elöregedő társadalom is szerepet játszik. Ezek az elnéptelenedett régiók gyakran alacsony jövedelmű vidéki vagy posztindusztriális térségek, ahol kevesebb a munkalehetőség. A Pénzcentrum a brüsszeli Régiók és Városok 21. Európai Hetére kapott meghívást, ahol egy panelbeszélgetés után kérdezte Széchy Balázst, az Európai Parlament Kutatószolgálatának (European Parliament Research Service) tagját kérdezte, aki „Az elnéptelenedés elleni küzdelem a kohéziós politika eszközeivel” című munkaanyagot készítette:

Az életkor előrehaladtával jellemzően egyre korlátozottabb, bizonytalanabb lehet a mozgás, ezért a megszokott otthoni környezet szép lassan akadálypályává alakulhat. Mivel ez a változás nem hirtelen, hanem lassan, fokozatosan következik be az ember életében, a legtöbben nem gondolnak előre arra, hogy apró átalakításokkal biztonságosabbá tegyék a lakásukat, csak ha megtörtént a baj. Ezt azonban nem szabad kivárni, mert egy esés, botlás, elcsúszás akár halálos balesethez is vezethet! Összegyűjtöttünk néhány olyan átalakítást, amelyet már idősödő korban érdemes eszközölni a lakáson, hogy az magasabb életkorban is biztonságos maradjon:

A 2022-es népszámlálási kérdőívbe több olyan kérdés is került, mely a korábbi években még nem volt téma. Az egyik ilyen új kérdés a válaszadók digitális jártasságáról gyűjtött információt. A Pénzcentrum friss elemzésében azzal foglalkoztunk, hogy áll az ország digitális jártasság terén, mely országrészek a legelmaradottabbak, valamint hogy mekkora a különbség fiatalok és idősek között. A friss számok alapján óriási szakadék tátong egyes társadalmi csoportok között.

Munka, karrier, oktatás

Ha valaki nagyon jól tanul az egyetemen, akkor is átlagosan (!) maximum 30 ezer forint körül kaphat havonta ösztöndíjat, míg egy szoba ára az egyetem városokban alaphangon 100 ezer forint körül van. A kollégiumi férőhelyek száma nagyon szűkös, és szociális helyzethez kötött, de akkor hogyan boldoguljon egy átlagos helyzetben lévő fiatal az egyetmi éveiben?Mutatjuk, milyen ösztöndíjlehetőségek vannak:

EZ IS ÉRDEKELHET Leesik az állad: ennyi ösztöndíjat kapnak ma az egyetemisták Magyarországon A Pénzcentrum utána járt, hogy az egyetemi hallgatóknak milyen ösztöndíj lehetőségek adottak a tanulmányaik során.

Emelkedett a munkanélküliek, valamint a potenciális munkaerő-tartalék aránya, és üres álláshelyek tízezreivel kellett számolni 2023. II. negyedévében – többek között ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, a munkaerőpiaci folyamatokat vizsgáló kiadványából. Bár az eredmények elég keserédesek, a kormányzat összességében elégedett a jelenlegi összképpel. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakember viszont már korántsem ilyen optimista, szerinte az elmúlt években több fronton is komoly negatív változással kellett megküzdenie a hazai vállalkozásoknak:

EZ IS ÉRDEKELHET Sorra mennek tönkre a magyarok biztosnak hitt munkahelyei: szakadék szélén táncolnak a dolgozók Felemás képet fest a KSH idei II. negyedéves munkaerőpiaci folyamatokat vizsgáló kiadványa. Bár a kormány elégedett az eredményekkel, a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakember nem az.

Magyarországon a 20-65 éves dolgozók mintegy ötöde részmunkaidős/határozott idejű szerződéssel dolgozik. A teljes EU-t nézve, arányaiban ez egy kicsi szám, de még így is majd 230 ezer dolgozót jelent. A határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott dolgozók pedig egyik napról a másikra simán elveszíthetik az állásukat, amennyiben szerződésüket nem hosszabbítják meg velük. Legveszélyeztetettebb helyzetben a földeken dolgozó napszámosok, illetve a betanított munkások vannak:

Egyre inkább terjedni látszik a közösségi médiában a "hajnali daráló életstílus", amikor valaki csak azért felkel hajnali 5 órakor, hogy egy számára pozitív erővel bíró tevékenységet végezzen. A trend bár sebesen terjed a világban, szakértők több buktatójára is felhívták a figyelmet, amikre egyaránt érdemes odafigyelni:

EZ IS ÉRDEKELHET Újabb veszélyes életmód-szélhámosság terjed a TikTokon: sokan bedőlnek neki, erről jobb, ha tudsz Gyorsan terjed a közösségi médiában a "hajnali daráló életstílus", amikor valaki csak azért felkel hajnali 5 órakor, hogy produktívan töltse el a reggelét. Ám ez veszélyes lehet.

Pénzügyek, hitel, befektetés

„Ritkaságokkal könnyű kereskedni”- mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Törő István. A Virág Judit Galéria ügyvezető igazgatójával a Zsolnay mitikus történetéről, a magyar porcelánháborúról, és arról is beszélgettünk, gyűjtői szempontból melyek a legendás magyar gyár legértékesebb darabjai:

Múlt hónapban a szabad felhasználású jelzáloghitelekkel és a Diákhitel 1-el kapcsolatban is bemutattuk, hogy a jelenlegi kamatkörnyezetben olcsónak számító hiteleket hogyan lehet befektetni és több-kevesebb pénzt is keresni rajtuk. Ezúttal egy másik hitelfajtát, nevezetesen a hitelkártyát vizsgáltuk meg ugyanilyen szempontból:

A Magyar Nemzeti Bank „Deák Ferenc” megnevezéssel 15 000 Ft névértékű ezüst és 3000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a „haza bölcse” születésének 220. évfordulóján. Az emlékérmék az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc egyik legfontosabb eredményére, az első felelős magyar kormány megalakulására is felhívják a figyelmet, amelynek szintén idén ünnepeljük a 175. évfordulóját. A jubileumi emlékérméket Bitó Balázs iparművész tervezte. Ünnepélyes kibocsátásukra az Igazságügyi Minisztérium által életre hívott Deák 220 – Joggal a hazáért című tudományos konferencia keretében kerül sor:

Magyarországon a befektetések kockázata 2,9%-os, ami jóval alacsonyabb, mint a legkockázatosabbnak számító 24,8%, amit többek között Fehéroroszország és Szíria jelentenek. A szomszédunkban lévő országok többsége azonban jobbnak bizonyul a rangsorban, Németországban például a befektetések kockázata 0%, de az országunkban sokat emlegetett Ausztria is bőven 1% alatti értéket mutat:

Autó, közlekedés, utazás

Napjainkban több mint 25 ezer olyan ember él a Földön, akinek a vagyona meghaladja a 370 milliárd forintot. Ezek az emberek elit klubot alkotnak, amely elsősorban a családi vagyon megszerzőiből és azok örököseiből áll. A Pénzcentrum a héten annak járt utána, hogy ezek az emberek hol is töltik el a szabadságukat, ha pihennének egyet.

Habár hónapok óta csökkennek Magyarországon a reálbérek, a legutóbb mért infláció pedig 12,2% volt, az utazási irodák mégsem panaszkodnak, a nyári szezon kiemelkedően jól sikerült szinte mindenhol, megközelítették a utolsó békeév, 2019 számait. De hogy hová utaztak ennyien, egyáltalán szüksége van-e még az embereknek a digitalizáció korában utazási irodákra, valamint mik a legújabb, legforróbb trendek, arról a Kartago Tours augusztusban kinevezett vezetőjét kérdeztük:

Egészen komoly ágyi poloska járvány söpört végi Európán az ősz elején: Páris és London szálláshelyeit ellepték a vérszívók, de megjelentek a metró és a moziülések kárpitjain is. A jelenség nem szokatlan, a méretei azonban idén már aggasztóak.

Egészség, betegség

Egyre többen szeretnének gyógyulni a magánegészségügyi szolgáltatóknál, ezt igazolja, hogy a piac rohamtempóban bővül, mára 800 milliárdosra hízott, és a magánintézmények lassan behálózzák az országot. Az okok ismertek, hiába fizetjük ugyanis a tb-t, sokan nem hajlandóak kivárni a hosszú várólistákat, és az állami ellátás minőségét is érik bőven kritikák. A Pénzcentrum vlogja, a CashTag ezúttal arra kereste a választ, hogyan működik a magánegészségügy, és mennyit hajlandóak érte fizetni a magyarok:

"A pici túlsúly nagyon könnyen komoly elhízássá tud alakulni. Az pedig, hogy a média a „body positivity” mozgalom szárnyai alatt ezt támogatja, szintén jókora gond. Legalább mondanák el az árnyoldalát is, hiszen az elhízás nagyobb pandémia, mint a COVID! Elhatároztuk, hogy szembeszállunk a világ második legnagyobb vírusával, a túlsúllyal" - fogalmazott a Pénzcentrumnak adott interjújában Dr. Jójárt Ferenc. A Goodwill Pharma alapítótulajdonosával többek között a hazai gyógyszergyártás jelenéről és jövőjéről, köztük az innovatív fejlesztésekről, illetve arról beszélgettünk, milyen irányba megy az egészségmegőrzés és egészségtudatosság itthon, illetve a nagyvilágban.

Magyarországon minden negyedig gyerek elhízott, ugyanakkor egy jó részük annyira válogatós, hogy mindössze 2-3 fajta ételt eszik meg. Vajon ez miért van így? Erre keresi egy vadonatúj kutatás a választ, mely a gyermekek étkezési szokásait vizsgálta. Eszerint összesen négy nagy kategóriába sorolhatóak be, ami alapján jobban megérthetjük, az okokat és az összefüggéseket és hatékonyan vehetjük fel a harcot a túlevéssel vagy például a válogatóssággal:

A Pénzcentrum a héten tárta fel, hogy a magyar gyógyszerhatóság nem győzi kivonni a forgalomból az olyan termékeket, amelyet az egészségre káros hatóanyagokat tartalmaznak, vagy túllépik a javalott határértékeket. A CBD-tartalmú készítmények ellen évek óta folyik a küzdelem, ez már nem újdonság, viszont felbukkant az utóbbi években egy újabb hatóanyag, mely nemhogy az egészségünket szolgálná, hanem még káros is lehet. Ez a melatonin, amely számos altató, nyugtató hatású étrend-kiegészítőben megtalálható, a gyógyszerfelügyelet viszont károsnak ítélte, mert bizonyos körülmények között nagy bajt is okozhat a melatonin szedése:

Az elmúlt években futótűzként terjedtek a TikTok-on videók, amik az ADHD tüneteit mutatták be. Ezek egyrészről rendkívül hasznosak, hiszen egy ritkán taglalt betegség tüneteire hívják fel a figyelmet, miközben betekintést engednek az ezzel küzdők világába. Azonban jobb ezekkel a videókkal vigyázni, hiszen az ADHD klasszikus jelei könnyen összekeverhetőek a szorongás és a depresszió tüneteivel is. Éppen ezért most összeszedtük azokat a tüneteket, amiket a leggyakrabban sorolnak fel ezekben a rövid videókban, hogy eloszlassuk a lehetséges félreértéseket:

Az emberi szervezet még mindig a természet ciklikussága szerint működik, azaz működne, ha lenne erre lehetőségünk, az egyensúly viszont a legtöbb esetben mára felborult. Felmérések szerint a gyermekek fele annyi időt töltenek a természetben, mint annak idején a szüleik, és ez sok szempontból is óriási probléma. Az ember és a természetes környezete közötti kapcsolat megszakadása a gyermekek esetében komoly fizikai és mentális problémákat idézhet elő, mint például az allergia, figyelemzavar, elhízás vagy éppen hiperaktivitás. Egy kis odafigyeléssel azonban sokat tehetünk a természethiány-zavar kialakulása ellen.

Pontosan egy hét múlva, október 29-én esedékes az óraátállítás. Az utóbbi években minden ősszel és tavasszal téma az óraátállítás eltörlése, már az EU-ben is többször terítéken volt a terület, de más fontosabb helyzetek folyamatosan tovább tolták a kérdést. A Pénzcentrum idén ősszel egy kérdőíves kutatás kereti között felmérte a magyarok hozzáállását, és nem meglepő módon a magyarok 88%-a már szeretne megszabadulni a minden tavasszal és ősszel ránk váró tologatástól, valamint többen jelezték, hogy hetekig nem tudják kiheverni a szervezetük az átállítás utáni zavart.

