Ez már nem úri luxus többé: így utazhat bármelyik magyar fillérekért télből a nyárba

Habár hónapok óta csökkennek Magyarországon a reálbérek, a legutóbb mért infláció pedig 12,2% volt, az utazási irodák mégsem panaszkodnak, a nyári szezon kiemelkedően jól sikerült szinte mindenhol, megközelítették a utolsó békeév, 2019 számait. De hogy hová utaztak ennyien, egyáltalán szüksége van-e még az embereknek a digitalizáció korában utazási irodákra, valamint mik a legújabb, legforróbb trendek, arról a Kartago Tours augusztusban kinevezett vezetőjét kérdeztük. Bocsák Zsófiát akkor bízták meg a feladattal, amikor idén év elején szerkezeti változásokat hajtottak végre és kicsit átalakult a cég.

Miért volt szükség az átalakításra: ennyire gyorsan változnak az utazási szokások?

Az egész világ változik, és természetesen az utazás területén is érezhető ez a dinamika. Nemcsak az utazóközönség igényei, az utazási szokások, hanem a desztinációk is mások. Újak kerülnek be, van, ami kiesik.

Miért esnek ki korábban népszerű desztinációk az utazók látóköréből?

Teljesen szinte sosem tűnnek el, de idővel csökkenhet a népszerűségük, például, ha történik egy markánsabb változás az országon belül, gondoljunk csak az egyre gyakoribb természeti katasztrófákra. Amíg nem regenerálódik az adott terület, oda nem lehet menni, addig váltani kell.

De a nagy klasszikusok, Görögország, Spanyolország biztosan soha nem fognak eltűnni, ugyanakkor nekik is alkalmazkodni kell a változásokhoz. Plusz, ha van lehetőség arra, hogy valami újat vezessünk be, azt mindig meg is ragadjuk. A cégcsoporton belül ki tudjuk használni, ha látjuk, hogy valamelyik környező piacon egy desztináció jól működik, nagy sláger, akkor megpróbáljuk Magyarországon is.

1996 óta A Kartago Tours 1996 óta van jelen Magyarországon. A német REWE Group, azon belül a DER Touristik divízió tagja, amely Közép-Európa legnagyobb utaztató cégcsoportja. A REWE Group a turizmus mellett a kereskedelemben is erős: olyan márkák tartoznak a csoporthoz, mint a Billa vagy a Penny.

Van olyan desztináció, ami nem működik nálunk, de máshol nagyon megy?

Ennyire nem vagyunk különbözőek, hiszen mi itt Közép-Európában mindannyian nagyjából hasonló habitussal rendelkezünk. De tény, hogy más az utazóközönség hozzáállása az utazási irodákhoz vagy olykor bizonyos desztinációkhoz.

Egy ennyire digitalizált világban van még helyük a hagyományos utazási irodáknak? Hisz a fiatalok, akik tényleg rengeteget utaznak, már maguk intézik a repjegyet, a szállást, a transzfert. Az ő megszólításukra van stratégiájuk?

Mára az egész világ átalakult az internet, a digitalizáció megjelenésével. Erre tett rá még egy lapáttal a covid, így aki korábban nem is hitt az online foglalásban, a járvány hatásainak következtében nagyobb lett a bizalma, és ma már ő is jobban elfogadja az online felületeket, az online ügyintézést.

Persze Magyarország egy picit mindig le van maradva a nemzetközi trendektől, de azért nem haladunk homlokegyenest más irányba. Az amerikai egy nagy piac, és náluk is éveken keresztül abba az irányba mutatott a trend, mintha az utazók elfelejtették volna az utazási irodákat, önállósodtak, azt gondolták, sokkal ügyesebben el tudják intézni a foglalásaikat, és még jobb áron is hozzájuthatnak. Aztán mégsem így lett: a tapasztalatok azt mutatják, hogy szép lassan elkezdett visszarendeződni a piac, és ma már ismét népszerűek az irodák. Az utazók visszatértek.

Ennek mi az oka?

Megtapasztalták, mi egy utazási iroda előnye, hogy egy komplett utazási csomagot tudnak megvásárolni, az elejétől a végéig minden egyes szolgáltatást. És ami nagyon fontos, hogy a teljes felelősséget is vállalják mindezért.

Ha egyenként vásárolja meg ezeket a szolgáltatásokat az ember, akkor az a bizonyos szolgáltató csak saját szegmenséért felelős, és nincs köztük összefüggés. Ha bármelyikben változás történik, abban a pillanatban borul az egész, és onnantól kezdve nincs kihez fordulni. Mivel függetlenek egymástól, nem kell alkalmazkodniuk, nem felelnek a másik hibájáért, hanem széttárják a karjukat, legfeljebb bocsánatot kérnek, de ez minden. Ez a sok kis pech, bosszúság kimerítő egy utazás alatt egy idegen országban. Persze nem azt mondom, hogy ne lehet ezeket korrigálni, de bosszúság, idő, energia, amire egy ponton azt mondja az ember, nem biztos, hogy megéri.

Azt a szakértelmet mégis csak az utazási iroda tudja biztosítani, ami ilyen esetekben garancia arra, hogy zökkenőmentesen lebonyolódik az út. De persze nem csak egy rossz élmény miatt érdemes irodára bízni az utat, sokan vannak, akiknek egyszerűen nincs idejük, energiájuk maguknak megszervezni. És az sem biztos, hogy ha minden költséget összeadunk, olcsóbban jövünk ki. Amikor az ember nyaral, több mindent megenged magának, főleg ha családos, és ha azt a sok kicsit összeadja, a végén kijön, lehet, hogy jobban megérte volna egy all inclusive út inkább.

A magyaroknál pedig van még egy tényező, ami az irodák malmára hajtja a vizet: nagyon sokan nem beszélnek idegen nyelven, és hiába vannak nyitva a határok évtizedek óta, van még egy generáció, amelyiknek nem komfortos, ha egyedül kell utaznia. Egyszerűen így szocializálódtak. A fiatalok ezt persze nem értik.

Még mindig hiányzik az az utazási rutin a magyar utazóközönség egy részéből, ők szeretik, ha van valaki, aki ebben segédkezik nekik.

De nem csak ők jelentik a célcsoportot, a fiatalabb, rutinosabb társadalmi réteg is: az utazási irodák is egyre inkább mozdulnak el a rugalmasság irányába, éppen azért, hogy ki tudják szolgálni a fiatalabbak igényeit is. Ma már egyre elterjedtebbek az úgynevezett dinamikus csomagok, amik tulajdonképpen egyéni ajánlatok, amikor az ügyfél kitalálja hová akar menni, mikor, és megkapja a személyre szabott ajánlatát. Az utazási irodáknak alkalmazkodniuk kell a piaci igényekhez, ahogy minden más területnek is. 30 évvel ezelőtt még jellemzően csak buszos utak voltak, egy idegenvezetővel, aki a táblával várta őket – innen indultunk, ám mostanra nagyon átalakult a piac. Bejöttek a vonatos, aztán a repülős utak, majd az is átalakult: mára óriási különbségek vannak, desztinációk, időszakok között. A fapadosokon kívül pedig megjelentek a szállásközvetítő portálok is – ma már mindezekkel versenyeznie kell az utazási irodának.

Ehhez viszont kell egy jó értékesítő, aki ráérez, mit szeretne az utas és ki is tudja szolgálni az igényeit. Mennyire nehéz ma jó szakembert találni?

A turizmus, vendéglátás, idegenforgalom még mindig vonzó terület, sokan jelentkeznek ezekre a szakokra, de tény, hogy az ágazat elég erősen megérezte a covidot. Akkoriban sokan elhagyták a pályát, és nem mindenki tért vissza, holott az utazási iroda békeidőben azért nem olyan szezonális, mint például a Balaton. Persze itt nálunk is van főszezon, amikor hatalmas az érdeklődés, akkor nagy a hajtás, máskor pedig lényegesen alacsonyabb - ez a fajta egyenetlen munkaeloszlás ma már nem mindenkinek szimpatikus. A munkaerőpiacon minden ágazatnak komoly problémái vannak, és biztos, hogy a kínálat nagyobb, mint azok száma, aki szeretnének ebben a szegmensben elhelyezkedni. Mi is folyamatosan keresünk a megfelelő munkaerőt.

Hogy alakult a 2023-as nyári szezon, visszatértek az utasok?

Szerencsére már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy elérjük a covid előtti, ’19-es rekordévet. Ez bizakodásra ad okot.

Mikor indul a 2024-es nyári utak előfoglalása?

Jelenleg a téli értékesítésünkre koncentrálunk, az idei szezonban több újdonságot is bevezettünk. A téli üdülés a magyar piacon másodlagos vagy harmadlagos, nem annyira elterjedt, sajnos nem mindenki engedheti meg magának, így a téli időszak egy kicsit háttérbe szorul. Ám idén a nyári sikereken felbuzdulva a téli szezont saját charterekkel, teljesen új desztinációkkal kezdtük meg. Elsőként került be a magyar kínálatba Omán, ezen belül a salalah-i tengerparti rész, amit hol a Kelet Karibjának, hol a Kelet Svájcának neveznek. Ez az Arab-félszigetnek az az oldala, amelyik az Indiai-óceánnal van kapcsolatban, fehér homokos tengerpart, pálmafák, türkizkék víz, gazdag élővilág, mindez hétórás repülőúttal közvetlenül Budapestről elérhető télen. Ár/érték arányban jelenleg ez egy rendkívül jó ajánlat.

A következő években ez megváltozhat, azaz várható, hogy drágulni fog?

Ma már semmire nincs garancia. Én még azt tanultam, hogy a mi éghajlatunkon van négy évszak, de ma már ez sem igaz, így tényleg bármi elképzelhető. Ám azt érdemes tudni a szultánságról, hogy nem olyan rég nyitott a turizmus felé, de semmiképpen nem szeretnének az Emirátusok vagy Katar nyomdokába lépni. Sokkal inkább a tradicionális vonalat szeretnék megtartani, odafigyelve a természetre. Nem akarják rombolni az óceánt, nem akarják teleszórni a partot szállodákkal, és nem akarnak felhőkarcolókat építeni.

Ők, mint desztináció, most törtek be Kelet-Közép-Európába?

A szultánság nagyjából 40 éve nyitotta ki az országot, a turizmussal intenzíven kb. 10 éve foglalkoznak. Omán közvetlen szomszédja az Egyesült Arab Emírségeknek, ami a másik kiemelt célpontunk, de Magyarországon hajlamosak az utazók egyenlőségjelet tenni közé és Dubaj közé, holott az Emirátusok egy hét emírségből álló, természeti értékekben, kultúrában hihetetlenül gazdag ország. Általánosságban elmondható, hogy ma még itthon keveset tudunk ezekről a vidékekről, pedig érdemes lenne megismerni. Most van éppen egy erőteljesebb felfutása az országnak a magyar piacon, de a cégcsoporton belül Prágából, Romániából már évek óta mennek ide járatok. Úgy tűnik, a magyar piac most érett meg rá.

Igaz, hogy a szeptemberben mért infláció 12,2%-ra szelídült, még ez is magasnak számít a régióban, a reálbérek tíz hónapja csökkennek itthon. Egy korábbi, saját kutatásunkból tudjuk, hogy ha az embereknek kevesebb a pénzük, akkor elsőként az éttermi étkezésről és az utazásról fognak lemondani. Valahogy az utazási irodák beszámolói szerint mégsem ez történik és a magyar emberek úgy utaznak, mintha nem lenne holnap.

Biztos vannak, akik kénytelenek lemondani a nyaralásról anyagi megfontolásból, ugyanakkor látni kell, hogy az utazás egy olyan élmény, amiért az ember hajlamos komolyabb anyagi áldozatokat is hozni, főleg a covid miatti lezárások utáni időszakban. Sokan úgy vannak vele, hogy egy évben egyszer bármi áron, de megengedik maguknak ezt az élményt, hiszen annyira vágynak rá.

A most induló nyári előfoglalási időszakban jellemzően mennyivel olcsóbban lehet megvásárolni egy utazási csomagot, mint tavasszal vagy már a nyár elején?

Ezt nehéz megmondani, mert egy csomag több elemből áll össze. A szálláshelyek tekintetében egész biztosan tudom mondani, hogy ha egy 2024-es nyári üdülést nézünk, akkor most még akár 35-40 százalékos kedvezményt is el lehet érni. Az irodánk ad olyan extra kedvezményt, ami csak december 31-ig elérhető, hogy előnyben részesítsük azokat az ügyfeleinket, akik már jó előre eldöntik és lefoglalják az utazásukat. Ezen felül nekik árgaranciát, flexibilis módosítási lehetőséget biztosítunk, ami a mai világban szintén nagyon fontos, és bizonyos feltételekkel, de akár ingyenes lemondásra is adunk lehetőséget. Ez az első ütemünk december 31-ig tart, de utána sem szűnnek meg a kedvezmények, február 29-ig tart a második ütem (igen, 2024 szökőév lesz – a szerk.), de akkor már csak 20-25 százalékos kedvezménnyel foglalhatók a szállások, és az árgarancia is megszűnik addigra.

Több nagy turisztikai desztináció, Egyiptom, Málta, sőt Horvátország is komoly változásokat lengetett be: a tömegturizmustól szeretnének elmozdulni és inkább a prémium szegmens irányába nyitnak a jövőben: tehát jobb szolgáltatások mellett, de drágítanának. Ez mit fog jelenteni az utazók számára?

Ez a tendencia nem csak az említett országokban, de nagyon sok üdülőterületen, illetve egyes szállodaláncoknál is egyre inkább terjed, és az utazási irodák is sokszor speciális szegmensek utaztatására fordulnak át a klasszikus tömegturizmusról.

Ennek lényege, hogy próbálunk speciális csomagokat, ajánlatokat készíteni, amelyek egyedibbé teszik az élményt. Ebben benne van a környezettudatosság is, amire ma már egyre több szálloda, régió figyel, sőt, az utazóknak is fontos, hogy mit foglalnak. Sok ökoszálloda van ma már, akik nagyon figyelnek arra, hogy műanyagmentesek legyenek, a tengerpartokat tartsák érintetlenül, és fölöslegesen ne húzzanak fel 10-20 emeletes komplexumokat. De a gasztro irányába is sokan elindultak, ma már részt lehet venni bizonyos tematikák mentén indított kurzusokon a nyaralás alatt, találkozni lehet mesterszakácsokkal, cukrászokkal. Van szálláshely, amelyik az egészséges életmódot tűzte a zászlójára, előadásokkal, különféle sportolási lehetőségekkel

De ez nem kimondottan csak a prémium kategóriát jelenti, bárki számára elérhető, aki kipróbálna valami újdonságot. E mellé azért befér a tömegturizmus, sőt, kell is, egyáltalán nem kell lemondani róla, de ma már szinte mindenhol igény van arra, hogy mondjuk havonta legyen egy tematikus hét, amikor valami speciális ötlet, irány megvalósulhat a szállodán belül. Sőt, egyre több létesítmény eleve úgy épül, hogy ki tudja szolgálni ezeket.

Ma már nehéz olyan nemzetközi konferenciát találni, külföldi cikket olvasni, ahol a zöld utazás, a környezetvédelem ne lenne fókuszban, itthon azonban még mintha az embereket abszolút nem érdekelné az utazásuk ökológiai lábnyoma. Igaz, hogy a magyaroknak csak az ár számít, és az utazásaik "zöld költségei" már nem érdekli őket, Önök is ezt tapasztalják?

Az biztos, hogy az utazási irodák csomagjainak kiválasztásakor a környezetvédelem ma még nem szempont. Nézzük meg, Nyugat-Európában nincs olyan szálloda, iroda, ahol nincsenek szelektív kukák. Magyarországon ettől a szemléletmódtól még nagyon messze vagyunk. Persze kommunikáljuk minden esetben, melyik az a szálláshely, amelyik erre figyelmet fordít, melyik környezettudatos, de a magyarok nem ez alapján választanak.

Ennyire árérzékenyek vagyunk?

Mindenki az, bár talán tényleg érzékenyebbek a magyarok, ugyanakkor van ebben némi képmutatás is. Persze az ország gazdaságilag még nincs olyan szinten, hogy a környezetvédelem bekerülhessen az úti cél kiválasztásának szempontjai közé, mint mondjuk a skandináv országokban vagy Németországban – igaz, most ott is nagy átalakulások vannak.

Már németek sem úgy utaznak, mint régebben. Ellenben Szlovákiában, ahol euró a hivatalos fizetőeszköz, a piac nagyon erős fejlődést mutat ebben a szegmensben: stabil és jól teljesít. Ott már érezteti a hatását a közös valuta.

Több cikkünkben is foglalkoztunk már azzal, hogy a klímaváltozás kapcsán teljesen új nyári úti célok is felbukkannak, például Lengyelország vagy Németország tengerpartján ma már nyáron is van 30-32 fok. Ezekkel desztinációkkal is érdemes foglalkozni a jövőben?

A klímaváltozás következtében, illetve amiatt, hogy a repülős utak ennyire megdrágultak, a németeknél és a lengyeleknél is nagyon megerősödött a belföldi turizmus. A helyieknek sokkal egyszerűbb volt autóval az Északi-tengerhez utazni. Tehát igen, megerősödött. De a magyaroknál az autós egyéni utazás nem az Északi-tenger felé irányul, hanem változatlanul a horvát és olasz tengerpart a sláger, amelyek a legkönnyebben elérhetőek. Korábban borzasztó népszerű volt egyéni utazásra Bulgária is, de a háború, valamint az üzemanyagárak miatt ez nagyon visszaesett.

Szóval a magyarok nem fognak tömegesen elindulni az Északi-tengerhez.

Nem valószínű, holott a skandináv országok, főleg a nyári szezonban kifejezetten kellemes úti célok. A fapadosoknak köszönhetően könnyen elérhetők, a déli országok egyre melegebbek, ehhez képest az északiak sokkal kellemesebbek. Most ők kezdenek el kedvezőbb klímával bírni, arról nem is beszélve, mennyi érdekes látnivalót tartogatnak, tényleg érdemes kipróbálni. Habár úgy tűnik, nem várható, hogy tömegek indulnak el az Északi-tengerhez, ám akik az utazási irodák korábban említett kedvező kondícióival szeretnék felfedezni ezeket a vidékeket, ilyen helyekre is elérhető a dinamikus csomagajánlat és akár „hotel only” szállásfoglalási lehetőség is.

