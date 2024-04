Kész, vége! Betiltják a TikTok-ot: az USA után Európa is eljárást indított

Az amerikai kormányzat új törvényt fogadott el, amely Joe Biden elnök aláírásával érvénybe lépett, és ultimátumot adott a TikTok kínai tulajdonosának, a ByteDance-nek: 270 nap áll rendelkezésére, hogy eladja az amerikai eszközeit vagy szembe kell néznie a platform betiltásával az Egyesült Államokban. Ez a lépés az USA és Kína közötti technológiai feszültség újabb fejezetét jelenti, mivel aggályok merültek fel a TikTok által gyűjtött adatok biztonságával és a kínai állam lehetséges hozzáférésével kapcsolatban - jelentette a Portfolio. .

Az amerikai szenátus döntése, amely Joe Biden elnök jóváhagyásával lépett életbe, 270 napos határidőt szab a ByteDance számára, hogy eladja a TikTok amerikai eszközeit. Ellenkező esetben a platformot betiltják az Egyesült Államokban. A ByteDance azonban nem hajlandó megválni az amerikai operációtól és jogi úton kívánja megtámadni az új törvényt. Amennyiben ez sikertelen lenne, a vállalat előtt álló lehetőségek között szerepel a piacról való kivonulás vagy az algoritmus nélküli értékesítés, ami jelentős értékvesztést jelentene.

A törvény célja, hogy 2025 január 19-ig - lehetséges három hónapos halasztással - megtörténjen az értékesítés, annak érdekében, hogy megakadályozzák a kínai állam hozzáférését az amerikai felhasználók adatához. Az FBI vezetője szerint a ByteDance kínai kormány irányítása alatt állhat, ami adatgyűjtést és manipulációt tesz lehetővé. A TikTok vezetése ezzel szemben tagadja a kínai kormány adathozzáférését.

Ez az intézkedés nem egyedi esemény, hanem az USA és Kína közötti technológiai konfliktus részeként értelmezhető. Korábban Donald Trump is próbálkozott hasonló lépésekkel, amelyeket bíróságok akadályoztak meg. Az új jogszabály erősebb alapot biztosíthat a Biden-adminisztrációnak a TikTok betiltására.

A TikTok vezérigazgatója bejelentette, hogy jogorvoslati lépéseket fognak tenni a törvény ellen. Eközben Kína is jelezte, hogy ellenezni fogja egy esetleges kényszerű eladást.

Az algoritmusok kulcsfontosságúak a TikTok sikerében; ezek nélkül jelentősen csökkenne az alkalmazás értéke. A ByteDance valószínűleg nem vállalná be ezen eszközeinek elidegenítését. A helyzetet tovább bonyolítja Kína exporttörvényeinek változása is.

A TikTok népszerűségét nagyban elősegíti rövid videóformátuma és algoritmusainak képessége arra, hogy dinamikusan alkalmazkodjanak a felhasználók preferenciáihoz. Ezáltal gyorsabban tud információt gyűjteni és sokkal hatékonyabban célozza meg felhasználóit.

A Reuters forrásai szerint ha minden jogi lehetőség ki van merítve, akkor a ByteDance inkább leállítaná az alkalmazást Amerikában, mintsem eladná azt. Az Egyesült Államok piaca ugyan jelentős bevételt generál a cégnek, de összességében csak egy részét képezi annak teljes üzletmenetének.

Elemzők szerint nehézséget okozhat megbecsülni a TikTok pontos piaci értékét kevés nyilvános pénzügyi adat birtokában. Azonban egyes becslések szerint az algoritmussal együtt akár 100 milliárd dollár is lehetne az értékük, míg anélkül ez jelentősen csökkenne.

Az EU is eljárást indít a hipernépszerű videós alkalmazás ellen

Nem hozott kockázatcsökkentő intézkedéseket a TikTok mögött álló cég, a Bytedance a gyerekek védelmében, ezért az Európai Bizottság úgy döntött, hogy eljárást indít a közösségi alkalmazás ellen - erről itt írtunk nemrég. Mint megjegyzik, a kifogások között az szerepel, hogy a videók megtekintéséért vagy lájkokért pontokat szerezhetnek a felhasználók, ami elősegíti a függőséget és anyagilag is veszélyes.

A TikToknak be kellett adnia egy kockázatcsökkentési jelentést, amelyben pontról pontra levezetik, hogyan oldják fel a kifogálsolt partnerprogramot. Ha ezt nem teszik meg, akkor az Európai Bizottság a szolgáltató teljes éves jövedelmének, illetve világméretű forgalmának 1 százalékáig terjedő pénzbírságot is kiszabhat. A TikTok méreteiből következtethetünk arra, hogy ez is súlyos eurómilliárdokat tenne ki.