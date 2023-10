Mégis, mi folyik a barkácsboltokban, tüzépeken? Erről tudnod kell, ha most vágnál bele a lakásfelújításba

Már szinte meg sem lepődünk az elmúlt évek inflációs adatait látva, amikor a barkácsboltokban meglátjuk, hogy mennyibe kerülnek az építőanyagok jelenleg. Ráadásul mindezek mellett az év elején megszűnt a felújítási támogatás, ráadásul a Babaváró hiteltől is elköszönhetnek azok a családok, akiknél a feleség már betöltötte a 30-at. Ez pedig mind 1-1 szög volt a felújítani, építkezni vágyók koporsójában. 2021. szeptembere óta 84 százalékkal emelkedett a csempe ára, míg a parkettáé több mint 57 százalékkal, miközben a diszperziós festék 47 százalékos áremelkedésen ment keresztül.

Bár az év második felében elkezdett csökkenni az infláció mértéke Magyarországon – sőt a kormány álláspontja szerint novemberre a drágulás mértéke végre egyszámjegyű lehet –, de a fogyasztói árak 2022 szeptembere és 2023 szeptembere között így is átlagosan 12,2 százalékkal, míg az élelmiszerárak átlagosan 15,2 százalékkal emelkedtek egy év alatt. Ez a drágulás pedig méginkább érintette azokat, akik valamilyen felújításon törik a fejüket mostanában.

A KSH a csempe (fehér és egyszínű, színes), a laminált parketta átlagos négyzetméterárát, valamint a diszperziós felfesték (10 literes kiszerelés) követi nyomon. A statisztikai hivatal szerint éves szinten a három termékből egy, a falfesték jócskán az inflációs adat felett drágult, hiszen 2022 szeptembere óta

a csempe ára átlagosan 6 százalékkal,

a parketta átlagosan 7 százalékkal,

a falfesték pedig 14 százalékkal drágult meg.

Ahogyan pedig a lenti grafikonból is láthatjuk, az áremelkedés nem az orosz-ukrán háborúval kezdődött: már a koronavírus-járvány kitörésekor is elkezdtek emelkedni az árak, azonban az igazi árrobbanás csak a szomszédunkban dúló háború kezdete után indult be igazán. Hiszen még a pandémia legintenzívebb időszakában sem emelkedtek úgy az árak, mint az elmúlt lassan két évben.

Az adatokból is jól látható, hogy míg 2021 szeptemberében a csempe négyzetmétere 2960 forint volt, tavaly ugyanebben a hónapban 5160 forint, addig idén szeptemberben a termék már 5450 forintba került átlagosan. Ez pedig két év leforgása alatt 84 százalékos áremelkedést jelent. Hasonló a helyzet a parketták és a diszperziós festékek esetében is: előbbiek két év leforgása alatt 57 százalékkal, míg utóbbiak 47 százalékkal lettek drágábbak.

Azonban talán azt látni a legsokkolóbb, hogy a csempe ára 2019 szeptembere óta több mint megduplázódott (105 százalékkal drágult), míg a parketta 84 százalékkal és a festék 67 százalékkal kerül többe.

Azt azonban fontos megjegyezni, hogy az áremelkedés üteme idén már elkezdett lassulni: a csempe ára január óta bár némileg ingadozik, azonban egyértelműen csökkenni látszik (5550 forintról 5450 forintra), míg a parketta ára ezen időszak alatt 1 százalékkal olcsóbb lett, míg a diszperziós festék pedig 4 százalékkal drágább lett. Azt azonban nem lehet tudni, hogy ez a tendencia jövőre is folytatódni fog-e.

Szinte semmit sem ér már a pénzünk

Korábbi cikkeinkben a már megszűnt felújítási támogatás alapján vizsgáltuk meg, hogy a gyakorlatban a drágulás hogyan is néz ki. Azaz megnéztük, hogy a felújítási támogatásra kapható maximális, 3 millió forintos összegből (aminek legfeljebb az 50 százalékát, tehát a felét költhettük el anyagköltségekre, illetve munkadíjra) mennyi alapanyagot tudunk vásárolni. Ezt a támogatást idéntől azonban megszüntette a kormány, viszont a könnyebb összehasonlítás miatt továbbra is 1,5 millió forinttal kalkuláltunk, ami egyébként simán megfelel egy kisebb volumenű felújítás, mint például egy házfestés anyagköltségeinek.

Azonban miután ez a támogatás lassan egy éve megszűnt, viszont a Babaváró hitelt, amiből a fiatal házasok tudják finanszírozni otthonuk felújítását (vagy legalábbis annak egy részét), még a 30 feletti családok is élvezhetik 2,5 hónapon keresztül. Bár igaz, hogy senki se szeretne 10 millió forintot csempére vagy parkettára költeni egy felújítás alatt, a számítás arra tökéletes, hogy megnézzük, hogy mennyivel is kevesebbet ér jelenleg a pénzünk.

2019 szeptemberében, a koronavírus-járvány kitörése előtt 10 millió forintból 3759 négyzetméternyi csempét tudtunk venni, míg ez az összeg 3636 négyzetméterre volt elég 2020-ban, 2021 szeptemberében pedig 3378 négyzetméterre. 2022-ben azonban 10 millió forintból már csak mindössze 1938 négyzetméter csempét tudtunk vásárolni, idén szeptemberben pedig 1835 négyzetméternyit. De a parketta és a diszperziós festék esetében is hasonló a helyzet.

Laminált parkettából 2019-ben 3401 négyzetmétert tudtunk még vásárolni a Babaváró hitel felvehető maximális összegéből, idénre azonban már csak 1852 négyzetméterre volt elég a pénzünk. A festék esetében még a legjobb a helyzet: 2019-ben 1815 doboznyi 10 literes festéket tudtunk még megvenni ebből az összegből, ami 2021-re 1600 dobozra, majd 2022-re 1235 doboznyi festékre csökkent. Idén szeptemberben pedig a maximálisan felvehető összeg 1086 dobozra volt csak elég.

Tehát összességében kijelenthető, hogy az járt a legjobban, akinek még volt lehetősége kihasználni az állami támogatást még 2021-ben, esetleg előtte. Aki viszont mostanáig várt az esetleges felújítással, az csúnyán ráfaragott, hiszen nemcsak az árak szöktek az egekbe, de támogatást sem lehet már igényelni.