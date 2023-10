Megéri megvenni Zámbó Jimmy vízparti nyaralóját? Megtaláltuk a hirdetést: a számok nem hazudnak

Bőven a helyi átlagárak felett hirdették meg Zámbó Jimmy vízparti nyaralóját, így nem biztos, hogy ez lenne a legjobb ajánlat most a piacon, hacsak rajongóként nem akar valaki felárat fizetni. A 49,9 milliós irányár ráadásul még Balatonnál is elég lenne egy vízpoarti nyaralóra, igaz kompromisszumokkal. Szerinted?

Mi is beszámoltunk róla nemrég, hogy családja piacra dobta Zámbó Jimmy egykori nyaralóját. Mint írtuk, A 75 négyzetméretes ráckevei ingatlan közvetlenül a vízparton található, a leendő tulajdonos kizárólag csónakkal tudja megközelíteni, mert a Ráckevei-Duna ág Angyali-szigetén található.

Most pedig az is kiderült, miért válnak meg Jimmiy szeretett nyaralójától: "Kihasználatlan volt a nyaraló az elmúlt években, én magam három vagy négy éve nem jártam ott" - fogalmazott a Story magazinnak Zámbó Jimmy fia, Adrián. Hozzátette:

Egyikünk idejébe, életritmusába sem fért bele, hogy odajárjunk, karbantartsuk, ápoljuk a kertet, egyáltalán, élvezzük a nyaralót. Sokat gondolkodott a család, mi legyen vele, és úgy döntöttünk, eladjuk.

Megéri megvenni a vízparti nyaralót?

Egy 24 évvel ezelőtti interjúban amúgy azt is elárulta a legendás zenész, miből futotta neki a dunai menedékre: feleségével, Edittel egy romantikus nyári estén besétáltak egy néptelen vízparti kertbe és egész éjszaka egymáshoz bújva hallgatták a hullámokat - ekkor szerettek bele a víz hangjába. Volt akkoriban egy lovasfarmjuk, de megváltak tőle, és inkább a sziget mellett döntöttek - nyilatkozták közel 2,5 évtizede a bulvársajtónak.

Azt, hogy ez a tranzakció mennyire volt jó üzleti döntés, nehéz megállapítani. A Pénzcentrum megtalálta az egyik legnagyobb ingatlanhirdetési portálon az ingatlan hirdetését, amely szerint a Zámbó család jelenleg 49,9 millió forintot kér a vízparti nyaralóért. A közel 50 milliós irányár viszont meglehetősen soknak tűnik, annak ellenére is, hogy a ház teljes berendezése benne van a vételárban (Jimmy-rajongókank persze ez érték lehet...).

A helyi ingatlanpiac ugyan szűkös tranzakciók tekintetében, a hirdetési portál statisztikája viszont egyértelműen igazolja, hogy a nyaralóingatlan bő 655 ezres négyzetméterenkénti ára bőven felette van az Angyalisziget (611 eFt/nm) és még inkább Ráckeve (595 eFt/nm) átlagárainak. (Az átlagárat a 40-79 m² közötti, felújított, közepes állapotú, felújítandó, jó állapotú, új parcellázású, átadott, befejezetlen, ismeretlen állapotú eladó nyaralók ára alapján számolta ki az ingatlan.com.)

Így meglehetősen nagy kérésnek tűnik a Zámbó család részéről, hogy azt szeretnék, ha az új vevő sajátkjaként tekintene az ingatlanra, és nem egyfajta rajongói attitűd vezérelné. Mint Zámbó Adrián fogalmazott, "azt szeretnénk, hogy aki megveszi, az ne azért tegye, mert ez a nyaraló egykor Zámbó Jimmyé volt, nem akarjuk, hogy Jimmy-zarándokhely legyen, vagy emlékmúzem." Pedig az ismertség jól jövedelmezhet, Járai Máté és felesége, Kíra is épp most vásároltak meg azért egy ingatlant, hogy vendégházzá alakítsák. Ismertségük miatt vélhetően sikerülni is fog nekik a biznisz:

Ennyiért a Balatonnál is van vízparti nyaraló

Még a nyáron írtunk róla, hogy egyértelműen kijelenthető, hogy az utóbbi hónapokban az árak, korábbi években látott drasztikus emelkedése lelassult, néhol megállt a Balatonnál. Sőt, némely településen már olcsóbban hirdetik a nyaralókat, mint egy évvel ezelőtt. Na, ez persze nem azt jelenti, hogy remek pozíciók nyílnak a vásárlásra, hiszen összességében még magasabb az átlagár, mint tavaly volt. Ezt az okozza, hogy a nyaralótulajdonosok egyelőre nem akarnak bármi áron túladni ingatlanjaikon, kivárásra játszanak, nem csökkentik jelentősen a kínálati árakat.

Így a nyaralóvásárlás jelenleg befektetési szempontból sem olyan vonzó, mint korábban, hiszen az inflációkövető kamatozású állampapírok most jobb hozamokat kínálnak. Ingatlanpiaci szakemberek szerint, aki nyaralóvásárlást tervez, annak a kivárás most kifizetődő lehet. Legalábbis általánosságban, hiszen a bővülő kínálatban egyre inkább felbukkanhatnak majd olyan ajánlatok, amiket nem érdemes kihagynia annak, aki a Balatonnál vásárolna nyaralót magának.

Fenti cikkünkben épp Balatonakarattya példáján keresztül mutattuk be, mennyibe is kerül egy használt, illetve egy új építésű vízparti nyaraló a magyar tengernél, előbbi simán pariban van Zámbó Jimmy egykori hétvégi házával. Azóta ugyan eldhatták az ingatlant, de a Balatonakarattya vízpartján fekvő Tátorján társasüdülőben található 29 négyzetméteres ingatlanért mindössze 41,9 millió forintot, azaz négyzetméterenként közel 1,5 milliót kértek a tulajdonosai. Aki tehát szemfüles, behúzhat 50 millió alatt is vízparti nyaralóingatlant a Balatonnál.