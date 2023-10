Jön a kötelező boltzár 2023-ban: így változik az Aldi, Lidl, Spar, Penny és Tesco nyitvatartási ideje

Közeleg a nemzeti ünnep, ami a szokásos pihenőnapot is jelenti, ráadásul mivel hétfőre esik, hosszú hétvégén pihenhetjük ki magunkat. Ez azonban vonatkozik a szuper-és hipermarketek, illetve a boltok dolgozóira: egy csomó bolt ki sem nyit hétfőn, így érdemes tájékozódni, mielőtt vásárolni indulnánk. Ismét összeszedtük, mi lesz nyitva és mi nem: lássuk a végső sorrendet!

Jövő hétfőn jön október 23-a, amikor a magyarok az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének napját ünneplik. 67 évvel ezelőtt ezen a napon vonultak elégedetlen diákok és értelmiségiek Budapest utcáira a Rákosi-rendszer ellen tüntetni, és a tömeg hamarosan sok tízezer fősre duzzadt. Az addig fennálló rendszer pillanatok alatt megbukott, már aznap este lőni kezdett a karhatalom a tüntetőkre, amely egy két hétig tartó szabadságharcba torkollott - végül november negyedikén a szovjet Vörös Hadsereg kegyetlenül vérbe fojtotta mindezt. Október 23-át az 1989-es új alkotmány nemzeti ünneppé nyilvánította, és azóta is munkaszüneti nap Magyarországon.

Ez azt is jelenti, hogy az üzletek java része zárva tart ezen a napon, néhány, a törvényben rögzített kivételtől eltekintve. A Pénzcentrum - ahogy minden ünnap és hosszú hétvége előtt - most is összegyűjtötte, mely boltok lesznek zárva a hosszú hétvége utolsó napján. Lássuk, hová mehetünk vásárolni, és melyik boltot kerüljük el!

SPAR és InterSpar

A Spar és Interspar üzleteiben nem lehet majd vásárolni hétfőn. Az OMV SPAR express és üzletek egy része azonban nyitva tart október 23-án: azok az üzletek, amik a benzinkutakhoz tartoznak, több esetben éjjel-nappal nyitva maradnak majd.

Azokon a kutakon viszont, ahol a benzinkút sem fog üzemelni, a SPAR üzletei is zárva lesznek. Az aktuális nyitvatartás miatt érdemes a SPAR oldalát felkeresni, az üzletek nyitvatartása ugyanis országszerte eltérő.

Lidl

A Lidl üzletei szintén zárva tartanak majd hétfőn. Az üzletlánc boltjai vasárnap nyitva tartanak, de várhatóan a hétköznapihoz képest rövidebb nyitva tartással üzemelnek majd - ez jellemzően 19 óra körüli zárást jelenthet.

EZ IS ÉRDEKELHET Drasztikus átalakulás az Aldi, Lidl, Spar, Tesco parkolóiban: súlyos lépésre kényszerültek a boltok Több vállalat is arra panaszkodott, hogy a jogi hiányosságok miatt nagyon nehéz elszállíttatni a vásárlók elől helyet foglaló, üzemképtelen autókat.

Aldi

Nem okozunk meglepetést, ah azt írjuk, hogy az Aldi boltjai sem nyitnak ki a nemzeti ünnepen. Jó hír azonban, hogy vasárnap, jellemzően reggel 7 és és este 19 óra között a boltok nyitva lesznek - a pontos, boltonként eltérő nyitvatartást érdemes lehet megnézni a boltnál vagy az internetes felületen.

Auchan

Zárva lesz az Auchan is: az üzletek október 23-án, a nemzeti ünnepeken nem fogadnak vásárlókat. Előtte való vasárnap, 22-én azonban igen: a boltok a szokott vasárnapi menetrend szerint nyitva tartanak majd.

Tesco

A Tesco Extra, A Tesco Express és a "sima hipermarketek" egyaránt zárva lesznek az október 23-i nemzeti ünnep napján. A boltok ugyanakkor vasárnap, eltérő időpontban bár, de nyitva lesznek.

PENNY

A Penny Market üzletei a többi szuper-és hipermarkethez hasonlóan zárva tartanak hétfőn, tehát itt sem lehet vásárolni. Az áruháznál azonban a hét többi napján azonban a megszokott nyitvatartás szerint várják a vásárlókat, tehát kedden akár már reggel 7-kor mehetünk vásárolni.

Gyógyszertárak

A patikák többsége is zűrva lesz a nwmzeti ünepen, itt azonab ntermészetesen a törvény előírja, hogy ügxeletet kell biztosítani. Hogy hol van a legközelebbi ügyeletes gyógyszertár? A gyógyszertárak bejáratánál is jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a legközelebbi, folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti, készenléti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját.

Emellett fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is, így az interneten túl a legközelebbi patikánál is szerezhetünk információt az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról.