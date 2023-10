Elronthatta a kormány a nyugdíjemelés számítását: ezzel nagyon rosszul járhat több millió magyar

A kormány 18,5 százalékra becsülte erre az évre az inflációt, ezért 3,1 százalékos nyugdíjemelésről döntött novembertől - írja a Piac & Profit. Viszont a legfrissebb számítások szerint a kabinet alulbecsülte a 2023-as áremelkedések várható mértékét, így a novemberi nyugdíjemeléssel nem lesz inflációkövető az idősek járandósága, mint ahogy azt a törvény előírja. Szakértők szerint a mostani nyugdíjszámítási módszer nem jó, azon változtatni kellene.

Várhatóan 2024-ben ismét megtörténik ez a reálértékcsökkenés, hiszen a költségvetésben 2024-re tervezett 6 százalékos infláció, már most illuzórikusnak tűnik - vélik a lap által megkérdezett szakértők. Karácsony Mihály a Nyugdíjas Parlament elnöke hangsúlyozta, hogy a kabinet olyan újabb díjemeléseket jelentett be, amelyek inflációs hatása már az idén jelentkezik. A csomagolóanyagok termékdíja, az új sztrádadíjak, az üzemanyagok jövedéki adója mind olyan elem, amelynek beárazását már az idén megkezdték az érintettek. Szerinte 19,5 százalék a reálisan várható infláció 2023-ban.

Farkas András nyugdíjszakértő szerint a kormány az idén ugyancsak nem jól becsült, az ő számításai szerint 19,1 százalék lesz az idei nyugdíjas áremelkedések mértéke és nem a kabinet által figyelembe vett 18,5 százalék. A szakértő felhívta a figyelmet rá, hogy ugyanez történt tavaly is: 2022-ben is alulbecsülte a kormány az inflációt és az akkori tévedését sem korrigálta a kabinet. Tavaly ugyanis 14 százalékkal növelték a nyugdíjakat, míg az idén a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által februárban közölt hivatalos áremelkedés 15,2 százalék volt 2022-ben. Ez idén is megtörténhet.

Karácsony Mihály a legnagyobb problémának azt látja, hogy a megtermelt nemzeti jövedelemből az ország egyre kevesebbet költ nyugdíjakra. Ez most mindössze 7 százalék. Ausztriában ez a szám 15,8 százalék, ráadásul ott jóval magasabb a GDP. Ezzel a ráfordítással nem csoda, hogy a magyar nyugdíjak Európában az utolsók között kullognak - írja a lap.

Magyarországon az elmúlt 20 évben 20 százalékkal romlott a nyugdíjasok pozíciója az aktív keresőkhöz képest. Ez egy rossz szabályozás, amit meg kellene változtatni egy nyugdíjreform során.