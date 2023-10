10 olcsó ebédötlet őszi napokra: nemcsak finomak, egészségesek is

Már régóta igaz, ha valaki szeretne spórolni az élelmiszerkiadásain, érdemes szezonálisan vásárolnia a gyümölcsöt, zöldséget. Amikor ugyanis ezeknek a termékeknek szezonja van, az árak a piacokon, szupermarketekben is jelentősen csökkenhetnek. A szezonális vásárlással pedig nemcsak a pénztárcánkat kímélhetjük, hanem jót tesz az egészségnek, és a környzetnek is. Mutatunk néhány őszi ebédötletet, amelyekkel sokat spórolhatunk.

A KSH adatai szerint 2023 szeptemberében 12,2 százalék volt Magyarországon az éves infláció. Ezen belül is az élelmiszerek és alkoholmentes italok ára 13,2 százalékkal volt magasabb, mint 2022 szeptemberében. Csak az élelmiszer drágulást tekintve, italok nélkül 11,7 százalékos volt az infláció. A COICOP osztályozás szerint a "cukor, lekvár, méz, csokoládé, és cukorka" termékkategória drágult a leginkább, 28,5 százalékkal. Az "ásványvíz, üdítőitalok, ivólék" kategória 24,4, a "kávé, tea, kakaó" kategória 19,2, a "hal és tengeri állat" valamint a "hús" kategória 13,8 és 13,3 százalékkal drágultak. Legkevésbé az "olaj és zsiradékok" (1,2%), valamint a "tej, sajt és tojás" (4,4%) kategória drágult.

A zöldségféléket tekintve 11,4 százalékos, a gyümölcsök esetében 9 százalékos drágulás ment végbe 2022 szeptembere óta. Ha viszont azt nézzük, hogyan változott a zöldségek, gyümölcsök ára egy hónap alatt, az látható, hogy augusztus viszonyítva 2,2, illetve 2,7 százalékkal csökkentek az árak. Ez nagyban köszönhető a szezonális hatásnak. (Az élelmiszerek összességében 1 százalékkal kerültek kevesebbe, az alkoholmentes italok ára viszont tovább emelkedett.)

Őszi zöldségek főszerepben

Ősszel rengeteg olyan zöldségnek, gyümölcsnek van szezonja, melyekből változatos, finom és egészséges ételek készíthetők. Ilyenek a zöldségek közül a cukkini, padlizsán, paradicsom, paprika, sütő- és főzőtök, valamint a brokkoli, karfiol, fejes káposzta, kelkáposzta, kelbimbó, fodros kel. Továbbra is szezonja van a spenótnak, sóskának, karalábénak, mángoldnak és a gyökérzöldségeknek, mint a cékla, zeller, paszternák, sárgarépa. Ezekből a zöldségekből jó eséllyel találhatunk olcsóbban, leárazva október folyamán a boltokban, és számos finom, egészség fogást készíthetünk belőlük.

A lecsó 50 árnyalata

Októberben zárul a nagy befőzések időszaka, ilyenkor sokan tartalékolnak néhány üveg lecsót a télre is. A magyar lecsó alapja a paprika és paradicsom, melyet fel lehet dúsítani padlizsánnal, cukkinivel is. A tojásos lecsó önmagában is teljes értékű étel egy szelet kenyérrel, viszont sokan turbózzák fel kolbásszal, virslivel, szalonnával, sőt rizzsel vagy tarhonyával is. Ezen túlmenően számos olyan recept van, melynek alapja lecsó, különféle lecsós húsoknak is nagy hagyománya van a magyar konyhán. Ehhez köretként nokedli, tészta is jól passzol.

Rakottak minden mennyiségben

Az őszi-téli szezonban ismét főszerephez jutnak a rakott zöldséges ételek, melyeket lehet gazdagítani tojással, darált hússal, kolbásszal, virslivel. Mivel nyáron túlságosan felfűtheti a lakást, ha rakott ételt készítünk, ez a melegebb hónapokban háttérbe szorul. Amikor azonban kint már hűvösebb van, még kellemes is lehet a sütéstől felmelegedett konyha.

A legtöbbek számára az egyedüli rakott étel, amelyet el szokott készíteni, a rakott krumpli, amely hagyományosan is az egyik legolcsóbb fogás, bár ez ma már csak más ételekhez viszonyítva lehet igaz rá. Sok variációja létezik, azonban nem szabad megfeledkezni a többi zöldségről sem: a cukkini, karfiol, brokkoli, kelbimbó, a spenót, de akár a sütőtök is főszerephez juthat ennél az ételtípusnál. Létezik például tészta nélkül, sütőtökkel készülő lasagne, erdélyi rizses rakott káposzta, de rakott karalábé és még rakott lecsó is.

Zöldségek újratöltve

Bár az igazi nagy klasszikus a töltött paprika és a töltött káposzta ebben a műfajban, sütőben sütve is készíthetünk az őszi sztárzöldségekből töltött ételeket. Rengeteg töltött cukkini, tök, padlizsán, karalábé, gomba, krumpli, édesburgonya receptet találhatunk, húsos, vega és vegán változatban is.

Egy forró őszi leves

A borús őszi napokat nemcsak teával és forró csokoládéval, hanem sűrű levesekkel is fel lehet dobni. Érdemes felvenni a heti menübe a sütőtök, brokkoli, vagy (édes)burgonya krémlevest, a frankfurti levest, korhelylevest és palóclevest is. A krémleves mellé ehetünk pirítóst, vagy levesbetétként tehetünk hozzá krutont, illetve magvakat, hogy igazán tartalmas legyen. A vegyes zöldséglevesek és zöldségkrémlevesek is feldobhatják az őszt, és kedvünkre variálhatjuk őket.

Újra divat a főzelék

Míg sokan menzás rémálomként emlékeznek vissza a kapros tökfőzelékre, egyre többen kezdik újra felfedezni ezt a receptkategóriát. Az, hogy valakinek nem ízlett sosem az otthoni spenót, vagy zöldborsófőzelék, nem jelenti, hogy ne lehetne másként elkészítve mégis kedvérevaló. Hiszen a főzelékekben éppen ez a jó: rengetegféle variáció, ízesítés létezik, mindenki a saját szájízéhez igazíthatja a tartalmukat. A főzelék feltét sem csak fasírt vagy tükörtojás lehet, hanem grillezett zöldségek, zöldségfasírtok, halak, sült húsok, legkülönfélébb rántott ételek - lehetőleg sütőben sütve, hogy egészségesebb fogást kapjunk, vagy akár tócsni is.

Az ezerarcú tócsni

Ahányféle néven - mint pl. bandurák, bere, berét, cicedli, cicege, görhöny, lapcsánka, lapotya, lepcsánka, lepkepotyi, mackó, plácki, ragujla, recsege, rösztike, siligó vagy toksa - ismerhetjük a tócsnit, annyi féle zöldségből készülhet. A legtöbben a reszelt burgonyából készült, liszttel kevert, olajban kisütött változatot ismerik, azonban tócsni készülhet cukkiniből, tökből, répából, tulajdonképpen bármilyen zöldségből, amit le lehet reszelni. A tócsni köretnek, de főfogásnak is alkalmas, tartalmas étel. A tócsnihoz nagyon hasonlók a zöldségfasírtok is, ezekbe jellemzően többféle zöldség kerül egyszerre, és jól passzol hozzájuk a brokkoli, karfiol is.

Lepény? Lepény

Sokan ha lepényre gondolnak, akkor édes sütemények jutnak eszükbe, mint az almás, a szilvás vagy éppen a túrós lepény. A kelt tészta alapú ételnek azonban számos sós, zöldséges változata is van. Az olaszoknál nagy hagyománya van a különböző focacciáknak, leggyakoribb az olívás, paradicsomos változat, de számos, többféle zöldségből készülő lepénykenyér is kedvelt. Hasonló étel, mint a magyar kenyérlángos, melyet gazdagon meg lehet pakolni a szezon zöldségeivel.

Kinek a quiche, kinek a pite

Nagyon hasonlóan a zöldséges lepényekhez, a zöldségpiték is kedvelt őszi fogásokká válhatnak. Ehhez azonban nincs szükség kelt tésztára, hanem omlós pitetésztával készül. A sós pitékbe szintén kerülhet sokféle zöldség, amit csak a kertben találunk, vagy akciósan a boltban. A cukkini és paradicsom ebben is főszereplő lehet, de a spenótos változat is kedvelt. Az alaprecept szerint a zöldségeket egy tejszínes, sajtos, tojásos keverékkel leöntve süthetjük készre a piténket, amelyet lehet gazdagítani apróra vágott szalonnával, virslivel, kolbásszal, vagy bármivel, amit szeretünk.

A zöldséges piték egy francia fogáson, a quiche (ejtsd: kis) recepteken keresztül lett hazánkban népszerűbb, amellyel már vendéglátóhelyeken is egyre sűrűbben találkozni. Azért is előnyös ebédre egy jó quiche, mivel könnyű kiadagolni, a maradék könnyen eltárolható, hidegen is fogyasztható. Akárcsak a zöldséges lepények, úgy variálhatjuk a quiche töltelékét, ahogy az ízlésünk diktálja.

Ne feledkezzünk meg a gyümölcsökről sem!

Az ősz gyümölcseit sem érdemes kihagyni a számításból, hiszen nagyon sokféle fogáshoz használhatjuk fel őket. Készülhet belőlük gyümölcsleves, húsos fogások mellé passzoló gyümölcsszósz, saláta, gyümölccsel töltött vagy tűzdelt hús (pl. almával, vagy szilvával), palacsinta, pite, lepény, kompót, felfújt és még számos sütemény, illetve más fogások.

Az egyik legsokoldalúbb őszi gyümölcs egyértelműen az alma, amelyet zöldségekkel is jól lehet kombinálni. Almát tehetünk franciasalátába, almás vörös káposzta salátába, palacsintába, pitébe, készülhet belőle leves, szósz, és rengetegféle almás sütemény. Egy tartalmas leves után főfogásként is megállja a helyét az almás palacsinta, kalács, fánk, tatin vagy pite is.

Kedvelt és sokoldalú gyümölcs még ősszel a birs, a körte a szilva és a szőlő is. A déli gyümölcsöknek szintén ebben az időszakban kezdődik a szezonja a szupermarketekben, melyeknek árát nagyban befolyásolja a hazai gyümölcsök, főként az alma, ára. Vagy legalábbis valamikor így volt. A KSH adatai szerint az alma kilója átlagosan 306 forint októberben, 2020-ban a nagy drágulást követően 494, 2021-ben 413, 2022-ben szintén az infláció megugrását követően 488 forint ugyanebben a hónapban. Idén szeptemberben már 520 forintnál járnak az almaárak, októberre várható némi csökkenés.

A körte ára leginkább a nyári hónapokban emelkedik meg, majd ősztől elkezdődik az árzuhanás, míg a narancs éppen október táján drágul meg igazán és januártól lesz jelentősen olcsóbb. A banánárak sokáig hasonlóan megbízhatók voltak, mint az almaárak, nem mutattak nagy kilengést. A 2022 óta bekövetkezett rekorddrágulás viszont a banánárakra is rányomta a bélyegét.

+1 Fogyasszunk minél több zöldséget, gyümölcsöt nyersen idén ősszel

Az őszi-téli szezonban, amikor támadnak a vírusok és kell az immunrendszerünknek az erősítés, különösen fontos odafigyelni a zöldség- és gyümölcsfogyasztásra. Bár egyes zöldségek főzve vagy sütve még jobban szolgálják az egészségünket, többnyire nyersen fogyasztva marad meg bennünk a legtöbb hasznos tápanyag. Érdemes a napi étkezéseinkbe tudatosan beilleszteni a nyers gyümölcsöket és zöldségeket, reggelihez, tízóraihoz, uzsonnához, vagy nassolnivalóként.

A zöldségek, gyümölcsök nyers elrágcsálása a rostbevitel miatt is fontos, mely a megfelelő emésztéshez nélkülözhetetlen. A rágcsálásnak pedig a mentális egészségünkre is jó hatással van, csökkenti a stresszt és a szorongást, serkenti az agyműködést - így jótékony hatással van a koncentrációra, memóriára. Ezen túlmenően a diétázóknak is érdemes a hizlaló nasikat inkább gyümölccsel, zöldséggel helyettesíteni. Rágcsálásra kiváló őszi csemege a zellerszár, sárgarépa, uborka, paprika felvágva, valamint az alma, körte, szőlő.