Elrendelték, jön az újabb kötelező boltzár: így változik az Aldi, Lidl, Tesco, Spar, Auchan nyitvatartása

Május elseje idén szerdára esik, amely munkaszüneti nap lévén azt is jelenti, hogy a legtöbb bolt is zárva lesz. Mutatjuk az Aldi, Auchan, CBA, Príma, Lidl, Metro, Penny, Spar és Interspar, Tesco, illetve a gyógyszertárak, benzinkutak, és egyéb kisboltok keddi, szerdai és csütörtöki nyitva tartását.

2024. május 1., azaz a Munka ünnepe szerdára esik, amely hagyományosan munkaszüneti nap Magyarországon (is). Ez az extra pihenőnapon túl azt is jelenti, hogy nem lesznek nyitva a boltok most szerdán, legalábbis többségük szintén tartja az ünnepnapot. A Pénzcentrum összegyűjtötte, meddig lehet még kedden bevásárolni, mely üzletek lesznek zárva május 1-jén, illetve hány órakor nyitnak ismét a boltok csütörtökön.

Körképünk alapján egyértelmű a helyzet: szinte az összes nagy áruházlánc zárva lesz május elsején, közülük kivételt a multik benzinkutas kisboltjai, illetve a non-stop rendszerben üzemelő kisebb láncok jelentenek majd. Nézzük, hogyan alakul a nyitvatartási idő az alábbi láncokban: Aldi, Auchan, CBA, Príma, Lidl, Metro, Penny, Spar és Interspar, Tesco.

Az Aldi diszkontok nyitvatartása május 1-jén

Május 1-én az összes Aldi diszkont zárva lesz. Április 30-án, kedden, illetve május 2-án, csütörtökön a szokásos nyitvatartás (jellemzően 6:30-21:00/22:00) szerint tartanak nyitva az üzletek.

Az Auchan hipermarketek nyitvatartása a Munka ünnepén

Május 1-én, szerdán az Auchan hipermarketek is egytől-egyig zárva tartanak. Április 30-án, kedden, illetve május 2-án, csütörtökön a szokásos hétköznapi nyitvatartás szerint (jellemzően 6:00-21:00) tartanak nyitva az áruházak.

A CBA nyitvatartása május elsején

Május 1-én, szerdán a CBA és Príma boltok is jellemzően zárva tartanak. Mivel azonban a lánc egységei jellemzően franchise rendszerben működnek, így akadhatnak boltok, amelyek kinyitnak, ezekről tájékozódni a CBA weblapján elérhető boltkereső alkalmazásban lehet. Április 30-án, kedden, illetve május 2-án, csütörtökön a szokásos keddi nyitva tartás (jellemzően 6:30-21:00) szerint tartanak nyitva a CBA-k.

A Lidl diszkontlánc nyitvatartása május 1-jén

Május 1-én, szerdán a Lidl minden diszkontja zárva lesz. Április 30-án, kedden, illetve május 2-án, csütörtökön a szokásos keddi és csütörtöki nyitvatartás (jellemzően 6:30-21:30) szerint tartanak nyitva a lánc diszkontjai.

A METRO áruházak nyitvatartása a Munka ünnepén

Május 1-én, szerdán a Metro nagyáruház egységei is zárva tartanak. Április 30-án, kedden, illetve május 2-án, csütörtökön a szokásos nyitva tartási idő szerint (jellemzően 5:30-21:30) várják a vásárlókat az áruházakban.

A Penny diszkontok nyitvatartása május elsején

Május 1-én, szerdán, az Aldihoz és a Lidl diszkontjaihoz hasonlóan a Penny egységei is zárva tartanak. Április 30-án, kedden, illetve május 2-án, csütörtökön a szokásos nyitvatartás szerinti üzemben (jellemzően 6:00-21:00) lesznek nyitva a diszkontok.

A Spar szupermarketek és az INTERSPAR áruházak nyitvatartása május 1-jén

Május 1-én, szerdán természetesen a Spar szupermarketek és az Interspar áruházak is többnyire zárva tartanak. A Munka ünnepén, kedden viszont kivételt jelentenek az OMV töltőállomásain működő Spar express üzletek, melyek természetesen az ünnepnapok alatt is elérhetőek. Április 30-án, kedden, illetve május 2-án, csütörtökön a szokásos nyitva tartási idő (jellemzően 6:30-21:30) alapján lesznek látogathatóak az üzletek.

A Tesco boltok nyitva tartása május elsején

Május 1-én, szerdán a Tesco is zárva tartja egységeit. Április 30-án, kedden, illetve május 2-án, csütörtökön a szokásos menetrend (jellemzően 6:00-22:00) szerint térhetünk be a Tesco áruházaiba.

Gyógyszertárak, benzinkutak, non-stop üzemelő kisboltok

Jó tudni, hogy május 1-jén, szerdán a patikák többsége is zárva lesz Magyarországon, ezért az érintetteknek gondoskodniuk kell előre a szükséges gyógyszereikről. Kivételt jelentenek persze az ügyeletes patikák, ahol mindig van betegfogadás, ezek elérhetőségéről az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) gyógyszertár-keresőjében lehet tájékozódni.

A trafikok tulajdonosi döntéstől függően maradhatnak nyitva. Mint azt feljebb már említettük, a Munka ünnepén is nyitva lesznek a benzinkutas boltok, illetve Budapesten a non-stop üzemelő Roni és Manna egységei is. A teljesen magán kézben lévő, egyedi kisboltok pedig szintén saját hatáskörben döntenek arról, nyitva tartanak-e 2024.05.01-jén.