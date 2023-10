Itt vesz most nyaralót a dúsgazdag elit: top 10-es listán a burzsuj legnépszerűbb városai

Napjainkban több mint 25 ezer olyan ember él a Földön, akinek a vagyona meghaladja a 370 milliárd forintot. Ezek az emberek elit klubot alkotnak, amely elsősorban a családi vagyon megszerzőiből és azok örököseiből áll. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy ezek az emberek hol is töltik el a szabadságukat, ha pihennének egyet.

A Földön jelenleg több mint 25 ezer olyan ember él, akinek a vagyona meghaladja a 100 millió dollárt, azaz a körülbelül 370 milliárd forintot a mai árfolyamon számolva. Angolul őket nevezik centi-millionaires-nek, akik egyfajta elit klubot alkotnak, ami elsősorben a vagyon megszerzőiből és az örökösökből áll. Ezeknek a személyeknek a többsége – akik a pontos definíció szerint több mint 100 millió dollárnyi befektethető eszközzel rendelkeznek – minden évben több ingatlan között osztják meg az idejüket.

Nem meglepő módon ezeknek az embereknek az első három legkedveltebb helye is az Egyesült Államokban található. Az pedig talán végkép nem meglepő, hogy a világ legtöbb gazdag embere New York, a San Francisco-öböl és Los Angelesben él. Azonban függetlenül attól, hogy hol élnek az év nagy részében ezek az emberek, a lenti táblázatból kiderül, hogy mégis hol van a második otthonuk. Azaz hová járnak nyaralni a világ leggazdagabb emberei.

Az ultragazdagok legkedveltebb úticéljai alapján pedig a visualcapitalist.com segítségével összeszedtük azokat a városokat, amelyekben a legtöbb többszörös milliárdos fordult meg 2022-ben.

Az első helyen Miamai áll, ahol 800-an töltötték el az egyik hosszúhétvégéjüket az ottani házukban. A második helyezett nem meglepő módon a filmekből is jólismert Hamptons, ahol 700-an látogattak el saját villájukba, hogy hosszabb időt nyaraljanak, vagy töltsék el az ünnepeket. De a harmadik helyen is egy amerikai város áll: West Palm Beach, Floridában, ahová tavaly 400 többszörös milliárdos érkezett legalább egy rövidebb látogatásra.

A negyedik helyre becsúszott egy európai város is, nevezetesen Párizs: itt tavaly körülbelül 300 olyan milliárdos nyaralt, aki a hotelek helyett a saját otthonát választotta. Pátizst követi az amerikai Santa Barbara and Montecito, San Diego, Nizza, a portugál Algarve és végül természetesen Vajna Timi kedvenc síparadicsoma is, Aspen. Utóbbiak esetében kivétel nélkül mind 200 ultramilliárdos fordult meg az ünnepek alatt, akik a saját otthonukban laktak.

Egyre több lesz a gazdag ember

Ez pedig a kutatások szerint még csak a kezdet, ugyanis a Henley&Partners szerint a következő évtizedben az ilyen szinten gazdag emberek száma 38 százalékkal fog növekedni, amivel 2033-ra elérheti a 40 ezer főt is.

A növekedés nagyobb része pedig nem a nyugati országokban várható. Sokkal inkább Kínából, Indiából és Szaúd-Arábiából fognak kikerülni. Egészen konkrétan a kínai Hangcsouban és Sencsenben várható a legnagyobb százalékos növekedés világszerte. Itt ugyanis 2033-ig ezeknek a milliárdosoknak a száma akár 95 százalékkal is növekedhet. Annak ellenére azonban, hogy a keleten gyors növekedésre lehet ilyen téren számítani azt is fontos megjegyezni, hogy a legtöbb ultragazdag ember az amerikai elit egyetemek egyikén végez.