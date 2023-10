Agyad eldobod! Ilyen árak vannak a svájci Lidlben: ez a termék olcsóbb, mint nálunk

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Rendszeres téma, hogy a külföldön és Magyarországon is jelenlévő élelmiszerláncok árai mennyiben térnek el egymástól országonként. Most egy új TikTok-videóból az derült ki, hogy a svájci Lidl-ben még annak ellenére is húzósabbak az árak, mint hazánkban, hogy az elmúlt egy évben rekordokat döntött az élelmiszer-infláció.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK