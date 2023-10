Belestünk Vajna Tímea 1,3 milliárdos budai luxusvillájába: videón a mérhetetlen fényűzés és pompa

Nemrég felkerült a TikTok-ra egy videó arról, hogyan is néz ki belülről Andy Vajna özvegyének, Vajna Tímeának a budai luxusvillája, amit nemrég 1,3 milliárd forintért dobott piacra. Mutatjuk a fényűző otthont.

Mint arról, Vajna Tíme Instagramon megoszott története után a mai nap folyamán, "Eladja budai villáját Vajna Tímea" című cikkünkben már beszámoltunk, a Pénzcentrum megtalálta a luxusingatlan hirdetését, amelyből kiderült, hogy Andy Vajna özvegye 1 milliárd 300 millió forintot kér a 403 négyzetméteres házért. Ez viszont jóval magasabb irányárat jelent a környék átlagos árszínvonalához képest.

Amennyiben ugyanis mélyebben is megvizsgáljuk a lokációt, kiderül, hogy még új építésű lakóingatlanok esetében is alacsonyabb a kerületi átlagár. Korábban megjelent, „Ilyen luxuslakásokat vesz a dúsgazdag pesti elit: mutatjuk a főváros legdrágább otthonát is„, illetve „Belestünk a zárt ajtók mögé: ilyen lakásokban élnek a dúsgazdag pesti milliomosok” című cikkeinkben írtunk arról, hogy az új építésű ingatlanok esetében Észak-Budán 2,2 millió körül, míg a II. kerületben 2,9 millió forint környékén van jelenleg a fajlagos átlagár.

Ha pedig megnézzük azt is, hogyan alakulnak a kínálati árak a konkrét városrészben, kiderül, hogy az irányár még inkább elrugaszkodott. Az ingatlan.com áradatbázisa alapján ugyanis azt láthatjuk, hogy a Vajna Tímea házához hasonló hirdetések a környéken mindössze 1,35 millió forintos négyzetméteráron futnak Vérhalom városrészben, ami még azzal együtt is jókora felárat jelent, hogy az átlagárat a hirdetési portál a 300 m² feletti, felújított, közepes állapotú, felújítandó, jó állapotú, új parcellázású, átadott, befejezetlen, ismeretlen állapotú eladó házak ára alapján kalkulálta ki.

Nemrég azonban felkerült az A1 Ingatlan (ők szerződtek le az ingatlan értékesítésére Vajna Tímeával) hivatalos TikTok-csatornájára egy videó, amiből kiderül, hogy az ingatlan tényleg a felső kategóriát jelenti a fővárosi ingatlanpiacon.Mint az a fenti videóban elhangzik, Vajna Tímea alig használt luxusháza a Rózsadomb egyik legjobb utcájában, a Baba utcában található, és alig 6 éve épült egy 1260 négyzetméteres telken. Afelvételen a megbízott ingatlanos körbevezeti az érdeklődőket az ingatlanban, amelyben elképesztő luxus tárul az érdeklődő tekintetek elé. És, hogy kinek is ajánlják? Nos, ezzel kapcsolatban csak annyit mondanak:

Ha nagyon sokat dolgoztál az utóbbi időben. Jó sok adót fizettél. Jó sok pénzt kerestél. 1,3 milliárd forint van a bankszámládon (...).