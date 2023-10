Újabb veszélyes életmód-szélhámosság terjed a TikTokon: sokan bedőlnek neki, erről jobb, ha tudsz

Egyre inkább terjedni látszik a közösségi médiában a "hajnali daráló életstílus", amikor valaki csak azért felkel hajnali 5 órakor, hogy egy számára pozitív erővel bíró tevékenységet végezzen. A trend bár sebesen terjed a világban, szakértők több buktatójára is felhívták a figyelmet, amikre egyaránt érdemes odafigyelni.

Talán kevesen vannak tisztában azzal, hogy mi a közös nevező Barack Obama, Oprah Winfrey és Tim Cookig életében azon túl, hogy a világ legsikeresebb emberei közé tartoznak. A válasz pofonegyszerű: a céltudatosságuk, a kitartásuk, és legyen az bármilyen meglepő is, de a produktív reggeli rutinjuk.

Vegyük csak Obamát: az Egyesült Államok egykori elnökének hivatali ideje során is nagyon fontos volt, hogy minél több időt töltsön a családjával. Ezért a reggeleit a feleségével és testedzéssel tölti, míg a vacsorákat szintén Michelle-lel és a lányaival fogyasztja el. Obama számára ez a szeánsz szent, azt semmi sem húzhatja keresztbe.

A volt elnök tehát a koránkelés, azaz a "hajnali daráló" hívévé vált, mely azonban nem csak rá és a többi sikeres embererre jellemző, az utóbbi időben a közösségi média felhasználói körében is trenddé vált a hajnali napkezdés intézménye. A HuffPost cikke szerint ennek köszönhetően egyre több olyan videó látható, melyeknek szereplői a reggelüket produktívan töltik el, például már hajnalban dolgoznak, edzenek, meditálnak, vagy épp a természetet járják, esetleg valamilyen frissen elkészített reggelit fogyasztanak. Egyszóval olyan tevékenységet végeznek, ami pozitív energiával töltheti fel őket.

Az efféle hajnali darálónak ráadásul népes követőtábora van: csak a TikTok felületén már milliók tartoznak a „#5amclub”-hoz, míg a „#morningroutine” címke 25 milliárd kattintást ért el eddig. A hajnali napkezdés emellett komoly téma is a közösségi média felületen, felhasználók tömegei osztják meg követőikkel, hogy mit csinálnak reggel 5 és 9 óra között.

Bár a különböző kihívások teljesítése, így az „#5amclub”-hoz csatlakozás kétség kívül pozitív hatással lehet a szervezetünkre, alvásszakértők és pszichológusok ugyanakkor azt javasolják, hogy mindenki vegye figyelembe az egyéni helyzetét mielőtt arról dönt, hogy részesévé válik-e ennek a trendnek.

Az emberek átlagos napja a munkájuk, a szabadidős tevékenységeik és a pihenésük között oszlik meg, ami nem egyszerű egyenlet. Ha a pihenésünkből elcsenünk egy kis időt, hogy olyan dolgokat csináljunk, olyan emberekkel legyünk amiket/akiket szeretünk, úgy bár nyertünk valamit, de elveszítettük a fizikai és pszichológiai felépülésre szánt időnk egy részét

– hívta fel a figyelmet Michael Leiter szervezetpszichológus, a „The Burnout Challenge” társszerzője. Márpedig szakértők szerint az átlagembereknek 7-8 óra alvásra van szükségük ahhoz, hogy jól érezzék magukat. „Ellenkező esetben kimerültség és depresszió jelentkezhet, ezen felül eltávolodhatunk azoktól az emberektől és tevékenységektől, melyeket korábban élveztünk. Laposabbak leszünk, az alváshiány pedig lassan felfal minket” – hangsúlyozta Michael Leiter.

Így ébredj korán és aludj eleget

Ha tehát bárki kedvet kapott, hogy a „#5amclub” tagja legyen, annak James Maas alvásszakértő szerint mindenképpen figyelnie kell, hogy naponta legalább 7 órát pihenjen, és folyamatosan ugyanazt a napirendet tartsa. Tehát ha mondjuk hétköznap este 10-kor fekszik le és hajnali 5-kor ébred, akkor azt hétvégén is meg kell tennie. „Hiszen mindenkinek egyetlen cirkadián ritmusa van (biológiai óra), ami nem tud egyszercsak átváltani, mert hétvégén másképp éljük az életünket. Ha mégis megerőszakoljuk magunkat, akkor számolnunk kell a jetlag kialakulásával (több időzóna rövid időn belüli átlépésekor jelentkező, komoly fizikai tüneteket okozó állapot) anélkül, hogy a repülőtér közelébe mentünk volna” – világított rá az alvásszakértő.

Alvásproblémákat azonban nem csak a hajnali napkezdés okozhat, hanem egy éjszaka közepén síró baba, vagy egy mosdólátogatás is. Ezekre az esetekre a szakember azt javasolta, hogy az érintettek tervezzenek több pihenőidőt maguknak az efféle zavarok elhárításához. Maas szerint ha valaki ugyani 20 percet ébren tölt az éjszaka közepén, úgy a szervezetének az elalvástól számított 90 percre lesz szüksége ahhoz, hogy újra a mélyalvás fázisába kerüljön.

Persze az egyén pihenési idejének szükségletét olyan tényezők is befolyásolják, mint az életmód, a genetika, az életkor és az általános egészségi állapot, ezért többeknek akár 8 óránál is több alvásidőre van szüksége. Ilyen például Roger Federer, aki teniszezőként napi 12 órát pihen a csúcsteljesítménye elérésének érdekében, de a dalai láma és a színész Matthew McConaughey is könnyedén átlépi a 8 órás határt, ha alvásról van szó.

Vagy ott van Bill Clinton és a néhai John F. Kennedy, akik amerikai elnökként is gyakorta mulatták szunyókálással az idejüket. Az alvásszakértő szerint ráadásul nagyon is helyesen, a nap közbeni pihenés ugyanis feltölti a fizikai és mentális energiaszintünket. Ám szerinte azért a déli szieszta idejét érdemes legfeljebb 30 percre korlátozni.

Egész nap fenn kell tartani az energiaszintet

Mint ahogyan arra is érdemes figyelni, hogy ha valaki az első pillanattól kezdve fejest ugrott a hajnali darálóba, azaz a nulladik perctől teljes intenzitással vág neki a produktív, hajnali 5 órás napkezdésnek, úgy csábító lehet számára, hogy a nap későbbi részében már ne koncentráljon az egészséges szokásaira.

Az akaraterő ugyanakkor olyan, mint az izom: ha túlhajszolják, úgy az önkontroll kimerülhet. Ez pedig az ilyen „durr bele Balázs” esetekre hatványozottan igaz.

Ezért érdemes minden nap enyhén módosítani az alvási ütemtervünket, amíg fokozatosan el nem érjük a hajnali 5 órás kelést. Ezzel az átmenet kevésbé lesz sokkoló a testünk és az elménk számára, segíthet megelőzni a fáradtságot. A kissé lomhábbnak érzett napokon pedig érdemes nullára redukálni a koffeinbevitelünket, hiszen az csak összezavarja az alvási rutinunkat. Léteznek a koffeinnél természetesebb módszerek is az energiaszint megőrzésére.

A szénhidrátokat, fehérjéket és jó zsírokat egyaránt tartalmazó, teljes értékű tápanyagok reggeliként elfogyasztva segítenek meghatározni a nap alaphangját

– közölte Alex Oskian dietetikus, okleveles erőnléti és kondicionáló specialista. Hozzátette, egy jó reggeli nem csak fizikai energiát nyújt a szervezet számára, hanem mentálisat is, ami rendkívül fontos, ha elfoglalt emberek vagyunk. A szakember ezen felül azt javasolta, a reggeli elfogyasztását követően 3-5 óránként együnk, illetve fogyasszunk sok folyadékot és próbáljunk mozogni is a nap folyamán. Ebédidőben sétáljunk egyet, inkább álljunk az íróasztalnál, és végezzünk akár házimunkákat is otthon, mivel ezek mindegyike energiával töltheti fel a szervezetet.

Légy produktív a nap többi részében is

Napkeltekor a körülöttünk lévő világ még alszik, így kétségkívül zavartalanul koncentrálhatunk a személyes céljaink elérésére. Ám Jeff Sanders, a „The 5 am Miracle” című könyv szerzője szerint a hajnali daráló mentalitás nyújtotta előnyök a nap más szakaszaiban is elérhetők.

Az író szerint ehhez érdemes mindenkinek tisztáznia azt, hogy mi a legmegfelelőbb időpont arra, amit tenni szeretne, mit szeretne kihozni az adott napból. Ezután a vágyott tevékenység már beütemezhető a naptárba. Vagyis, ha a meditáció a célunk, úgy arra valóban a reggel lehet a legalkalmasabb időpont, de ha mondjuk a naplóírásra, az elmélkedésre szánnánk időt, akkor a nap vége lehet a legjobb.

Sanders egyébként azt javasolja, hogy mindenki jelöljön meg egy olyan időblokkot a naptárában, amikor a céljai elérésre összpontosít, illetve a mobiltelefonja kikapcsolásával, egy csendes helyre vonulással, az emberektől való elszakadással állítson fel határokat magának.

Végeredményben sosem az számít, hogy mit mutat az óra, mert amennyiben felhagyunk az egészséges szokásokkal és az alvással csak azért, hogy termelékenyebbé váljunk a nap egy bizonyos órájában, de később aztán a nap folyamán küzdünk emiatt, akkor biztos nem érte meg ez a döntés. Nem egyedül a reggel 5 óra a fontos, valójában az időfelhasználás tudatossága számít

– összegzett Sanders.