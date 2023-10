Drasztikus átalakulás az Aldi, Lidl, Spar, Tesco parkolóiban: súlyos lépésre kényszerültek a boltok

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Nagy problémát jelent a hazai boltláncoknak, hogy az ingázók ingyenes P+R parkolónak használják az üzletek parkolóit - tudtuk meg a legnagyobb áruházaktól. Ezért többen már intézkedtek is, fizetős parkolást vezettek be, korlátozták a maximális tartózkodási időt, vagy szimplán bevonattak egy-egy üzletet a kerületi fizetős övezetbe. Emellett komoly gondot jelentenek a parkolókban hagyott roncsautók is, több vállalat is arra panaszkodott, hogy a jogi hiányosságok miatt nagyon nehéz elszállíttatni a vásárlók elől helyet foglaló, üzemképtelen autókat.

Mint korábban megírtuk, ebben az évben jóval több autót szállítottak el a fővárosi kerületek közterületeiről, mint 2022-ben. Az önkormányzatok szerint a szabálytalan parkolás miatt elvitt kocsikért általában jelentkeznek a tulajdonosok, viszont az elhagyott roncsautókat szinte senki sem váltja ki az elszállítást követően. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az autókat jobbára csak drasztikus, kirívó szabálytalanság esetén szállíttatják ela kerületek, például, ha valaki egy kapubejáró előtt hagyja a kocsiját, vagy olyannyira kilóg az úttestre, hogy például már a buszforgalmat is akadályozza. A lopós-autó nem csak a szabálytalanul parkoló autókért jön, hanem a közterületen hagyott roncsokért is. EZ IS ÉRDEKELHET Brutális bírságokat osztogatnak Budapesten: retteghetnek az autósok, a kocsit is simán elviszik Tavalyhoz képest jóval több szabálytalanul parkoló és roncsautót szállítottak el a budapesti kerületekben - derült ki az önkormányzatok válaszaiból. Cikkünk megjelenése után több olvasói jelzést is kaptunk arról, hogy nem csak a közterületeken, de az áruházi parkolókban is jelentős probléma, hogy egyesek ott tárolják az üzemképtelen autójukat. Emellett többen azokra is panaszkodtak, akik gyakorlatilag P+R parkolóként tekintenek egy-egy nagyobb üzlet parkolójára: a fizetős övezetekhez közeli boltoknál megállnak ingyen, és indulnak tovább a munkába. Megkérdeztük a hazai áruházláncokat, őket mennyiben érinti a probléma, és mit tesznek azért, hogy rend legyen saját protájukon, csak rendeltetésszerűen használják az autósok a parkolóhelyeket. Hosszadalmas eltávolíttatni a roncsokat Kérdésünkre a Spar közölte, hogy ha elhagyott, hosszú ideje ott parkoló autót észlelnek, akkor az áruházi kollégák értesítőt helyeznek a gépjárműre, melyben felszólítják a jármű tulajdonosát arra, hogy álljon ki a parkolóból. Ha ez nem vezet eredményre, úgy a helyi jegyzőnek küldünk levelet, melyben kérjük a jármű elszállítását birtokvédelmi eljárás keretén belül. Sajnos ez a terület jogilag nem kellőképpen szabályozott és a birtokvédelmi eljárás is igen hosszadalmas, illetve a kimenetele is kétséges - tette hozzá Maczelka Márk, a boltlánc kommunikációs vezetője. Mint kifejtette, tapasztalataik szerint leginkább Budapesten, Pest vármegyében, illetve a Közép-dunántúlon jellemző. Az ország többi részén szignifikánsan kevesebb ilyen jellegű problémát tapasztalnak az áruházak parkolóiban. Az pedig országosan tapasztalható probléma, hogy az ingázók egyfajta ingyenes P+R parkolóként használják a boltok helyeit. Természetes módon a fizetős zónák terjedésével, amennyiben nem fizetős a mi parkolónk, miközben a környékünkön mindenhol fizetős a parkolás, nagyobb számban találkozunk nem vásárlási céllal nálunk parkoló járművekkel, ami problémát okoz a SPAR-nál vásárolni kívánó járműtulajdonosoknak, mert nem marad nekik parkolóhely. Különösen igaz ez frekventált helyszíneken, például a közelünkben tartott rendezvények esetében megsokszorozódik a nálunk parkolók száma - fogalmazott. Ilyen esetekben az a megoldás, hogy saját fizetős parkolót alapkítanak ki sorompós vagy élőerős felügyelettel. Illetve ahol van együttműködési lehetőség a helyi önkormányzattal, ott velük külön megállapodás útján bevonásra kerül a parkolójuk a helyi fizetős övezetbe, ahol a vásárlók számára kedvezményes parkolást biztosítanak. Sorompókat szerelt fel az Aldi Megkeresésünkre az Aldi közölte, áruházlánc munkatársainak tapasztalata alapján szinte minimális a szabálytalanul parkoló, vagy huzamosabb ideig az üzletek magánterületének számító parkolókban hagyott autók száma, 2022-ben mintegy tucatnyi ilyen eset történt az ország összes Aldi-üzleténél. Az áruházlánc munkatársai először a tulajdonost szólítják fel a szabálytalanság megszűntetésére, amennyiben ez nem vezet eredményre, a vállalat a közterület-felügyelet segítségét kéri. A tavalyi eseteknek alapján a szabálytalan parkolásoknak nincs jellemző települése, vagy földrajzi régiója – ilyen kevés esetből nem is lehet mintázatot felállítani. Az Aldi néhány üzleténél, amelyek fontos tömegközlekedési csomópontok közelében találhatók, előfordul, hogy az ingázók P+R parkolóként használják az üzlet parkolóját, ezeknél az áruházaknál a boltlánc sorompós beléptetést vezetett be - mondták. A vásárlók az érintett üzleteknél 90 percen keresztül ingyenesen vehetik igénybe a parkolást, ezen felül azonban parkolási díjat kell fizetni. Napi 2500, ha itt parkolnál A Lidl Magyarország azt közölte, hogy időről-időre tapasztalják, hogy jogosulatlanul az áruházlánc parkolójában hagynak járműveket. Tekintve, hogy magánterületről van szó, lényegesen bonyolultabb, hosszadalmas folyamat az autók elszállíttatása, mintha közterületen tartózkodna - írta válaszában a boltlánc. A vállalat ennek elkerülése érdekében több üzlete estében díjköteles a parkolási rendszert működtet. Ezeknél az áruházaknál a fizetőrendszer bevezetésének oka, hogy a parkolókban hagyott, nem vásárlási céllal érkező gépjárművek megnehezítik az áruházba érkező vásárlók számára a parkolást. A parkoló használata az első órában ingyenes, a második órában 1500 forint, majd a két órát meghaladó parkolás esetén az üzlet napi zárásáig 2500 forint díjat kell fizetni. Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) A roncsautók problematikáját tekintve a Lidl csak igen csekély mértékben érintett - tették hozzá. Egyre szaporodnak a fizetős áruházi parkolók Kazatsay Eszter, a PENNY magyarországi kommunikációs vezetője kérdésünkre arról számolt be, hogy az üzletlánc 230 egységből álló magyarországi hálózatában jelenleg összesen 11 darab roncsautó található a parkolók területén. A kijelölt munkatársaink rendszeresen felmérik az üzletek parkolóit és az otthagyott járművekkel kapcsolatosa adatokat összegyűjtik és elküldik a központ részére. A bejelentett autók esetében a területileg illetékes Önkormányzattal és/vagy Közterület-felügyelettel felveszik írásban a kapcsolatot. Sajnos azonban az autókat sok esetben az érvényben lévő jogszabályok ellenére sem tudjuk elszállíttatni, mert az Önkormányzatokkal és Közterület-felügyeletekkel egyre nehezebb az együttműködés, ráadásul az új törvényi szabályozás sem segíti az érintett parkolóhelyek mihamarabbi felszabadítását - tette hozzá. Elmondta, ők leginkább a nyugati országrészben tapasztalják a roncsautók problémáját, de 1-1 gépjármű az ország többi részében és Budapest területén is akadályozza vásárlóikat a parkolók jogszerű használatában. Viszont Kazatsay Eszter szerint náluk is jelentős probléma, hogy az autósok nem vásárlás céljából parkolnak az üzleteknél, hanem onnan továbbmennek például dolgozni. Az utóbbi időben több vásárlói jelzés is érkezett arra vonatkozóan, hogy egyes PENNY-üzleteknél a parkolóban hagyott, nem vásárlási céllal érkező gépjárművek ellehetetlenítik a vásárlók számára a parkolást. Ezek között számos olyan övezet is megtalálható, amelyek bevásárlóközpontok tőszomszédságában, vagy forgalmas közlekedési csomópontok közelében találhatók. Ennek megszüntetése érdekében szakemberekkel egyeztetve a vállalat 2023 márciusában arra a döntésre jutott, hogy az érintett egységek parkolóiban bevezeti az egy óra időtartam feletti fizetős parkolást. Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy a PENNY vásárlói számára – a vásárlást igazoló blokk felmutatásával – további 1 órán keresztül díjmentes a parkolás. Felméréseink alapján ennyi idő alatt kényelmesen bevásárolhatnak a PENNY-be látogatók anélkül, hogy ez számukra bármilyen további költséget jelentene - mondta. Azoknál a boltoknál, ahol továbbra sem díjfizetős a parkolás, a vállalat „magánterületre vonatkozó autó-elvonatás táblát” helyezett ki, ami azért is szükséges, hogy elejét vegyék az otthagyott roncsautók elszaporodásának, hiszen ezek a járművek is foglalják a helyeket a vásárlók járművei elől. Az alábbi díjszabás érvényes az érintett parkolók területén: a parkolás első órája mindenki részére ingyenes

1 és 2 óra között 2500 forint – azonban vásárlóink részére az igazoló blokk felmutatását követően továbbra is ingyenes a parkolás

a 2 órát meghaladó parkolás esetén pedig az üzlet napi zárásáig 5000 forint fizetendő A boltlánc az alábbi üzleteknél vezette be az egy órán túli díjfizetős parkolást Budapesten: III. Huszti út,

III. Pünkösdfürdő utca,

VIII. Hős utca,

VIII. Könyves Kálmán körút,

X. Sibrik Miklós út,

XI. Rétköz utca,

XIII. Jász utca,

XIV. Füredi út,

XVIII. Margó Tivadar utca,

XIX. Ady Endre út,

XX. Topánka utca,

XXI. Kossuth Lajos utca. Továbbá az alábbi vidéki üzleteknél: Ajka,

Alsónémedi,

Aszód,

Balatonalmádi,

Balatonfüred,

Balmazújváros,

Bátonyterenye,

Békéscsaba – Berényi út és Temető sor,

Dorog,

Dunakeszi,

Gárdony,

Göd,

Gyál,

Gyömrő,

Győr – Tihanyi Árpád út,

Hajdúnánás,

Jászárokszállás,

Kaposvár,

Kecskemét – Kodály Zoltán tér és Kossuth körút,

Kisvárda,

Komló,

Miskolc – Ilona utca és Soltész Nagy Kálmán utca,

Monor,

Nagykanizsa – Kalmár utca,

Nyíregyháza – Állomás tér,

Ózd,

Pécel,

Pécs – Zsolnay Vilmos utca,

Püspökladány,

Ráckeve,

Salgótarján,

Sárvár,

Siófok – Vak Bottyán utca,

Szeged – Makkosházi körút,

Székesfehérvár – Palotai út,

Szentes,

Szombathely – Körmendi út,

Tiszafüred,

Üllő,

Várpalota,

Veszprém – Egyetem utca. Maximum 3 órát vásároljunk? A Tesco parkolói a Tesco vásárlói számára lettek kialakítva, így arra kérjük vásárlóinkat, hogy a vásárlás időtartama alatt, maximum 3 órán keresztül használják azokat - válaszolta szűkszavúan kérdésünkre az áruházlánc sajtóosztálya. Mint közölték, a roncsautók, illetve a huzamosabb ideig tárolt autók problémája néhány esetben fordult elő országszerte, de nem számottevő. Roncsautóvá csak a Kormányhivatal meghatározott osztálya nyilváníthat egy járművet, ezek megsemmisítő telepre kerülnek. A Tesco parkolóiból az idei évben 2-3 roncsautót távolítottak el, és ezeknek a ronccsá nyilvánítását nem mi kezdeményeztük - tették hozzá. Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA

