Veszélyes videók terjednek a TikTok-on: a mentális egészséged a tét, kétszer gondold át a látottakat!

Az elmúlt években futótűzként terjedtek a TikTok-on videók, amik az ADHD tüneteit mutatták be. Ezek egyrészről rendkívül hasznosak, hiszen egy ritkán taglalt betegség tüneteire hívják fel a figyelmet, miközben betekintést engednek az ezzel küzdők világába. Azonban jobb ezekkel a videókkal vigyázni, hiszen az ADHD klasszikus jelei könnyen összekeverhetőek a szorongás és a depresszió tüneteivel is. Éppen ezért most összeszedtük azokat a tüneteket, amiket a leggyakrabban sorolnak fel ezekben a rövid videókban, hogy eloszlassuk a lehetséges félreértéseket.

Azok, akik bőszen pörgetik a TikTok-csatornákat biztosan belefutottak már azokba a videókba, ahol ADHD-vel küzdő emberek mutatják meg, hogy milyen is az élet ezzel a betegséggel. Ezekben a pár másodperces – általában vicces, vagy annak szánt – videókban arra mutatnak rá, hogy mégis olyan működik egy ADHD-s agya, illetve mik is a legjellemzőbb tünetek és azok hogyan is néznek ki a valóságban.

Ezeket látva pedig érthetően sokaknak megfordul a fejében, hogy ők is küzdhetnek ezzel a betegséggel, hiszen néha tapasztalnak koncentrációzavart, vagy akár túlmozgást is. Azonban sok szakértő most arra hívta fel mindenki figyelmét, hogy ezeknek a tartalmaknak az áradása – amik legtöbbször hozzá nem értő emberektől származnak, sőt gyakran olyanoktól, akik semmit se tudnak erről a betegségről – csak felerősíti a sztereotípiákat és pontatlan öndiagnózisokhoz vezethet. Ennek oka az, hogy a videókban felsorolt szokásoknak, mint a bőrünk kaparása, az ingerlékenység vagy a túlzott izgalom rengeteg más oka is lehet. Ilyen a szorongás és a depresszió is többek között.

Éppen ezért most a Pénzcentrum annak próbált utánajárni a DailyMail-nek megszólaló Dr. Punit Shah, a Bathi Egyetem pszichológusa és neurodiverzitás szakértője segítségével, hogy mely tünetek jelezhetnek más betegséget is az ADHD-n kívül.

A bőrünk tépkedése

Az ismétlődő bőrszedés, az ajkaink harapdálása, a körmünk rágása, tépkedése és a hasonló folyamatok mind megfigyelhetőek az ADHD-s betegek körében. A TikTok videókban pedig ez a mozzanat rendszeresen ki is van emelve, hogy ha ilyen, vagy hasonló dolgokat művelünk, akkor fennállhat a rendellenesség esetünkben is.

A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy ezek a szokások nem használhatóak az ADHD diagnosztizálására, hiszen könnyen lehetnek egy másik állapot jelei. Vagy egyszerűen csak egy rossz szokás.

Néhány, általánosságban ismert mentális egészségügyi állapot, amelyekkel az ADHD átfedésben van, valójában olyan dolgok, mint a szorongás és a depresszió. Ráadásul a szorongás és az ADHD sok tünete meglehetősen hasonló. Az ismétlődő viselkedések valójában az autizmus diagnosztikus jellemzői. Ezek pedig a szorongással vagy a stresszel is összefügghetnek

– mondta Dr. Shah, hozzátéve, hogy ezek a tettek lehetnek olyan szokásos dolgok is, amelyeknek nincs orvosi vonatkozása alapvetően. Azaz csak rossz szokások, amiket ezeknek a videóknak kapcsán észreveszünk magunkon.

Koncentrációs zavar

Gyakori ADHD tünet, hogy a betegeknek nehezükre esik a koncentráció és a feladatokra való összpontosítás. Az egészségügyi szolgálat szerint a figyelmetlenség egyik fő jele a munkahelyi vagy iskolai hibák, az, hogy nem köti le a feladat, könnyen eltereli más a figyelmét az illetőnek.

Dr. Shah azonban mindenkit arra figyelmeztet, hogy az, hogy ha valaki a semmibe bámul, vagy utánaered egy pillangónak – ahogyan azt sok videóban szinte már karikatúraszerűen ábrázolják –, az egy erőteljes túlzás, és nem mindig a rendellenesség valódi ábrázolása.

A figyelmetlenség és az elmélázás, elmélkedés klasszikusan az ADHD-hez köthető tünetek és tulajdonságok. Néhányan azonban ennek ábrázolását túlzásba viszik, amivel csak a sztereotípiára erősítenek rá

– vélekedett Dr. Shah, hozzátéve, hogy az álmodozás egy teljesen természetes jelenség, amelyet mindenki az agy információfeldolgozásának egyik módjaként tapasztal.

Valószínűleg az ADHD jellemzője, hogy a fentiek már túlzott mértékűvé válnak és elkezdenek minket zavarni a mindennapi életben. De ne feledkezzünk el arról, hogy egyben az emberi megismerés természetes jellemzői is

– magyarázta a pszichológus.

Ingerlékenység

Sokakat tud az bosszantani, hogy ha tartásba helyeznek minket, vagy akár hosszú a reklámszünet a kedvenc sorozatunk közepén. Sok TikTok videóban láthatjuk azt, hogy ezek az irritációk, mint egy személy késése a megbeszélt időpontról vagy akár a csomagunk kézbesítésével való fennakadások egyfajta „kiváltó tényezők” lehetnek az ADHD-s emberek számára.

Az egészségügyi szervezetek szerint is lehet a nyugtalanság vagy a türelmetlenség az ADHD jele, azonban egyben ez lehet egy általános frusztráció is, amely sokunkat érint.

Mindig lesznek olyan emberek, akik csak nagyon ingerlékenyek és türelmetlenek, miközben nem szenvednek ADHD-ban. Ráadásul ez a betegség csak kis mértékben fokozza az ingerlékenységre való hajlamot, ami abban teljesedik ki, hogy nehezen szabályozza az érzelmeit

– mondta Dr. Shah, hogy az ingerlékenység nem tartozik az ADHD diagnosztikai jellemzői közé.

Ha könnyen felkapod a vizet, türelmetlen vagy és ez az egyetlen dolog, amivel problémáid vannak, akkor nem valószínű, hogy ADHD van

– tette hozzá, kiemelve, hogy fontos különbséget tenni a dolgok között. Azaz, ha más tüneteink is vannak, ami a tárgyalt betegséghez kapcsolódik, akkor érdemes kivizsgáltatnunk magunkat, azonban az, hogy könnyen dühbe jövünk még nem egyenlő a mentális betegségekkel.

Feledékenység

Az ADHD egyik jellemzője a feledékenység és a tárgyak elvesztése. De ez hasonlóan a fentiekhez nem mindig a rendellenesség jele. Dr. Shah szerint pedig egyáltalán nincs arra bizonyíték, hogy a memóriaproblémák önmagukban összefüggésben lennének az ADHD-val. Ehelyett sokkal valószínűbb, hogy szimplán figyelmetlenek vagyunk.

Lehet, hogy ez figyelemfelkeltő dolog, és gyakran előfordul az ADHD-s betegek körében, azonban az ADHD nem a memóriával kapcsolatos probléma elsősorban

– emelte ki a pszichológus, hozzátéve, hogy a feledékenység a betegség esetében abból fakad, hogy nem figyelnek az érintettek a körülöttük lévő dolgokra.

Túlmozgás

Az ADHD gyakori jellemzője lehet a túlzott fizikai mozgás, mint a láb rángatózása, a hajunk tekergetése és az, hogy amikor egyhelyben ülünk is állandóan ingerünk van a mozgásra. Sok videó kering az interneten, amin láthatjuk, hogy a készítők a lábukat rázzák ültükben, és a hiperaktivitás jeleit mutatják. De az, hogy izgulunk valami miatt, az nem biztos, hogy annak a jele, hogy betegek vagyunk.

A hiperaktivitás az ADHD egyik jellemzője lehet, azonban az izgalom önmagában, anélkül, hogy más jellemzőkkel rendelkezne valószínűleg nem lesz az ADHD diagnosztikus jellemzője

– figyelemeztetett Dr. Shah.

Mindannyian rendelkezünk ADHD-s személyiségjegyekkel, így mindannyiunknak megvannak ezek a jellemzői. Csak inkább a spektrum azon szélsőséges végén van, ahol sok figyelemzavar és hiperaktivitás van

– magyarázta a szakértő, aki azt is megjegyezte, hogy sok olyan videó van fent a különböző oldalakon, amely az ADHD tüneteit egymáshoz hasonló helyzetekben emeli ki, ráadásul nem orvosok készítették. Ezzel pedig sok embert kitesznek annak, hogy túlgondolják a látottakat és kivetítik azt magukra.

Bár a TikTokon és a közösségi médiában látható videók nagyszerűek arra, hogy felkeltsék a figyelmünket, segítenek az ADHD-s embereknek és bárkinek a tanulásban, emlékeznünk kell arra, hogy ezeket gyakran képzetlen emberek készítik el – emelte ki Dr. Shah.

Az pedig remek, hogy ezek a videók felpörgetik a diskurzust az ADHD-val, azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy az emberek sokszor hajlamosak túlságosan az ilyen online tartalmakra hagyatkozni és túlértékelni őket. Azaz, ha több tünetet is tapasztalunk magunkon, akkor ahelyett, hogy kikiáltanánk magunkat ADHD-s betegnek először forduljunk orvoshoz.