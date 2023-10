Eladja budai villáját Vajna Tímea: megtaláltuk a hirdetést, így néz ki az 1,3 milliárdos luxusotthon

Nemrég írtunk arról, hogy eladja II. kerületi házát Vajna Tímea. A Pénzcentrum most megtalálta a luxusingatlan hirdetését is, amelyből kiderült, hogy Andy Vajna özvegye 1 milliárd 300 millió forintot kér a 403 négyzetméteres házért. Ez jóval magasabb irányárat jelent a környék átlagos árszínvonalához képest.

Mint arról a minap beszámoltunk, Vajna Tímea, Andy Vajna özvegye piacra dobta II. kerületi luxusvilláját. Az ingatlanról az örökösnő, korlátozottan elérhető Instagram-történetben osztott meg fotókat, ahol azt is elárulta, hogy „nem itt laktam Andyvel. Magamnak és a (jövőbeli családomnak) vettem ezt a gyönyörű, modern házat 2020-ban a II. kerületben, de mivel Amerikában töltöm az év nagy részét, nem akarom tovább fenntartani. Körülbelül háromszor aludtam benne tíz napot, szóval teljesen új!”

A mindössze 24 órán át elérhető történetből kiderült az is, hogy az A1 ingatlant bízta meg Vajna Tímea az értékesítéssel, így a Pénzcentrum rövid keresés után meg is találta a luxusvilla hirdetését (A FOTÓKÉRT KATTINTS A LINKRE!) a svájci hátterű ingatlanhirdetési portálon. E szerint a modern stílusú ingatlan a II. kerület patinás részén, Vérhalmon található, és gyönyörű panorámával rendelkezik. A hirdetésben kiemelik, hogy "a 4 hálószobás, 2 gardróbos, 3 fürdőszobás luxus otthon minden olyan kényelmet és kényelmes életmódot kínál, amire csak vágyhat" leendő tulajdonosa. A hirdetésben továbbá azt is hozzáteszik, hogy

az ingatlan belső területe tágas és világos, modern kialakítással és kifinomult részletekkel. A ház teljesen felszerelt amerikai konyhával rendelkezik, amelyben a legmagasabb minőségű konyhai eszközök és berendezések találhatók. A nappali teret hatalmas üvegfelület szeparálja el a kerttől és a gyönyörű környezet panorámájától, amelyet az egész napos természetes fény áraszt el.

Kiderül továbbá az is, hogy "a modern design és a magas színvonalú anyagok használata luxus érzetet kölcsönöz. A teraszról lenyűgöző kilátás nyílik a környező tájra, és ideális hely a családi és baráti összejövetelekhez. Ez az ingatlan kivételes lehetőséget kínál azoknak, akik modern és luxus otthont keresnek egy festői környezetben" - írják az ingatlanhirdetésben. Így elsőre nem meglepő, hogy

Vajna Tímea 1 milliárd 300 millió forintot kér a 403 négyzetméteres luxusházért, ami több mint 3 millió 255 ezer forintos négyzetméterenkénti árat jelent.

Érdemes azonban mélyebben is megvizsgálni a lokációt, az irányár ugyanis rendkívül magas, még új építésű lakóingatlanok esetében is alacsonyabb ugyanis a kerületi átlagár. Korábban megjelent, „Ilyen luxuslakásokat vesz a dúsgazdag pesti elit: mutatjuk a főváros legdrágább otthonát is„, illetve „Belestünk a zárt ajtók mögé: ilyen lakásokban élnek a dúsgazdag pesti milliomosok” című cikkeinkben írtunk arról, hogy az új építésű ingatlanok esetében Észak-Budán 2,2 millió körül, míg a II. kerületben 2,9 millió forint környékén van jelenleg a fajlagos átlagár.

Érdemes azonban megnézni azt is, hogyan alakulnak a kínálati árak a konkrét városrészben, az ingatlanpiaci mutatók ugyanis komoly kilengéseket képesek produkáélni, még adott kerületen belül is. Nos, az ingatlan.com áradatbázisa alapján azt láthatjuk, hogy a Vajna Tímea házához hasonló hirdetések a környéken mindössze 1,35 millió forintos négyzetméteráron futnak, ami még azzal együtt is jókora felárat jelent, hogy az átlagárat a hirdetési portál a 300 m² feletti, felújított, közepes állapotú, felújítandó, jó állapotú, új parcellázású, átadott, befejezetlen, ismeretlen állapotú eladó házak ára alapján kalkulálta ki.