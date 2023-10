Ennyi volt! Engedett a vásárlói nyomásnak a Lidl: rengetegen kaptak azonnal vérszemet

Az utóbbi időszakban több Lidl áruházban megjelentek a gurulós kosarak, a vásárlók nagy örömére. A Pénzcentrum a boltokban azt tapasztalta, hogy már a kosarak megjelenése után azonnal sokan választották ezeket a nagyobb bevásárlókocsik helyett. Lapunk megkeresésére a Lidl Magyarország azt is elárulta, miért döntöttek a kosarak kihelyezése mellett.

Nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is a boltok megannyi kereskedelmi fogással próbálják rávenni a vevőket, hogy több időt töltsenek a boltban, többet vásároljanak. Az egyik ilyen jól bevált trükk a túlméretezett bevásárlókocsik kihelyezése, amely akárcsak a legtöbb kereskedelmi fortély, a pszichológián alapul. A bevásárlókocsi mérete ugyanis legalább részben felelős azért, ha valaki többet vásárol, többet költ, mint tervezte - erről korábban részletesen ebben a cikkben írtunk. A hazai nagyobb áruházláncok több különféle stratégiát követnek abban, hogy mekkora bevásárlókocsikat, kosarakat helyeznek ki üzleteikbe. Most a Lidl változtatott ezen: eddig csak néhány, kisebb boltjában volt kihelyezve gurulós kosár, a nagyobb boltoknál nem, innentől viszont országosan megjelentek a kosarak is a nagyobb alapterületű áruházakban is.

A Pénzcentrum korábban már foglalkozott azzal, hogy mi a hazai boltok stratégiája a kosarak, bevásárlókocsik méretével, kihelyezésével kapcsolatban, illetve megkérdeztük olvasóinkat, ők melyik eszközt preferálják. A szavazás eredménye az lett, hogy a válaszadók 23 százaléka mindig a kisebb kosarat választja, 22 százalék pedig aszerint dönt kosár és kocsi között, hogy mennyit tervez vásárolni. 11 százalék azért nem szereti a bevásárló kocsit, mert nem lehet elférni vele, és újabb 11 százalékot kifejezetten bosszant, ha elfogynak a kisebb kocsik és kosarak. Mindössze az olvasóink 3 százaléka mondta, hogy mindig a nagyobb méretet választja.

Amíg a pandémia idején úgy változtak a vásárlói szokások, hogy az ember kevesebbszer ment el boltba, viszont egyszerre többet vásárolt, a tartósan magas infláció óta éppen az ellenkezőjét tapasztalták a boltok. A forgalom is csökkent: többször vásárolunk, kisebb értékben és kevesebb dolog kerül a kosárba/kocsiba.

A Pénzcentrum olvasóinak korábbi válaszai szerint a vásárlók jelentős része már korábban is a kisebb méretet preferálta volna, a horrordrágulást követően pedig még nőhetett is azok száma, akiknek elég lenne a kisebb kosár is. Ez azonban nem minden boltban volt opció: például a Lidl számos üzletében nem volt eddig csak nagyobb és kisebb bevásárló kocsi.

Aki sűrűn jár Lidlbe, az láthatta is, hogy az élelmes vásárlók mennyi trükköt eszeltek ki az anomália áthidalására. Van, aki már rögtön a szatyorba pakolt, amiben a bevásárlást viszi majd haza, kipakolta a kasszánál, majd vissza, hogy ne kelljen bevásárlókocsit tolnia. Mások eltulajdonították a gyerekek számára kihelyezett pici bevásárlókocsikat, amelyek nem nagyobbak, mint egy kosár. Továbbá számos vásárlót lehetett látni, aki a polcokon kiürült kartonokra csapott le, abba pakolt, bevásárló kocsi helyett.

Úgy tűnik, a Lidl végül döntött és azokban az áruházakban is kihelyezte a gurulós bevásárló kosarakat, ahol eddig ez nem volt jellemző. Lapunk kérdésére, miért döntöttek így, azt közölték:

A vásárlói igényeket szolgáljuk ki a kiskosaras vásárlás lehetőségének biztosításával.

A vásárlói igények tehát győztek. Bár valószínűleg a legfőbb vásárlói igény az lenne ma Magyarországon, hogy az ember félhavi fizetése ne menjen el rá, ha egyszer enged a régi idők nosztalgiájának és telepakolja a bevásárlókocsit. Ez azonban nem a boltláncokon múlik.