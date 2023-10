Láthatatlan veszély les a magyar idősekre saját otthonaikban: mire észbe kapnak, már talán késő

Az életkor előrehaladtával jellemzően egyre korlátozottabb, bizonytalanabb lehet a mozgás, ezért a megszokott otthoni környezet szép lassan akadálypályává alakulhat. Mivel ez a változás nem hirtelen, hanem lassan, fokozatosan következik be az ember életében, a legtöbben nem gondolnak előre arra, hogy apró átalakításokkal biztonságosabbá tegyék a lakásukat, csak ha megtörtént a baj. Ezt azonban nem szabad kivárni, mert egy esés, botlás, elcsúszás akár halálos balesethez is vezethet! Összegyűjtöttünk néhány olyan átalakítást, amelyet már idősödő korban érdemes eszközölni a lakáson, hogy az magasabb életkorban is biztonságos maradjon. Van, ami pénzbe sem kerül, mégis rengeteget számít!

2022-ben 1611 halálos otthoni baleset történt Magyarországon a KSH adatai szerint, ezeknek többsége azonban nem lakástűz, szén-monoxid-mérgezés vagy más szerencsétlenség miatt történt. A legfrissebb adatok szerint a legtöbben egyszerű esés, elcsúszás, vagy botlás következtében veszítik életüket otthonukban, a tavalyi évben egészen pontosan 1053 halált okozott az, hogy valaki elesett, elcsúszott vagy elbotlott odahaza, ami az összes otthon történt haláleset 65 százalékát tette ki. Azon túlmenően pedig, hogy idős korban még gyakoribb, hogy akár egy esés is történhet olyan szerencsétlenül, hogy halálhoz vezet, elég az is, ha csak súlyosan megsérül valaki. Idős korban rendkívül gyakori például a combnyaktörés, amely hosszú időre ágyhoz kötheti az időseket, emiatt folyamatos ápolásra szorulhatnak. Rengetegen tudják, hogy nagyon nehezen viselnék a hosszú lábadozást, mégsem tesznek óvintézkedéseket, hogy elkerüljék a baleseteket!

Bár arról nincsenek statisztikák, mikor döntenek úgy általában a magyarok, hogy balesetbiztossá teszik az otthonukat. Biztosítási statisztikák azonban vannak: ötből négy lakosnak semmilyen balesetbiztosítása nincs. Többnyire akkor gondol csak az ember arra, hogy baj érheti, ha már megtörtént a baj: utána köt lakásbiztosítást, balesetbiztosítást, szereltet fel zárat, riasztót, szén-monoxid-érzékelőt, kapaszkodót a zuhanyzóba és még lehetne sorolni. Pedig ha előre gondolkodunk, sok bosszúságot megspórolhatunk, elkerülhetünk hosszú lábadozással, vagy akár halállal végződő baleseteket.

Ahogy arról korábban a Pénzcentrum beszámolt, rengeteg magyar marad idős korára egyedül. Ez pedig azt is jelenti, hogyha baj történik, sokszor nincsen segítségük. Aki egyedül él, annak különösen fontos, hogy azelőtt balesetbiztossá tegye a lakását, mielőtt az öregedés miatt bizonytalanabbá válik az egyensúlya, korlátozottabbá a mozgása, stb. Mivel magasabb életkorban már a vészhelyzeteket is nehezebben kezeli az ember, fontos, hogy ezek ellen is megtegyük időben az óvintézkedéseket. Ezért nagyon fontos, hogy

legyen minden lakásban füst és szén-monoxid érzékelő!

A fürdő a legveszélyesebb?

Az érzékelőkön, riasztókon túl számos olyan filléres kütyü, hasznos lakásfelszerelés van, amely adott esetben akár életmentő is lehet! Ne sajnáljuk ezeket beszereltetni, akkor is, ha még nincsen feltétlenül szükségünk rá. Rengeteg baleset történik minden évben a magyar fürdőszobákban, ahol nemcsak megcsúszni könnyű, hanem megütni is magunkat: sok a kemény, kiálló felület. A Cleveland Clinic cikke szerint az egyik legfontosabbak a balesetek elkerülése érdekében

a fürdőszobai kapaszkodók,

melyekre 50-60 éves korban még nem feltétlenül van szükség, viszont idővel kihívást jelenthet kimászni a kádból, vagy felállni a WC-ről. A zuhanyzóban, illetve a fürdőszoba falán pedig azért érdemes kapaszkodót szerelni, hogy ne csússzunk el. Hogyha szükségét érezzük, ne csak a fürdőbe tegyünk kapaszkodót! Ez hasznos lehet akár a hálószobába a reggeli keléshez, illetve a lépcsők mellé érdemes korlátot szerelni, ha eddig nem volt ellátva ezzel.

Sajnos sok idős stigmaként éli meg, hogyha már nem tud úgy mozogni, mint fiatalabb korában, és emiatt különböző eszközökre van utalva. Sokan ezért nem használnak sétabotot, vagy járókeretet, pedig bizonytalanná vált a mozgásuk, és sokan emiatt ódzkodnak kapaszkodók felszerelésétől: mintha ezzel beismernék, hogy megöregedtek. Ezért is érdemes még jóval azelőtt felszereltetni az ilyen kapaszkodókat, mielőtt szükség lenne rá: fiatalabb korban az ember még nem éli meg úgy ezt a lépést, hogy ez az öregedés beismerése lenne.

Az pedig bárkivel előfordulhat, hogy megcsúszik a fürdőszoba csúszós csempéjén, nem csak öregekkel! Ne várjuk meg, amíg utolér a baj.

A kapaszkodókon túl még több, olcsóbb módosítást tehetünk a fürdőszobában, hogy elkerüljük a baleseteket, illetve megkönnyítsük a helyiség használatát idősebb korunkra. Ilyen például

a csúszásgátló szőnyegek és matricák elhelyezése a zuhanyban, kádban,

csúszásgátlók a fürdőszobapadlón,

zuhanyban használható szék beszerzése,

WC-magasító használata,

vagy az alacsonyabbra szerelt szekrények, polcok használata,

hogy ne kelljen nyújtózkodni, székre állni, vagy hosszabb ideig felfelé nézni, ami szédüléshez majd eséshez vezet. A csúszásgátlókat nemcsak a fürdőszobába érdemes elhelyezni, hanem minden olyan veszélyesebb helyre, ahol a megcsúszás veszélye fennáll. Ilyenek lehetnek a lépcsők, csúszós járólapok, vagy akár kültéri felületek. A teraszon, járdán szintén lehetnek olyan csúszósabb részek, amely veszélyforrást jelenthet, ezeket érdemes csúszásmentessé tenni!

Sok múlik a fényeken

Tényleg nem kerül sokba, mégis kevesen gondolnak rá, majd szánják rá magukat arra, hogy a lakás világításán módosítsanak. Tulajdonképpen sokszor nem is jut eszébe az embernek, hogy idősebb korában milyen hasznos lehet pár egyszerű változtatás:

fényesebb égők használata,

és mozgásérzékelők beszerelése.

A lakáson kívül, kültérre is érdemes olyan lámpákat szerelni, melyek egyrészt elég fényt adnak ahhoz, hogy lássunk bármit a sötétben, másrészt mozgásra maguktól felkapcsolódnak. Így nem kell sötétben tapogatózva elbotorkálni a kapcsolókig. Lakáson belül szintén érdemes olyan helyekre mozgásérzékelőt szereltetni, ahol könnyű beleütközni valamibe, megbotlani, elesni, miközben a kapcsolót keressük.

Fontos az is, hogy az olyan lámpákban, amelyek csak derengő, meleg fényt adnak, kicseréljük az égőket olyanra, amelyek tényleg megvilágítják a szobát. Idős korban a látás jellemzően fokozatosan romlik, emiatt nehéz is észrevenni, hogy mennyivel kevésbé látunk már jól, mint korábban. Természetesen érdemes szemészeti felülvizsgálatra is elmenni, és hordani a felírt szemüveget - bár otthon sokat hajlamosak ezt is hanyagolni. Egy-egy fényesebb égő viszont sokat segíthet a látási viszonyokon, így a balesetek megelőzésében.

Idősödő férfiak esetében az éjszakai vizelési ingerek miatt egyre sűrűbbé válhat, hogy éjjel ki kell menniük a fürdőszobába. Ezen kívül pedig bárkivel megeshet, hogy éjjel kell kimenni, lámpát kapcsolni azonban nem akar, vagy nem tud, mert messze a kapcsoló. A sötétben viszont könnyű nekiütközni a bútoroknak, megbotlani, elesni, még akkor is, ha a jól ismert otthonról van szó. Ilyen esetekben lehet nagyon hasznos

a fluoreszkáló biztonsági szalag felragasztása.

Az ilyen szalagok nem drágák, és akár a fal mentén a padlóra, akár a falra, vagy bútorok szélére ragasztva megakadályozhatják a baleseteket a sötétben. Nem kell az egész lakást kidekorálni velük: elég például az amúgy is túlságosan kiálló szekrény sarkára ragasztani egy kisebb csíkot, és az máris irányt mutat, illetve nem fogunk beleütközni.

Nem ördögtől valók az okoskütyük

Sokan úgy hiszik, idősebb korban már nem képes az ember új dolgokat tanulni, pedig ez nincs így. Lehet, hogy kevésbé gyorsan tud már az ember elsajátítani egy új, ismeretlen technológiát, de attól az még nem lehetetlen. Sok idős, miután megtanulta, hogy kell használni az új telefont, vagy az új mosogatógépet, a robotporszívót, vagy az okosórát, kifejezetten megszereti ezeket az eszközöket, mert megkönnyítik a mindennapokat. Ma pedig már számos olyan eszköz áll az idősek rendelkezésére, amely tényleg nagyban segíti az egészség megőrzését, balesetek elkerülését.

Az okosórák

például nem csak arra képesek, hogy a használójuk vérnyomását monitorozza, vagy figyelje az alvásciklust. Természetesen ezek is hasznos funkciók, hiszen megkönnyítik az egészségünk megőrzését, ha pontosabb képünk van róla, mi zajlik a testünkben. Az okoseszközök azonban arra is képesek, hogy érzékeljék, ha valaki elesett, és szükség esetén riasszák a hozzátartozókat! Egyedül élő idősek esetében különösen előnyös lehet egy okosóra beszerzése. Van olyan okoseszköz is, amely kifejezetten segélykérésre való, és az állam ingyen biztosítja a 65 év feletti lakosok részére:

Más okoseszközök is nyújthatnak segítséget a mindennapi életben az időseknek. Az okostelefonokon számos applikáció érhető el, mely segít számontartani a programokat, figyelmeztet a szűrővizsgálatok esedékességére. A gyógyszerbevétel idejére szintén állíthatunk be emlékeztetőt, és sokféle segítő alkalmazás van speciálisan egyes krónikus betegségek esetére is.

Azért, hogy a háztartási baleseteket elkerüljük, érdemes lehet az okosotthon megoldásokat is megfontolni, kortól függetlenül. Egy friss felmérés szerint a legtöbben elsősorban a biztonság, illetve az elérhető költségmegtakarítás miatt alakítanának ki okosotthont, a kényelem csak másodlagos szempont. A magyar otthonokban legjellemzőbb a világítás, az elektromos berendezések, illetve a központi fűtés integrálása az okos rendszerbe, továbbá sok ingatlanban az árnyékolók (redőnyök, rolók), a hűtés (klíma vagy mennyezethűtés), a riasztórendszer, a tűzjelző, az öntözőrendszer, vagy az automata nyílászárók (például garázs-, és kertkapuk) is központilag szabályozhatók.

Érdemes lehet olyan háztartási berendezésekbe is befektetni, például ha tönkrement a mosógép, sütő, stb., amelyek digitális vezérlése nagyobb biztonságot nyújt. Van például olyan okossütő, amelyet távolról vezérelve ki lehet kapcsolni más okoseszközön - telefonon - keresztül, ha úgy felejtettük volna. Egyes modellek túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsolnak. Azt sem árt megfontolni, hogy

rengeteg otthoni baleset takarítás, háztartási munka végzése közben éri az embereket.

Így egy bizonyos életkor felett érdemes lehet egy robotporszívót beszerezni a régebbi, ősöreg modellek helyett, melyeknek vezetékében könnyű elesni. Ha nem szeretnénk a porszívózást teljes mértékben egy gépre bízni, akkor vásárolhatunk olyan állóporszívót, mely vezeték nélküli és nem kell annyit hajolgatni sem vele. Számos olyan berendezés is van, amelyeknek a használata egyszerűbb és biztonságosabb is, mint pl. a gáztűzhelyeké - idősebb korban megfontolandó lehet beszerezni ilyen készülékeket. Az ilyen háztartási gépek, eszközök viszont már közel sem olcsók. Viszont például karácsonyra jó közös családi ajándék lehet a nagyszülők számára egy-egy ilyen mindennapokat megkönnyítő eszköz beszerzése.

Néhány aprósággal is sokat tehetünk

Sokan nagyon nehezen szánják magukat rá a változtatásra, ha saját megszokott otthonukról van szó. Ha van például egy régi, vastagabb szőnyeg az egyik szobában, amelyikben rendszeresen megbotlunk, általában csak akkor szánjuk rá magunkat, hogy megszabaduljunk tőle, amikor úgy elestünk benne, hogy meg is ütöttük magunkat. Vagy esetleg az unoka esett el benne. Nem szabad az ilyesmit megvárni! Változtassunk minél előbb:

Szabaduljunk meg a szőnyegektől, akár a küszöböktől is, amelyekben könnyen felbukhatunk!

Ne torlaszoljuk el a lakásban az útvonalainkat, ahol közlekedünk, ne tároljunk dolgokat az útban!

Ne tegyünk a lépcsőre dolgokat, amiben el lehet esni!

Racionalizáljuk a dolgok helyét a szekrényekben, spájzban, kamrában: a sűrűn használt dolgok kerüljenek lentebb és előrébb, a ritkábban használtak feljebb és hátrébb.

Nemcsak kisbabákat védhet meg a bútorokra tehető sarokvédő, hanem időseket is.

Cseréljük a nehéz dolgokat könnyűekre. (Ez lehet bármi kezdve régi nehéz szárítókkal, vasalódeszkákkal, fém locsolókannákkal, a robosztus bútorokon át egészen a súlyos redőnyök, spaletták cserééig.)

Rendezzük át a lakást, hogyha úgy ítéljük meg, ez megkönnyítheti a közlekedést.

Lássuk be, hogy valami már nem megy és hívjunk segítséget!

Rengeteg balesettől óvhatja meg az időseket, ha belátják, hogy nem kell mindent maguknak csinálniuk. A magas, fiatal unokának vagy szomszéd srácnak biztos semmilyen gondot nem okoz levenni a függönyöket mosás előtt, míg egy idős, alacsonyabb, gyengébb embernek nagy kihívás lehet. Ne féljünk apró szívességet kérni! Sokkal jobb megoldás, mint leszédülni a székről, leesni a létráról. Ez igaz sok más háztartási teendőre is, mint az ablakmosás, gyümölcsszedés, metszés, stb.

Vizsgáljuk felül a ruhatárat!

Aki papucsban mindig megbotlik, mert már csoszog, az ne hordjon olyan papucsot! Számos ruhadarab van, melynek hordása fiatalon nem okoz gondot, pl. magas sarkú csizmák, szűk szoknyák, amikben nehéz lépni, nehéz bőrkabátok, stb., idős korra viszont kész kínszenvedés. Nem kell ezeket hordani megszokásból, nyugodtan le lehet cserélni praktikus, kényelmes darabokra őket.

Vigyázzunk az egészségünkre!

Az sosem árthat, hogyha odafigyelünk magunkra, rendszeresen mozgunk idős korunkban is. Be kell azt is látni, hogy már nem bírunk annyit mint 20 évesen, nem kell annyi megterhelő munkát elvégezni a ház körül! Persze az sem jó, ha egész nap csak a tévét bámuljuk, mert akkor eltunyulunk, és azért fog baleset érni bennünket. Meg kell találni tehát a mértéket a mozgásban, és támogatni az idősödő szervezetet abban, hogy fitt maradjon!