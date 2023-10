Jöhet az újabb kályha-krach Magyarországon? Ezzel mindenki számoljon, aki fával fűtene 2023 telén

Idén nem számítanak kályha- és kandallóhiányra a legnagyobb hazai kereskedők. Mint a Pénzcentrum megkeresésére a Warnex Magyarország közölte: úgy látják, a rezsipara teljesen elült a piacon, viszont annyi megfigyelhető, hogy a tavalyi évhez képest az emberek már az olcsóbb modelleket keresik, kisebb lett a kosárérték. A Praktiker pedig azzal számol, hogy a hidegebb időjárás beköszöntével növekedni fog a kereslet az alternatív fűtőtestek iránt. Jó hír viszont, hogy az áruházak szerint a fatüzelésű berendezések érdemben nem drágultak tavalyhoz képest.

A rezsiemelés bejelentése igencsak felforgatta a kandalló- és kályhapiacot Magyarországon: majdnem egy évvel ezelőtt, "Súlyosak a várólisták: hiánycikk lett a kályha, kandalló Magyarországon" című cikkünkben arról számoltunk be, hogy az energiaár drágulásával soha nem látott kereslet keletkezett az alternatív fűtési megoldások iránt, főleg a klasszikus hármast keresték az emberek: kandalló, kályha, sparhelt. Akkoriban a beérkező készletek szinte azonnal elfogytak, több készülékből hiány is keletkezett az áruházakban, webshopokban.

A Pénzcentrum kíváncsi volt arra, mi a helyzet most az alternatív fűtőeszközök piacán, ezért körbekérdezte a nagyobb piaci szereplőket. A Google Trends adatai szerint egyébként a keresések csak az utóbbi szűk egy hónapban pörögtek fel a kályhák, kandallók iránt, de ezt tudjuk be a melegebb időjárásnak, illetve annak, hogy a tavaly nyári rezsiemelés óta nem nyúltak a lakossági árakhoz.

Normál működésre álltak át a gyártók

Tavaly július-augusztusban nagyon nagy érdeklődés volt a kandallók, kályhák, kazánok és sparheltek iránt, amire sok cég nem volt felkészülve, hiszen nyáron kisebb a készlet ezekből a termékekből, valamint a Covid miatt az ellátási lánc is akadozott, ezért télre áruhiány alakult ki. Idén mi több terméket rendeltünk és raktározunk, pár közkedvelt kályhából lehet kisebb készlethiány, de a gyártók is visszatértek a normális működésre, nagyobb készlethiány nem fog kialakulni idén

- emlékeztetett a Pénzcentrum megkeresésére Baranyai Zoltán, a Warnex-Global Magyarország Zrt. marketingmenedzsere. A legnagyobb hazai kályha-, kandalló- és sparheltforgalmazó vállalat aláhúzta, a gyártók ismét normálisan működnek és a szállítás is folyamatos, nem valószínű, hogy termékhiány lesz, maximum egy-két slágerterméknél alakulhat ki.

Baranyai Zoltán arról számolt be, tapasztalataik szerint a rezsipánik tavaly szeptemberre lecsengett, de idén is nagy az érdeklődés az alternatív fűtési megoldások iránt. Az idei szezon kitolódott a jó idő miatt, de az utóbbi hetekben nagyon megnőtt a kereslet és érezhetően többen vásárolnak - tette hozzá. Ami pedig a drágulás ütemét illeti, tavaly ősszel a gyártás, beszerzés, szállítás drágulása miatt a Warnex is kénytelen volt árat emelni, de idén a legtöbb termékük ára változatlan maradt, sőt, néhány modellnél árcsökkentést is tudtak alkalmazni.

A tavalyi évhez képest az emberek az olcsóbb modelleket keresik, kisebb lett a kosárérték, de a rendelések száma megnőtt. Keresettek a kazánok, kisebb kályhák és a sparhelteket is szeretik az emberek. Az elektromos fűtőeszközök iránt is megnövekedett a kereslet, például a látványkandallóinkat, amikkel fűteni is lehet, többen keresik

- sorolta Baranyai Zoltán, aki szerint az elektromos fűtési megoldások tekintetében nagyjából 10 százalék volt az áremelkedés a tavalyi évhez képest.

Sokan a hidegre vártak

Megkeresésünkre a Praktiker azt közölte, hogy a tavalyi tapasztalatok is azt mutatták, hogy a hideg beköszöntével sokan keresik az alternatív fűtési termékeket, a bárkácslánc is felkészülten, nagy választékkal várja a vásárlóit. A magyar tulajdonban lévő barkácsáruház megújult online shoppal hangolt az őszi szezonra, remélik, az ország 20 pontján található áruházakban mindenki megtalálja a számára megfelelő megoldást.

Az alternatív fűtési eszközök gyártói továbbra is fennálló leterheltségüket a gyártások optimalizálásával ellensúlyozták, így termékhiányra idén nem számítunk

- közölték. A barkácsáruház tapasztalatai alapján az enyhe őszi időjárás miatt idén később kezdődött a fűtési eszközök szezonja, azonban arra számítanak, hogy a hideg beköszöntével országszerte tovább nő majd a kereslet a különböző fűtő-melegítő megoldások iránt. Ennek megfelelően a folyamatosan utántöltik a készletet, és gondoskodik a minőségi és széles termékválasztékról.

Mint beszámoltak, a kínálatban elérhető fatüzelésű berendezések, elektromos fűtési megoldások ára nem változott a tavalyihoz képest.

Az elektromos megoldások közül idén a fűtésre is alkalmas klímaberendezések a kategória legnépszerűbb termékei, de népszerűek az olajradiátorok, elektromos fűtőtestek is. Kérdésünkre hozzátették, a napelemes rendszerek szabályozása körüli bizonytalanságnak az eddigi adatok alapján nem volt érdemi hatása a piacon.

Nem lesz hatósági áras tüzelő

Az idén nem várható hatósági áras tűzifa - mondta el Gulyás Gergely szeptember végén egy kormányinfón. Pedig, mint iparági szereplőktől megtudtuk, az utóbbi időszakban az inflációt meghalódó mértékben emelkedtek a fakitermelési díjak, de a tüzelőárak megállapításánál nemcsak ennek a költségét kell nézni.

Ezeket az erdőket a kitermelést követően felújítási kötelezettség is terheli, és az ehhez tartozó költségek is jelentősen megnövekedtek. Ezeket mind az egységárakban is kénytelenek érvényesíteni az erdészetek. Összességében ezért a tűzifaárak legalább az infláció mértékével emelkedtek az elmúlt egy évben

- magyarázta Sulyok Csaba, a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. termelési és kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

A tavalyi hatósági árak bevezetése óta sokkal drasztikusabb irányba mozdult a helyzet a tüzelőpiacon: a KSH friss adatai szerint tavaly augusztushoz képest egy mázsa egységes, fűrészelt tűzifa manapság 65,8 százalékkal drágább.

Ennél is jobban megugrott a fabrikett, ami 2022 augusztusához képest több mint 70 százalékkal került többe idén szeptemberben.

Ugyanakkor, mint a fenti ábrán is látható, a tüzelőárak az utóübbi hónapokban valamelyest lefelé tendáltak, de a tűzifa ismét drágulni kezdett, viszont a brikett ára nagyjából stagnált. Talán, ahogyan a kályháknál, úgy itt is elmaradhat a tavalyi, óriási roham.

