Szakértők az inflációról: újabb áremelések várhatóak a közeljövőben

Júniusban az éves infláció 11,7 százalékos volt, ami azt jelenti, hogy havi szinten 1,5 százalékkal nőttek az árak. Ráadásul a hazánkban tomboló szárazság miatt ősszel, a betakarítások után egy újabb áremelés is jöhet, ami egy újabb árnyomást helyez az élelmiszerpiacra. Szakértők szerint újabb, sokkal nagyobb mértékű inflációval kell számolnunk a közeljövőben.

Júniusban az éves infláció 11,7 százalékos volt, havi szinten 1,5 százalékkal nőttek az árak. “Az éves inflációs adat hangyányival magasabb a 11,5 százalékos piaci várakozásoknak” - mondta Németh Dávid, K&H vezető elemzője. Hozzátette: Az élelmiszerárak jelentősen növekedtek. A piaci szolgáltatások éves áremelkedése elmarad az átlagos 11,7 százalékos mutatótól, de a 9 százalékos drágulás ebben a körben jelentősnek mondható.” Németh Dávid szerint erős infláció nyomásra utal az, hogy a változékony energia- és élelmiszerárak, valamint a hatásági árak nélkül számolt maginfláció 13,8 százalékos növekedést mutatott júniusban.

De Suppan Gergely, vezető elemző se látja sokkal kecsegtetőbbnek a jövőt. A szakértő szerint ugyanis a következő hónapokban az átárazások és adóemelések miatt tovább emelkedhet az infláció, ami az árkorlátozó intézkedések nélkül elérhetné a 18%-ot, a háztartási energiaárak befagyasztása nélkül pedig bőven meghaladná a 20%-ot.

Az árkorlátozások fenntartása jelentős ársokkot előzhet meg, míg esetleges fokozatos, vagy teljes megszűntetése igen jelentős felfelé mutató kockázatot jelent, de erre az alapforgatókönyvünkben nem számítunk. Az őszi hónapoktól bázishatások miatt már az infláció mérséklődésére számítunk.

– mondta Suppan Gergely, aki arra is kitért, hogy a tartós fogyasztási cikkek árait jelentősen növelni fogja a forint érdemi gyengülése, a nyersanyagárak elszállása, az alkatrészhiány, a szállítási költségek elszállása is, az új autók árának emelkedését azonban a lényegesen magasabb műszaki tartalom is befolyásolja. A faárak elszállása érezteti hatását a bútorárakban is. A széleskörű áremelkedést tükrözi, hogy időjárási tényezők, a klímaváltozás, a zöldátállás, valamint egyes geopolitikai feszültségek miatt még a gyapot és a cellulóz ára is elszállt, ami a ruházati és papírtermékek árát növeli. A lakbérek és más piaci szolgáltatások árnövekedése is gyorsul.

Az üdülési szolgáltatások árait jelentősen mérsékelték a járvány második hulláma miatt meghozott újabb utazási korlátozások és az idegenforgalom ismételt zuhanása, míg a korlátozások feloldása után érdemben növekedtek, a közeljövőben pedig az energiaköltségek elszállása, az élelmiszerek drágulása, valamint a munkaerőhiány miatt erősödő bérverseny miatt várható további áremelkedés. Az elmúlt időszakban ellentétesen alakultak az élelmiszerárak, a sertés, és általában a feldolgozott húsárak tavaly többnyire csökkentek, ugyanakkor a gabona- és takarmányárak elszállása előbb-utóbb megjelenik a fogyasztói árakban is.

Az élősertés felvásárlási árak az elmúlt hónapokban meredeken, egyes beszámolók szerint 50-60%-kal ugrottak meg, ami a következő hónapokban jelenhet meg a feldolgozott húsok áraiban. A búzaárak emelkedése miatt a következő hónapokban meredeken folytatódhat a liszt nagykereskedelmi és a pékáruk árainak emelkedése.

A jövedéki adóemelés a dohánytermékek és szeszesitalok, a chipsadó (neta) emelése számos feldolgozott élelmiszer árát fogja emelni a következő hónapokban. Az egyes szektorokban bevezetett extraprofit adó azonban csak egyes termékekben, szolgáltatásokban korlátozottan jelenhet meg, így csak minimálisan befolyásolhatják az inflációt.

Suppan Gergely szerint az üdülési szolgáltatások árait jelentősen mérsékelték a járvány második hulláma miatt meghozott újabb utazási korlátozások és az idegenforgalom ismételt zuhanása, míg a korlátozások feloldása után érdemben növekedtek, a közeljövőben pedig az energiaköltségek elszállása, az élelmiszerek drágulása, valamint a munkaerőhiány miatt erősödő bérverseny miatt várható további áremelkedés.

Az elmúlt időszakban ellentétesen alakultak az élelmiszerárak, a sertés, és általában a feldolgozott húsárak tavaly többnyire csökkentek, ugyanakkor a gabona- és takarmányárak elszállása előbb-utóbb megjelenik a fogyasztói árakban is.

Az élősertés felvásárlási árak az elmúlt hónapokban meredeken, egyes beszámolók szerint 50-60%-kal ugrottak meg, ami a következő hónapokban jelenhet meg a feldolgozott húsok áraiban. A búzaárak emelkedése miatt a következő hónapokban meredeken folytatódhat a liszt nagykereskedelmi és a pékáruk árainak emelkedése. A jövedéki adóemelés a dohánytermékek és szeszesitalok, a chipsadó (neta) emelése számos feldolgozott élelmiszer árát fogja emelni a következő hónapokban. Az egyes szektorokban bevezetett extraprofit adó azonban csak egyes termékekben, szolgáltatásokban korlátozottan jelenhet meg, így csak minimálisan befolyásolhatják az inflációt.

Ráadásul, ahogyan Németh Dávid is felhívta a figyelmet a szárazság miatt is kedvezőtlenül alakulhatnak a nyári és őszi betakarítások, ez pedig az élelmiszerpiacra további árnyomást fog helyezni a következő hónapokban. Továbbá a folyamatosan gyengülő forintárfolyam az importtermékeken keresztül felfelé hajtja az árindexet. Szintén kedvezőtlen folyamat, hogy a földgáz világpiaci ára is emelkedő pályán van és ezzel a drága gázzal lesznek feltöltve a tározók, ami a termelési költségeket növeli, így a fogyasztói árakban is megjelenhet ez a hatás.

A felsorolt tényezők az infláció gyorsulását vetítik előre, ezért 14 százalék közelében tetőzhet az idén az fogyasztói árindex. Némi lassulásra csak a jövő év elején lehet számítani. Az idei éves átlagos 11-11,5 százalék lehet, jövőre pedig picit 8 százalékot meghaladó mutató várható

- mondta Németh Dávid. Ez az infláció pálya tartósan szigorú monetáris politikát követel, azaz további kamatemelések várhatóak az idei évben. A piaci várakozások szerint 13 százalékos szintig emelkedhet az alapkamat.