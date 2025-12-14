Sokan azt hiszik, hogy a korcsolyázás drága mulatság, pedig nem feltétlenül az. Léteznek teljesen ingyenesen használható pályák is! Mutatjuk, hol mindenhol csúszkálhatsz vidéken!
Morzsolhatja tenyerét a burzsuj pesti elit: ilyen akció is ritkán van a Lidl-ben, ez most igazán nekik szól
Egy ikonikus francia pezsgő került fel a Lidl akciós kínálatába, méghozzá olyan áron, ami még a megszokott online árszintekhez képest is figyelemre méltó.
A Lidl új akciójában egy igazán ikonikus pezsgő bukkant fel a polcokon: a Moët & Chandon Brut Impérial jelenleg 15 999 forintos áron érhető el az áruházláncnál. Ez önmagában is figyelemre méltó, de a kép még érdekesebb, ha rápillantunk a piaci árakra.
Egy gyors ellenőrzés az Árukeresőn azt mutatja, hogy ugyanez a pezsgő más kereskedőknél jellemzően 15 590 és 21 980 forint között mozog.
Ebben az összevetésben a Lidl ajánlata kifejezetten versenyképesnek számít, különösen úgy, hogy egy széles körben ismert, prémium champagne-ról van szó, amelyet sokan ünnepi alkalmakra vagy ajándéknak választanak.
A Brut Impérial a Moët & Chandon egyik legismertebb tétele: almás, citrusos, enyhén körtés aromákkal, elegáns savszerkezettel és krémes lecsengéssel - legalábbis a leírás alapján.
Az ajánlat december 11-től érvényes.
A DPD csomagküldő szolgálatnál jelentős kézbesítési problémák jelentkeztek az ünnepi időszakban Budapesten.
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
A két termék kedvező áron kínál célzott meleget azoknak, akik fáznak, ülőmunkát végeznek vagy izomfájdalommal küzdenek.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
A magyar könyvpiac 2025-ben sem unatkozott: miközben a romantasy továbbra is tarol, a magyar Nobel-díj felrázta a szépirodalmi eladásokat.
Ez a 10 legjobb karácsonyi ajándék férfiaknak 2025-ben: itt az ötletek listája, ezekkel nem foghatsz mellé
Kutatások alapján a férfiak 2025-ben leginkább olyan karácsonyi ajándékot szeretnének, amely hasznos, jó minőségű, rugalmasan felhasználható, és a hétköznapokban valódi értéket ad.
Ízig-vérig karácsonyi sztárterméket akcióz brutálisan a Lidl: indul a roham érte, felkötheti a gatyát a Tesco, Auchan, Kifli
A gyorsan felhasználható megoldások idén különösen felértékelődtek, miután egy népszerű piaci szereplő kivezette saját kész mézeskalács tésztáját.
A Penny felmérése szerint a legtöbb család 20-40 ezer forintból gazdálkodik.
Az Európai Unió 2026 júliusától 3 eurós vámot vet ki az alacsony értékű e-kereskedelmi csomagokra, például a Shein és a Temu termékeire.
Hagyományos, egyszerűbb süteményeket vegyünk fel a menübe, amelyek olcsóbban elkészíthetők, de mégis finomak.
A Black Friday és a karácsonyi vásárlási szezon a visszafogott előzetes becsléseket jóval túlszárnyalta.
Egy amerikai Lidl különleges, croissant illatú parfümöt dobott piacra, amely a népszerű, 49 centes pékáruját idézi meg.
Az ALDI a mai naptól csökkenti több népszerű vajtermékének árát a nemzetközi vajpiacon tapasztalható áresés következtében.
Potom árra akciózta a karácsonyi időszak legendás slágerjátékát a Lidl: ezért áll majd sorba rengeteg magyar vásárló
A nemrég hatalmas sikert aratott játékkonyha után most két újabb nagy dobás érkezik a december 11-től érvényes akciós kínálatban.
Te is vásároltál ilyen anyatej-helyettesítő tápszert a boltban? Nehogy megegye a gyerek, baktériumot találtak benne!
A Nestlé arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítókkal rendelkező termékekből vásároltak, és azok még birtokukban vannak, ne fogyasszák el azokat.
Filléres robotporszívóval rukkolt elő a Lidl: indulhat a roham, karácsony előtt ez most nagyon durva
Új akcióval jelentkezett a Lidl: jelentős kedvezménnyel kínálják a Silvercrest robotporszívót, amely most a korábbi ár töredékéért vihető haza.
Nagy bajba kerülhet, aki így vesz karácsonyfát 2025-ben: bírság lehet a vége, ha megfeledkezel erről a szabályról
A nem megfelelően rögzített fenyőfa nemcsak súlyos balesetveszélyt jelent, hanem komoly bírságot is maga után vonhat.
Megdöbbentő: kiderült, hogy általában mi történik az ajándékba vett állatokkal, amikor lemegy a karácsony
Az Orpheus Állatvédő Egyesület arra kéri az embereket, hogy karácsonyra ne ajándékozzanak élő állatot.
Nagy változás jön a magyarországi csomagautomatáknál: erről mindenki tudjon, aki a netről rendelne karácsonyi ajándékot
A GLS Hungary megnyitotta csomagautomata hálózatát más szolgáltatók előtt, elsőként a DPD Hungary csatlakozik a rendszerhez.
