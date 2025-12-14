2025. december 14. vasárnap Szilárda
5 °C Budapest
moet, champagne, lidl, akció
Morzsolhatja tenyerét a burzsuj pesti elit: ilyen akció is ritkán van a Lidl-ben, ez most igazán nekik szól

Pénzcentrum
2025. december 14. 11:04

Egy ikonikus francia pezsgő került fel a Lidl akciós kínálatába, méghozzá olyan áron, ami még a megszokott online árszintekhez képest is figyelemre méltó.

A Lidl új akciójában egy igazán ikonikus pezsgő bukkant fel a polcokon: a Moët & Chandon Brut Impérial jelenleg 15 999 forintos áron érhető el az áruházláncnál. Ez önmagában is figyelemre méltó, de a kép még érdekesebb, ha rápillantunk a piaci árakra.

Egy gyors ellenőrzés az Árukeresőn azt mutatja, hogy ugyanez a pezsgő más kereskedőknél jellemzően 15 590 és 21 980 forint között mozog.

Forrás: Lidl.huForrás: Lidl.hu

Ebben az összevetésben a Lidl ajánlata kifejezetten versenyképesnek számít, különösen úgy, hogy egy széles körben ismert, prémium champagne-ról van szó, amelyet sokan ünnepi alkalmakra vagy ajándéknak választanak.

A Brut Impérial a Moët & Chandon egyik legismertebb tétele: almás, citrusos, enyhén körtés aromákkal, elegáns savszerkezettel és krémes lecsengéssel - legalábbis a leírás alapján.

Az ajánlat december 11-től érvényes.
Címlapkép: Getty Images
