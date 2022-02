Kitört a háború: Oroszország megtámadta Ukrajnát ×

Hadiállapotot vezettek be Ukrajnában

"Hadiállapotot vezettek be Ukrajnában, miután Oroszország megtámadta az országot" – jelentette be csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóüzenetben. A bejelentést az elnök azután tette, hogy ülésre hívta össze az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsot (RNBO). „Reggel Putyin különleges katonai műveletet jelentett be a Donyec-medencében. Oroszország megtámadta katonai infrastruktúránkat és határőrségünket. Ukrajna számos városában robbanások hallatszottak. Ukrajna egész területén hadiállapotot vezetünk be” – fogalmazott az államfő, aki azt is hozzátette, hogy beszélt Joe Biden amerikai elnökkel és már megkezdték Ukrajna nemzetközi támogatásának előkészítését. Az embereket arra kérte, hogy őrizzék meg a nyugalmukat és lehetőleg maradjanak otthon.