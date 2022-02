Lesz-e gáz Magyarországon? Minden, amit az orosz-ukrán háború hatásairól eddig tudni lehet

Február 24-én, csütörtökön a hajnali órákban Oroszország megtámadta Ukrajnát. A legfrissebb híreket a Pénzcentrumon ITT éritek el az orosz invázióval kapcsolatban. Mivel ez a háború most tényleg a szomszédban zajlik, jogosan rettent meg rengeteg magyar a hír hallatán. Sokakban felmerülhet például a kérdés a konfliktus kapcsán: Lesz-e gáz Magyarországon? Erre a kérdésre kerestük a választ.

A kérdés két szempontból is aktuális, egyfelől az orosz földgáz és kőolaj jelentős része Ukrajnán keresztül jut többek között Magyarországra is. Másfelől a helyzetet bonyolítja, hogy várhatóan az Európai Unió és a NATO is súlyos szankciókat fog bevezetni Oroszország ellen azért, mert megtámadta Ukrajnát. Ez pedig közvetett módon súlyos negatív hatással lehet a magyar-orosz gazdasági kapcsolatokra is. De lássuk, mit tudunk eddig!

Az első és legfontosabb, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) legfrissebb, hivatalos tájékoztatása szerint

továbbra is garantált az Magyarország földgázellátása.

Mint írták február 22-én, a január végi hidegebb időjárás és az eddig szokatlanul enyhe február mellett továbbra is megfelelő mennyiségű földgáztartalék áll az ország rendelkezésére; folyamatos és zavartalan a behozatal, valamint a hazai kitermelés is. Másfél hónappal a betárolási időszak kezdete előtt a hazai tárolókban a biztonsági készlettel együtt még mindig mintegy 1,76 milliárd köbméter földgáz van, ami 27,77 százalékos töltöttséget jelent.

Fontos tudni, hogy a magyar lakosság lakosság éves teljes fogyasztási igénye - hőmérséklettől függően - átlagosan 3,5–4 milliárd köbméter. Másfél hónappal a betárolási időszak (április 1.) kezdete előtt - február közepén - a hazai tárolókban a biztonsági készlettel együtt még mindig az éves lakossági fogyasztás mintegy 50%-a, 1,76 milliárd m3 földgáz van, ami 27,77 százalékos töltöttséget jelent.

Fogyasztásarányosan hazánk kiemelkedően magas földgázkészletekkel rendelkezik Európában. Február második felében itthon az éves fogyasztás 17,33%-a van betárolva, ami mellett az import is (jellemzően az orosz féllel kötött megállapodás szerint) és a hazai termelés is folyamatosan és zavartalanul rendelkezésre áll

- írta a MEKH a háború kirobbanása előtt két nappal. Ebből arra következtethetünk, hogy az idei szezonban Magyarországnak már nem kellene, hogy problémát jelentsen a földgázhiány.

A biztonsági tartalékok ugyanis elvileg fedeznék a körülbelül március végéig szükséges gázt.

Mire számíthatunk a későbbiekben?

Orbán Viktor a háború kirobbanása után, február 24-én, kora délután Facebook-posztjában kijelentette Magyarország elítéli az Ukrajna elleni orosz agressziót. Ezen felül beszélt arról, hogy az Európai Unióban ma este válság értekezés lesz, ahol valószínűleg súlyos szankciók meghozásáról is döntenek Oroszország ellenében.

Orbán Viktor erről azt mondta, szerinte konszenzus lesz az EU-ban. A magyar miniszterelnök ugyanakkor kifejtette, Magyarország semmilyen katonai akcióban nem akar részt venni Ukrajna területén, de humanitárius segítséget fog nyújtani az országnak. A NATO pénteken fog ülésezni, az ő részükről az első szankciók akkorra várhatók.

A szankciók kérdése azért fontos, mert az egyre több gazdasági szálon együttműködő magyar-orosz kapcsolatokra, szerződésekre igen negatív hatással is lehet egy közös európai uniós kiállás Oroszországgal szemben. Ez pedig érintheti a földgázszállítást, illetve egyéb energiahordozók behozatalát, és természetesen a magyar exportot is Oroszország felé. Ezen felül, mivel a gázvezetékek Ukrajnán keresztül futnak Magyarországra, egyelőre nem tudni azt sem, hogy egy elhúzódó szárazföldi háború Ukrajna és Oroszország között mennyire érintené a zavartalan energiahordozók szállítását. Ennél többet akkor fogunk megtudni, ha kiderül, a Nyugat milyen szankciókat léptet életbe Oroszország ellen.