Ez lesz az orosz-ukrán válság hatása a patikákban: ezekből a termékekből érdemes betárazni

Már a múlt év végén is lehetett fokozatos áremelkedést tapasztalni bizonyos termékek esetében, azonban idén alapvetően az a ritkább, ami nem drágult. Növekszik a gyártók költsége, beszállítók szinte mindegyike kénytelen volt béreket emelni, az energiaárak elszálltak, ráadásul a legtöbb szektorban akadozik az ellátási lánc, ami szintén többletköltséghez, emellett pedig szállítási késedelemhez vezet. Hogyan spórolhatnak mégis a vásárlók? Milyen problémákkal küzdenek a kereskedők?

Amikor az üzletekben nézelődünk, vagy éppen a webshopok kínálatát böngésszük, talán nem is gondoljuk végig, hogy milyen sok összetevője van a látványos, és már mindenki által érzékelhető drágulásnak. Például bár a bolti vásárlókat közvetlenül nem érinti, azonban az online rendelések esetében a csomagküldés költségeit nagyon megdrágította a papír és a csomagolóanyagok árának emelkedése.

„A csomagoláshoz és kiszállításhoz használt legkisebb kartondobozunk ára 110%-ot drágult egy év alatt. Éppen ezért ezekből igyekszünk előre nagy mennyiségben vásárolni és készletet halmozni, ugyanis ez a tendencia valószínűleg tovább fog növekedni” – meséli Jánvári András. A csomagolóanyaghiány problémája ráadásul nem csak a szállítás, hanem már a gyártás során is problémát okoz. Sajnos a műanyag dobozok és flakonok, melyekbe a termékeket rakják, illetve a külső csomagoláshoz használt papírdobozok költségei is emelkedtek, nem is beszélve a címkék áráról. Ráadásul sokszor nem is maga a drágulás a gond, hanem kétséges, hogy adott gyártó tud-e szerezni a szükséges alapanyagból. Ezek külön-külön megvizsgálva csak kisebb tételek, de ha összeadjuk őket elég jelentős összeg látható.

Sajnos a február 24-i eseményeknek, az orosz-ukrán háborúnak még annyira sem láthatjuk a következményeit, mint eddig bárminek.

Ami biztos, hogy az inflációt tovább tolja felfelé, ahogy a banki kamatokat, az energia árakat, üzemanyag árakat és minden egyéb, vállalkozásokat terhelő költséget

– mutatott rá Jánvári András, a Multi-vitamin.hu ügyvezető igazgatója, e-kereskedelmi szakértő.

A kisebb üzletek lesznek a drágulás igazi vesztesei

Vannak nagyobb cégek, akik pont a túl nagymértékű drágulást nem akarták egy lépcsőben meglépni, idővel mégis meg kell majd lépniük. A legnagyobb vesztesei a drágulásnak azonban a kicsi boltok lesznek, amelyek nem rendelkeznek nagy készlettel, így azonnal érvényesíteniük kell a vásárlók felé az áremelést. „Gondoljunk példaként egy olyan üzletre, ahol 2 millió Ft a havi forgalom, de a bérköltség drágult 20 ezer Ft-tal (járulékokkal együtt 40 ezer Ft-tal, egy alkalmazott esetén), emellett a rezsi, a könyvelési és minden további költsége is drágul még ugyanennyivel, akkor 80 ezer Ft-tal többet kell kitermelnie. Ez a havi bevételének 4%-át teszi ki, amit, ha nem épít bele egyből pluszban az áraiba, akkor rosszabbul fog kijönni a hónap végén, mint eddig” – mutatott rá a Multi-vitamin.hu ügyvezetője.

Olcsó, de nagy súlyú termékekből érdemes betárazni

A tisztítószerek és más olyan jellegű termékek fognak jelentősen drágulni a következő időszakban, amelyek aránylag olcsók, de nagy súllyal rendelkeznek. „Ha valaki spórolni szeretne, és a gyors rendelés helyett inkább rászánja az időt, akkor érdemes figyelni az árakat, és ha nagyon emelkedik valahol egy adott terméké, akkor érdemes megnézni máshol van-e még korábbi beszerzés, mert sok esetben nagyon nagy árkülönbségeket lehet tapasztalni” – hívta fel a figyelmet a szakértő, aki szerint a takarítószerek például tipikusan ebbe a kategóriába tartoznak.

Spórolni lehet, ha online vásárolunk gyógyszert személyes átvétellel

Tavaly novemberben fogadta el a parlament azt a törvénymódosítást, mely értelmében a nem vényköteles gyógyszereket január elsejétől csak és kizárólag patikai szakdolgozók szállíthatják ki. Általánosságban elmondható, hogy a patikák többsége áttért az oldalán a személyes átvételes lehetőségre nem vényköteles gyógyszereknél, azonban felmerülhet a kérdés, hogy miért érdemes ezzel tölteni az időt ahelyett, hogy besétálnánk egy patikába, és egyszerűen leemelnénk a polcról az adott terméket.

Az árak az interneten még mindig jobbak sok esetben, mint a legközelebbi patikában, bár a korábbiakhoz képest csökkentek az árkülönbségek a netes rendelés és helyi patikai árak között, azonban még mindig lehet fogni az árakon, ha így vásárolunk

– emelte ki Jánvári András.

Az online patikák próbálnak alkalmazkodni az új szabályozáshoz

Az online patikák esetében lehet találkozni olyan megoldással is, amikor a szabályozásnak megfelelően szakszemélyzet szállít ki Budapesten, azonban ez nem tűnik egy hosszú távon tartható megoldásnak. Ugyanis a szakszemélyzet bére jóval magasabb, mint a futárszolgálatoké, így nem tudnak majd annyira jó árat sem adni a helyi patikákhoz képest, illetve nem is biztosan találnak olyat, aki folyamatosan vállalja a kiszállítást.