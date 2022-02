Kitört a háború: zuhan a tőzsde, esik a forint, egekben az olaj ára

Magyar idő szerint csütörtökön hajnalban különleges katonai művelet végrehajtását rendelte el az orosz elnök. Nagy indexveszteség várható csütörtökön az európai értékpapírpiacok nyitásakor az ukrán-orosz feszültség erősödése miatt. Friss híreink az orosz-ukrán háborúról ITT!

A hírre hevesen reagáltak a tőkepiacok, az ázsiai részvénypiacok esnek, az európai és az amerikai tőzsdéken is kiadós esés jöhet, a kriptoeszközöket megütötték, közben meredeken emelkedik az olaj ára, a befektetők pedig veszik az aranyat. A forint is jelentős eséssel kezdett hajnalban, de az orosz rubel 10 százalékos szakadása igazán kiemelkedő. Csütörtök reggel 364 közelében volt a forint az euróval szemben, ez újabb közel egy százalékos esést jelentett szerda estéhez képest.

Már tegnap is érezhetően gyengült a forint, a 360 feletti árfolyam a háborús feszültség éleződésének volt köszönhető. Aztán csütörtök hajnalban Vlagyimir Putyin bejelentette Ukrajna megtámadását és az orosz csapatok meg is indultak, ez pedig újabb kockázatkerülést váltott ki a piacokon. Egyelőre nagyon nehéz megmondani, meddig tarthat a forint vesszőfutása, hiszen senki nem látja a háború végét, igazából csak most kezdődött el. A dollárral szemben most 323,7-nél járunk, míg az angol font 436,8 forintba kerül - írja a Portfolio.

Az olaj 2014 óta először átlépte a 100 dolláros hordónkénti árat, miután a kelet-ukrajnai csapatmozdulatok aggodalmakat keltettek, hogy egy európai háború megzavarhatja a globális energiaellátást. Az olajárak több mint 5 dollárral ugrottak meg az orosz szállítások lehetséges zavarai miatti aggodalomra.

A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a csütörtöki kezdéskor a vezető európai indexek akár 2-4 százalékkal is eshetnek. A főbb európai részvényindexek szerdán pozitív kezdés után a délutáni kereskedés során gyengültek, a DAX a korai nyereséget visszafordítva 0,42 százalékos csökkenéssel, 11 hónapos mélyponton zárt. A piaci hangulat a fokozott háborús aggodalmak miatt romlott.

Az FTSE EuroFirst 300 páneurópaiindex 0,20 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,28 százalékkal csökkent, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,30 százalékkal végzett alacsonyabban. A londoni FTSE-100 index 0,05 százalékkal emelkedett, a CAC-40 Párizsban 0,10 százalékkal zárt alacsonyabban ami az index hatodik egymást követő veszteséges kereskedési napja lett. Madridban az IBEX-35 index 0,63 százalékos, csökkenéssel négy hete a legalacsonyabban zárt. A milánói FTSE MIB indexe 0,35 százalékos csökkenéssel az ötödik egymást követő napja csökkent és négy hete a legalacsonyabb szinten zárta a szerdai kereskedést.

Az amerikai tőzsdeindexek is csökkentek szerdán. A Dow Jones több mint 460 pontot veszített, és mintegy 11 hónapja a legalacsonyabb szinten zárt; az S&P 500 1,8 százalékot esett, ezzel a negyedik napon is kiterjesztette veszteségeit, és még mélyebbre zuhant a korrekciós területre; a Nasdaq pedig 2,6 százalékot esett. A befektetők már eleve nyugtalanok a Federal Reserve azon tervének lehetséges hatásait illetően, hogy a rendkívül alacsony kamatlábak és más, a részvényárfolyamokat fellendítő ösztönző intézkedések visszavonásával megpróbálja lehűteni az inflációt.

Ázsiában az indexek eséssel indították el a geopolitikai feszültség erősödésével terhelt csütörtöki tőzsdenapot. Tokió 1,8 százalékos veszteséggel zárt, a sanghaji index pedig 1,9 százalékos, a sencseni 2,1 százalékos veszteségben járt az európai kereskedés kezdete előtt két órával. Hongkongban 3,3 százalékos, Tajpejben 2,5 százalékos, Szöulban 2,6 százalékos veszteséget mutattak a tőzsdeindexek.

Az európai kereskedés kezdete előtt két órával a WTI ára 96,88 dolláron állt 5,20 százalékos emelkedéssel, a Brent ára pedig 5,32 százalékkal ment fel 101,99 dollárra.

Az arany 2021 januárja óta a legmagasabb, 13 hónapos csúcsot ért el két százalékos emelkedéssel 1948,77 dolláron. A bizonytalan időkben biztonságos értéktárolónak számító arany februárban mintegy 8százalékkal emelkedett. A nemesfém 2020 júliusa óta a legjobb havi emelkedés felé tart. Az európai kereskedés kezdete előtt két órával az arany spot ára unciánként 1942,61 dolláron állt 1,84 százalékos emelkedéssel. Az eurót 1,12282 dolláron jegyzik 0,71 százalékkal gyengébben.