Te is ilyen tablettát szedsz? Veszélyesek lehetnek az ilyen szerek: sorra veteti le a hatóság a polcokról

A vásárlók már megszokhatták, hogy minden évben újabb filléres vagy éppen méregdrága csodaszerek kerülnek a drogériák, bioboltok polcaira. Az alvásra melatonint vagy ashwagandha-tablettát szedhetünk, a migrénre ott a CBD-olaj, öregedés ellen pedig legújabban állati placentát tartalmazó készítményeket is lehet vásárolni. Évről évre rengeteg új étrend-kiegészítő kerül forgalomba, amelyek egyes esetekben nemhogy hatástalan, hanem egyenesen káros hatóanyagot is tartalmazhatnak. A gyógyszerhatóság 2025-ben is küzd a problémás termékek ellen, vonja ki azokat a forgalomból, ez azonban lassú folyamat, szinte szélmalomharc. Ezért nagyon fontos vásárlóként is résen lenni, milyen készítményt vásárolunk.

A magyarországi az üzletekben kapható étrend-kiegészítőkről sok vásárló gondolhatja, hogy ezek szigorúan bevizsgált, és letesztelt termékek. Az igazság azonban az, hogy az étrend-kiegészítők forgalmazása bejelentés köteles, de előzetes ellenőrzés nem szükséges a hatásokkal kapcsolatban. A gyógyszerhatóság mindössze annyit tehet és tesz is, hogy utólag bevizsgálja ezeket a termékeket és kivonja a forgalomból, ha problémásnak ítéli. Ezt is csak azokkal a termékekkel teszik meg, amelyek károsak lehetnek (tehát a hatástalanság önmagában még nem ok a kivonásukra). Érdemes tehát tudni az étrend-kiegészítőkről, hogy könnyen lehetséges, hogy nincs is jótékony hatásuk az egészségre, ahogy a csomagolás sugallja, esetenként pedig még károsak, sőt egyenesen veszélyesek is lehetnek.

A magyar gyógyszerhatóság folyamatosan dolgozik azon, hogy a problémás termékek eltűnjenek a boltok polcairól, azonban mintha egy hidrával viaskodnának: mire kivonnak egy szert, máris bejelentettek öt hasonlót (vagy inkább még többet) és az már a polcokon is van. Ráadásul számos olyan termék van, amit ugyan itthon már nem lehet kapni, de webáruházakból - külföldről - még könnyedén beszerezhetik a vásárlók. Érdemes tehát résen lenni, mi is az pontosan, amit beszedünk.

2021-ben 155 terméket tiltott el a forgalomba hozataltól az OGYÉI (a mai NNGYK), ezek közül 136 tartalmazott kenderszármazékot (88%), a legtöbb esetben konkrétan CBD-t. 2022-ben 55 terméket vontak ki a forgalomból, ebből 36 volt CBD-tartalmú (65%), 6 pedig melatonint tartalmazott (11%). 2023-ban 27 terméket vontak ki, melatonint mindössze 3 tartalmazott (11%), CBD-t pedig 4 (15%). A többi készítménnyel szemben más kifogás merült fel, például a napi ajánlott bevitel maximumánál magasabb vitamintartalom, vagy tiltott összetevő. Tavaly összesen 29 terméket vontak ki, melatonint mindössze 2 tartalmazott ezek közül, barátcserje tartalom pedig 5 esetben merült fel. Ugyanakkor egy újdonság is került a gyógyszerhatóság célkeresztjébe: 6 termék szarvas- vagy juhplacenta tartalma miatt került tiltólistára.

2025-ben is kivontak már 16 terméket, ezek közül csak 1-1 tartalmazott melatonint, CBD-t vagy állati placentát. Újdonság viszont, hogy már 2 ashwaganda-tartalmú termék is tiltólistára került.

Az NNGYK honlapján elérhető a folyamatosan frissülő lista a forgalomba hozataltól eltiltott termékekről, melyen 2023 nyara óta azt is többnyire feltüntetik, mi a kitiltás oka. A Pénzcentrum évről évre átböngészi a listát, ami alapján kiderül: mi került újabban a gyógyszerhatóság célkeresztjébe, milyen összetevőkkel érdemes vigyázni. Ugyanis az NNGYK nem tudja olyan ütemben levetetni a polcokról ezeket a problémás termékeket, mint amennyi új tabletta, por, csepp, kapszula, stb. megjelenik minden évben.

Például a bejelentett étrend-kiegészítők listáján 16 darab - a készítmény elnevezéséből kikövetkeztethetően - barátcserjét tartalmató termék van, eddig viszont csak 5-öt vontak ki és 10 darabot idén jelentettek be. Vagy például a neve alapján melatonint 51 bejelentett készítmény tartalmaz (csak idén 5 újat jelentettek be), ezek közül eddig 20-at tettek tiltólistára. Még nem olyan elterjedtek, de már szaporodnak a szarvas- és juhplacenta tartalmú szerek is, 10 bejelentettből viszont 7 már tiltólistás.

Idén pedig megkezdődött a küzdelem az ashwaganda ellen is, mely sokkal nagyobb probléma lehet, mint a juhplacenta. Jelenleg 168 bejelentett termék tartalmazza és mindössze 2-t vontak ki eddig. Az ashwaganda, vagy más néven álombogyó tartalmú étrend-kiegészítők 40 százaléka az utóbbi másfél évben került forgalomba.

Nem ritka egyébként, hogy olyan étrend-kiegészítő kerül forgalomba, amelynek összetevője már eleve tiltott. A Cannabis sp. növénynek minden része tiltólistás, és a melatonin kapcsán is határozott álláspontot képvisel az NNGYK. Tiltott, de korlátozással az ashwagandha-gyökér használható, ha a növényi anyag (száraz drog)

tartalom kisebb, mint 250 mg a napi adagban késztermékre a vonatkozóan az élelmiszerekben (beleértve az étrend-kiegészítőket is) alkalmazásra nem javasolt növények listája szerint. Ezen értelemszerűen nem szerepel sem a juhplacenta, sem a különféle gombák.

Új divat lehet például a kínai hernyógomba használata, ez azonban tiltást vonhat maga után. Az ilyen készítményekben ugyanis előfordulhat egy hormon, a DHEA, mely ugyancsak tiltott. A Lepketapló gomba tartalom szintén problémás lehet. Indoklásként egyre gyakrabban fordul elő, hogy a termék "új élelmiszernek minősülő összetevő tartalmaz". Vagyis még nem derült ki, hogy valamely összetevő alkalmas-e egyáltalán emberi fogyasztásra. Minden évben akad olyan termék is, amely túl magas ásványi anyag vagy vitamin hatóanyag-tartalma miatt kerül le a polcokról, mert átlépi a napi beviteli határértéket.

Igaz, az NNGYK is folyamatosan monitorozza a készítményéket, de nem megy ez olyan gyorsan, mint ahogy felkerülnek a polcokra a termékek. Viszonyításképpen: az összes bejelentett étrend-kiegészítőből - 32 167 darab, amióta vezetik ezt a listát - 2135-öt az idén jelentettek be, pedig még csak 7 hónap telt el. Tavaly összesen 2777 darabot jelentettek be és csak a töredékét vonták ki. Ezért kell a vásárlónak is résen lennie, nem vásárolni olyan hatóanyagú szereket eleve, amelyek valószínűsíthetően károsak is lehetnek az egészségre.

A 2025-ben forgalomba hozataltól eltiltott termékek listája:

Doppelherz aktiv C+Cink+E-vitamin étrend-kiegészítő tabletta

Dr. Herz – Melatonint tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula

Dr. Herz – Serrapeptase enzim - Serrapeptase enzimet tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula

"Alternative Stem C 20.000 mg Szarvas placentát,növényi és állati kivonatokat, cinket és E-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő lágykapszula"

"Rejuvenated Female Hormone Support női hormonegyensúlyt támogató étrend-kiegészítő kapszulák növényi összetevőkkel"

"Rejuvenated Regenerate NAD+ öregedésgátló étrend-kiegészítő kapszulák polifenolokkal és bioflavonoidokkal és B2 vitaminnal"

Floney Harmónia Mézpasztilla étrend-kiegészítő készítmény

"Relaxin Gyógynövény és alga tartalmú étrend-kiegészítő kapszula"

Purtier 7th Edition

APIBALANCE ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

CASANOVA SECRET Macagyökér és Kínai hernyógomba kivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítő vegán kapszula cinkkel

Wakey - Boost Blizzard Mint - Koffeint, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítő párna

Green Medicine CBD Soft Gel Capsule 450 mg

"Dr. Herz – Parazend - Fehér üröm hajtás-, kakukkfű virágos hajtás-, olajfalevél-, kurkuma gyökér és szegfűszeg virág őrleményt tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula"

NEUROASPIS PLP10 ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY, OMEGA-3 ÉS OMEGA-6 TÖBBSZÖRÖSEN TELÍTETLEN ZSÍRSAVAK ÉS VITAMINOK KEVERÉKE

"„Sedoaspis” megnevezésű étrend-kiegészítő"

Ezekkel a termékekkel elvileg már találkozhatunk a boltokban, van azonban számos másik gyanús szer, amivel érdemes vigyázni. Hiába nagy divat most az ashwaganda, az indiai szent bazsalikom, vagy a melatonin alvásra, a szakértők nem javasolják. Eközben viszont ott vannak az évszázados használaton alapuló, bizonyítottan nem veszélyes gyógynövényeink, gyógyteáink, amiket alvásproblémákra ajánlanak. Igaz, az új mindig vonzóbb, étrend-kiegészítő esetében azonban nem árt az óvatosság.

Gyakran becsapódhat az ember, hogyha egy olyan gyógynövényes készítménnyel találkozik, amelynek a gyógyhatása közismert, viszont külsőleg és nem belsőleg érdemes alkalmazni. Tipikus példái ennek az aloe vera, a teafaolaj, vagy a közönséges orbáncfű is. A teafaolaj például hatékony baktérium-, vírus- és gombaölő szer külsőleg a bőrön! Ahogy viszont az ember rovar-, rágcsálóirtó szereket sem vesz be, a teafaolajat sem kellene megennie, mégis beleteszik étrendkiegészítőkbe. Ha olyan termékkel találkozunk, aminek egy összetevője igazi sztár, de eddig mindig külsőleg alkalmaztuk, érdemes elgondolkodni a hatásáról.

Ha pedig olyan összetevővel találkoznánk, amelyről eddig még nem hallottunk, hogy valaha gyógyítottak volna vele, vagy megették volna - mint újabban az állati placenta -, akkor nézzünk utána, mielőtt elkezdenénk valamit szedni. Természetesen ez általánosságban is megszívlelendő tanács: mielőtt bármit elkezdünk szedni, ami nem egy ismert termék számunkra, nézzünk utána, olvassuk el a betegtájékoztatót, esetenként egyeztessünk a kezelőorvosunkkal is. Egy-egy olyan ártalmatlannak tűnő összetevő is, mint pl. a kurkuma, megváltoztathatja a beszedett gyógyszerek hatását és veszélyes lehet. Attól tehát, hogy az étrend-kiegészítők szabadon vásárolhatók, nem veszélytelenek: minden esetben nézzük meg, mit szedünk be és tartsuk magunkat a napi beviteli értékhez.