Nem csak a feledékenység jelezheti az Alzheimer-kórt: 8 figyelmeztető tünet, amit sokan félreértenek

Sokan úgy gondolják, hogy az Alzheimer-kór első jele a memória romlása, pedig a betegség ennél jóval alattomosabban is kezdődhet. Megváltozhat a viselkedés, nehezebbé válhatnak a pénzügyek, és az is előfordulhat, hogy valaki egyre nehezebben használja a korábban jól ismert eszközeit. A HuffPostnak nyilatkozó neurológusok szerint ezek a változások könnyen összetéveszthetők a stresszel, a kialvatlansággal vagy az időskor természetes velejáróival. Mutatjuk, mely jelekre érdemes odafigyelni, és mikor indokolt orvoshoz fordulni.

Az Alzheimer-kórról legtöbbször a memória elvesztése jut eszünkbe, a betegség korai tünetei azonban nem feltétlenül ezzel kezdődnek. A gondolkodás, a döntéshozatal, a hangulat és a mindennapi feladatok elvégzése is megváltozhat, sokszor olyan fokozatosan, hogy sem az érintett, sem a környezete nem tulajdonít neki különösebb jelentőséget.

A HuffPost arról írt, hogy neurológusok és neuropszichológusok hívták fel a figyelmet azokra a kevésbé ismert jelekre, amelyeket könnyű félreérteni. Majid Fotuhi, a Johns Hopkins Egyetem idegtudományi területén oktató neurológus szerint a korai változások sokszor jóval finomabbak annál, mint hogy valaki egyszerűen elfelejti, hová tette a kulcsát.

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a tünetek lassan alakulhatnak ki, és az érintett vagy a családtagok idővel alkalmazkodhatnak az új helyzethez. Ez azt eredményezheti, hogy a probléma csak akkor válik igazán feltűnővé, amikor már a hétköznapi teendők elvégzését is megnehezíti.

Egyre több hiba csúszik a pénzügyekbe

Az egyik kevésbé ismert figyelmeztető jel, ha valaki korábban gondosan kezelte a pénzügyeit, később azonban rendszeresen hibázni kezd. Elfelejtheti befizetni a számláit, ugyanazt az összeget többször is elutalhatja, vagy szokatlan pénzügyi döntéseket hozhat.

Az is előfordulhat, hogy könnyebben bedől csalásoknak, indokolatlan vásárlásokba kezd, vagy olyan módon ad oda pénzt másoknak, ami korábban nem volt jellemző rá. A pénzügyek kezelése ugyanis több gondolkodási képességet igényel egyszerre. Meg kell jegyezni a határidőket, mérlegelni kell a lehetőségeket, fel kell ismerni a kockázatokat, és követni kell a korábban meghozott döntéseket. Ha ezek a képességek romlanak, a változás először a mindennapi pénzügyekben is megmutatkozhat.

Egyetlen elfelejtett számla vagy rossz döntés természetesen nem jelent Alzheimer-kórt. A korábban nem jellemző, ismétlődő hibák azonban különösen akkor érdemelnek figyelmet, ha más változásokkal együtt jelennek meg.

Nehezebbé válnak a korábban rutinszerű feladatok

A másik figyelmeztető jel, ha valaki egyre nehezebben boldogul olyan összetett feladatokkal, amelyek korábban nem okoztak gondot neki. Ilyen lehet például a háztartási költségvetés megtervezése, a több lépésből álló ügyintézés, egy nagyobb családi esemény megszervezése vagy egy megszokott recept elkészítése.

A HuffPostnak nyilatkozó szakemberek szerint a környezet gyakran csak annyit vesz észre, hogy az érintett lassabban halad, többet hibázik, vagy egyre több segítségre szorul. Előfordulhat az is, hogy fokozatosan átadja másoknak azokat a feladatokat, amelyeket korábban önállóan végzett. A változás könnyen tűnhet érdeklődésvesztésnek vagy egyszerű fáradtságnak. A lényeg azonban az, hogy romlik-e egy korábban meglévő képesség, és ez mennyire befolyásolja a mindennapi életet.

Visszahúzódik a társasági életből

Ha valaki egyre ritkábban találkozik a barátaival, lemondja a megszokott programjait, vagy már nem vesz részt olyan tevékenységekben, amelyeket korábban kifejezetten szeretett, annak több oka is lehet. A kognitív nehézségek miatt például megterhelőbbé válhat egy hosszabb beszélgetés követése, nehezebb lehet megjegyezni egy társasjáték szabályait, vagy kellemetlenné válhat, hogy az érintett nem találja a megfelelő szavakat.

Ilyenkor előfordulhat, hogy inkább elkerüli a társas helyzeteket, mintsem hogy mások előtt hibázzon. A családtagok ezt gyakran egyszerű érdektelenségnek vagy megváltozott személyiségnek tekintik. A társasági visszahúzódás ugyanakkor depresszióval, szorongással, magánnyal és más egészségi problémákkal is összefügghet. Ezért nem önmagában a kevesebb találkozó, hanem a korábbi viselkedéshez képest bekövetkező, tartós változás a lényeges.

Megváltozik a hangulata vagy a személyisége

Az Alzheimer-kór korai szakaszában a memóriazavar mellett a hangulat és a viselkedés is megváltozhat. Az érintett ingerlékenyebbé, szorongóbbá vagy közömbösebbé válhat, esetleg elveszítheti érdeklődését olyan dolgok iránt, amelyek korábban örömet okoztak neki. A változás sokszor nem látványos. Egy korábban türelmes ember például egyre hamarabb dühbe gurulhat, vagy valaki, aki korábban szeretett társaságba járni, hirtelen minden programot visszautasíthat.

A neurológusok szerint az ilyen változásokat könnyű a stressznek, a fáradtságnak vagy a depressziónak tulajdonítani. Ezek valóban okozhatnak hasonló tüneteket, de ha a hangulatváltozás újonnan jelentkezik, tartós, és más gondolkodási nehézségekkel is együtt jár, indokolt lehet az orvosi kivizsgálás.

Már a megszokott technológia használata is gondot okoz

A digitális eszközök használata szintén árulkodó lehet. Ha valaki hosszú éveken át gond nélkül kezelte a telefonját, az internetbankját vagy a televízió távirányítóját, majd egyre gyakrabban kér segítséget ugyanazokhoz a műveletekhez, érdemes megvizsgálni, mi áll a háttérben.

Nem arról van szó, hogy mindenkinek lépést kell tartania a legújabb alkalmazásokkal. Egy teljesen új program vagy átalakított felület bárkinek okozhat nehézséget. Sokkal inkább az jelenthet figyelmeztető jelet, ha valaki korábban jól ismert, rendszeresen végzett műveleteket sem tud már önállóan elvégezni.

Ilyen lehet például egy üzenet elküldése, egy megszokott internetes ügyintézés vagy egy korábban rutinszerűen használt eszköz kezelése. A technológia használatának nehézsége önmagában nem alkalmas az Alzheimer-kór felismerésére, de a korábban meglévő készségek tartós elvesztése a többi tünettel együtt fontos információ lehet az orvos számára.

Ugyanazokat a kérdéseket teszi fel újra és újra

A feledékenység valóban az Alzheimer-kór egyik legismertebb tünete, de a hétköznapi memóriahibák és a betegségre utaló változások között fontos különbség van. Más, ha valaki időnként elfelejt egy nevet, majd később eszébe jut, és más, ha rövid időn belül többször is felteszi ugyanazt a kérdést, mert nem emlékszik arra, hogy korábban már választ kapott rá.

Előfordulhat, hogy valaki élénken felidézi a több évtizeddel korábbi eseményeket, de nehezen emlékszik arra, miről beszélgetett a családjával aznap reggel. A régi emlékek jó felidézése önmagában nem zárja ki az új információk megjegyzésének nehézségét. A betegségre utaló változás lehet az is, ha valaki gyakran elfelejti a megbeszélt programokat, vagy rövid időn belül újra és újra ugyanazt a magyarázatot igényli. Ha mindez egyre gyakoribbá válik és a mindennapi életet is befolyásolja, érdemes orvoshoz fordulni.

Ismerős helyeken is eltévedhet

A tájékozódási nehézségek szintén megjelenhetnek az Alzheimer-kór korai tünetei között. Az érintett például rossz irányba fordulhat egy olyan útvonalon, amelyet évtizedek óta ismer, vagy egy megszokott üzletben hirtelen nem tudja, merre kell mennie. A térbeli tájékozódás és a távolságok megítélése is nehezebbé válhat. Ez vezetés közben különösen fontos lehet, például ha valaki egyre gyakrabban méri fel rosszul a távolságot, vagy bizonytalanná válik olyan útvonalakon, amelyeket korábban rendszeresen használt.

A látás romlása és más egészségi problémák szintén okozhatnak hasonló jelenségeket, ezért a tünetek hátterét nem lehet pusztán a tapasztalatok alapján megállapítani. Ha viszont valaki korábban magabiztosan tájékozódott, de újonnan és rendszeresen eltéved ismerős környezetben, azt nem érdemes egyszerű figyelmetlenségként elintézni.

A szaglása is megváltozhat

A HuffPost cikke egy kevésbé ismert lehetséges jelre, a szaglás romlására is felhívja a figyelmet. Egyes kutatások szerint a szaglásért felelős idegi pályák működésének változása már a kognitív tünetek megjelenése előtt összefügghet az Alzheimer-kór folyamatával. A szaglás romlásának azonban számos más oka lehet, a légúti fertőzésektől és az orrüregi betegségektől kezdve más neurológiai állapotokig. Önmagában ezért nem tekinthető az Alzheimer-kór megbízható jelének, és egy egyszerű szaglásteszt sem alkalmas a betegség kizárására.

Ha valaki tartósan azt tapasztalja, hogy kevésbé érzi a szagokat, érdemes kivizsgáltatnia a panaszt. Különösen fontos ez akkor, ha más, gondolkodással, tájékozódással vagy viselkedéssel kapcsolatos változások is jelentkeznek.

Az is figyelmeztető jel lehet, ha valaki egyre több mindent próbál elfedni

A neurológusok szerint nemcsak a konkrét hibákra érdemes figyelni, hanem arra is, ha valakinek egyre több segítségre van szüksége ahhoz, hogy a korábban megszokott életét fenntartsa.

Előfordulhat, hogy az érintett jegyzetekkel próbál kompenzálni, másokra bízza a beszélgetés irányítását, vagy humorral üti el a feledékenységet. A családtagok szintén észrevétlenül alkalmazkodhatnak: átveszik a számlák befizetését, a vezetést vagy a főzést, mert így egyszerűbb elkerülni a hibákat.

Ezek a megoldások önmagukban hasznos segítséget jelenthetnek, de fontos észrevenni, ha egyre nagyobb szükség van rájuk. A mindennapi feladatok fokozatos átadása sokszor többet árulhat el a változásokról, mint egy-egy önállóan megfigyelt memóriahiba.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Az alkalmi feledékenység, egy rossz pénzügyi döntés vagy a szaglás átmeneti romlása önmagában nem jelenti azt, hogy valaki Alzheimer-kórral él. A hasonló panaszokat alvászavar, depresszió, stressz, gyógyszermellékhatás, vitaminhiány, pajzsmirigyprobléma és más, részben kezelhető egészségi állapot is okozhatja. A legfontosabb az, hogy változik-e az érintett korábbi működése, a tünetek visszatérnek-e, fokozódnak-e, illetve akadályozzák-e a mindennapi teendők ellátását.

Ha ilyen változásokat tapasztalunk magunkon vagy egy családtagunkon, érdemes háziorvoshoz fordulni. A konzultációra hasznos konkrét példákat és hozzávetőleges időpontokat összegyűjteni, és lehetőség szerint olyan családtagot is bevonni, aki jól ismeri az érintett mindennapjait. Az orvos a panaszok alapján további vizsgálatokat rendelhet el, illetve neurológiai vagy más szakorvosi kivizsgálást javasolhat.

Az Alzheimer-kór nem az öregedés természetes velejárója, és a tünetek korai felismerése segíthet tisztázni azok okát, megtervezni a szükséges ellátást és időben hozzáférni a megfelelő kezeléshez. A legfontosabb tehát nem az, hogy minden apró hibától megijedjünk, hanem az, hogy a tartós, szokatlan változásokat ne hagyjuk figyelmen kívül.