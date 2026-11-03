567-en pályáztak a vezetői posztokra, végül 55 új tankerületi igazgatót neveztek ki, ötéves megbízatással.
Hullanak a fejek: változás jön a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ és az orosházi kórház élén is
Visszavonta az Egészségügyi Minisztérium a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) pedig az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet főigazgatójának vezetői megbízatását hétfőn. Erről a szaktárca és az OKFŐ is külön közleményben tájékoztatott.
Az OKFŐ közleménye szerint Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfői hatállyal visszavonta Kallai Árpád, a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatójának vezetői megbízását. Az intézményvezetői feladatokat november 3-tól Kincsesné Ágoston Zsuzsanna eddigi orvosigazgató veszi át.
Tótth Árpád országos kórház-főigazgató szintén november 2-ai hatállyal visszavonta Bozsár Stefánia, az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet főigazgatójának vezetői megbízását. Az intézményt a továbbiakban megbízott főigazgatóként Dani Győző eddigi orvosigazgató vezeti.
A minisztérium azt közölte: az új főigazgatókat nyílt pályázaton, szakmai szempontok alapján választják majd ki. A pályázatok elérhetők lesznek a Közszolgállás állásportálon, az OKFŐ honlapján és az Egészségügyi Közlönyben is.
A dohányzáshoz és az elhízáshoz hasonlítják a kutatók az új online veszélyt: közegészségügyi fellépést sürgetnek
A szakértők szerint a kormányok, az iskolák, az egészségügyi intézmények és a civil szervezetek összehangolt fellépésére van szükség a káros hatások visszaszorításához.
Nagy meglepetést okoztak a magyar fiatalok: ebben még a svédek és a hollandok is lemaradnak mögöttük
A magyar fiatalok 92,7 százaléka jónak vagy nagyon jónak tartja az egészségi állapotát.
Nem csak a feledékenység jelezheti az Alzheimer-kórt: 8 figyelmeztető tünet, amit sokan félreértenek
Sokan úgy gondolják, hogy az Alzheimer-kór első jele a memória romlása, pedig a betegség ennél jóval alattomosabban is kezdődhet.
Nem feltétlenül a pénzügyi viták, a féltékenység vagy a házimunka megosztása okozza a legnagyobb konfliktust egy párkapcsolatban.
Láthatatlan gyilkos tizedeli a magyarokat: irtó egyszerű lenne megelőzni, mégis karba tett kézzel várjuk, míg megtörténik a legrosszabb
A dohányzás világszerte milliók életét rövidíti meg, és a következményei a nemdohányzókat is súlyosan érintik.
Ebben az 5 magyar városban emelkedik a covidosok száma: küszöbön lehet egy nagyobb megbetegedési hullám
Országosan nem változott érdemben a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja, öt városban azonban emelkedést mutattak a vizsgálatok.
Kiderült, mennyi örök vegyi anyag van a budapesti csapvízben: a Duna menti gyáraknál a leginkább aggasztó a kép
Januártól kötelező mérni az örök vegyi anyagokat a magyar csapvízben. Budapesten megnyugtatóak az eredmények, a Duna menti gyáraknál viszont aggasztó a kép.
A magyarok 87 százaléka teljesen megbízik az egészségügyi influenszerekben, csak 47 százalékuk kérdez meg szakembert az információk hitelességéről.
Ez Agárdi Szilvia betegsége: a Lyell-szindróma gyógyszertől is kialakulhat, ezek a tünetei és így gyógyítják a ritka bőrbetegséget
Agárdi Szilvia bőrbetegsége a Lyell-szindróma (TEN). Mi okozza, mik a tünetei, mennyire veszélyes, és hogyan gyógyítják? Hivatalos forrásokból.
Új, országos betegelégedettségi rendszert indít az Egészségügyi Minisztérium, amelyben a betegek és hozzátartozóik is értékelhetik az egészségügyi ellátás színvonalát.
Három tömeges közösségi járványt jelentettek Magyarországon a 42. héten, összesen 251-en betegedtek meg.
A fogszuvasodás továbbra is a világ egyik leggyakoribb krónikus betegsége, nem véletlenül.
Hajnali 2-kor viszketett a feneke, szemen nyalta a makcska: kiakadtak a mentősök, milyen esetekhez hívják őket
A műszempillájától megszabadulni nem tudó nő és a macska által szemen nyalt ember is szerepel azok között a valós esetek között, amelyekhez mentőt kellett küldeni.
A Tisza-kormány átalakítja a háziorvosok kötelező ügyeleti rendszerét, aminek keretében megemelik az óradíjakat.
A 2027-es költségvetésben legalább 10 milliárd forint pluszforrást tervez a kormány a kórházi étkeztetés fejlesztésére.
Megtalálhatták a magyarok százezreit sanyargató népbetegség ellenszerét: ezt kell tenned, hogy megelőzd a bajt
Már napi néhány ezer lépés is összefügghet az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó szellemi hanyatlás lassulásával egy kutatás szerint.
Megkezdődik hétfőn a betegelégedettség országosan egységes mérése, a kormányzat emellett bejelentővédelmi rendszert alakít ki a dolgozóknak.
Félmilliós bírsággal sújtották a magyar kórházat: egy idős nő halála után derültek ki a súlyos mulasztások
Félmillió forintos bírságot szabott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a Szent Imre Kórházra egy 2024-ben elhunyt beteg ügyében.