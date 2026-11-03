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Egészség

Hullanak a fejek: változás jön a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ és az orosházi kórház élén is

MTI
2026. november 3. 07:57 1 perc

Visszavonta az Egészségügyi Minisztérium a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) pedig az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet főigazgatójának vezetői megbízatását hétfőn. Erről a szaktárca és az OKFŐ is külön közleményben tájékoztatott. 

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Az OKFŐ közleménye szerint Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfői hatállyal visszavonta Kallai Árpád, a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatójának vezetői megbízását. Az intézményvezetői feladatokat november 3-tól Kincsesné Ágoston Zsuzsanna eddigi orvosigazgató veszi át.

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Tótth Árpád országos kórház-főigazgató szintén november 2-ai hatállyal visszavonta Bozsár Stefánia, az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet főigazgatójának vezetői megbízását. Az intézményt a továbbiakban megbízott főigazgatóként Dani Győző eddigi orvosigazgató vezeti.

A minisztérium azt közölte: az új főigazgatókat nyílt pályázaton, szakmai szempontok alapján választják majd ki. A pályázatok elérhetők lesznek a Közszolgállás állásportálon, az OKFŐ honlapján és az Egészségügyi Közlönyben is.

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Címlapkép: Getty Images
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