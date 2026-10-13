Itt a bejelentés a Pfizer új rákellenes készítményéről: igazi hidegzuhany érte a kutatókat

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Egészség

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Pénzcentrum
2026. október 13. 17:46

Nem hozta meg a várt áttörést a BioNTech kísérleti, mRNS-alapú immunterápiája a fej-nyaki daganatos betegek körében végzett klinikai vizsgálatok során. A készítmény egy piacvezető daganatellenes gyógyszerrel kombinálva sem tudta érdemben meghosszabbítani a páciensek progressziómentes túlélését, a kutatás ugyanakkor egy másik klinikai végpont vizsgálatával tovább folytatódik - írta meg a Reuters.

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A német gyógyszergyártó tájékoztatása szerint a vizsgálatban a BNT113 jelű vakcinát a Merck széles körben alkalmazott immunterápiás készítményével, a Keytrudával (pembrolizumab) kombinálva tesztelték. A klinikai próba olyan előrehaladott fej-nyaki laphámrákban szenvedő betegekre terjedt ki, akiknél a daganat kialakulása a HPV16 vírusfertőzéssel függ össze.

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A kombinált kezelés elsődleges célja a progressziómentes túlélés – vagyis a betegség súlyosbodása nélkül eltöltött időszak – meghosszabbítása volt. Az adatok elemzése alapján azonban a két szer együttes alkalmazása nem eredményezett szignifikáns javulást a kizárólag Keytrudával kezelt betegcsoporthoz képest.

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Bár az eredmény elmaradt a várakozásoktól, Geoffrey Meacham, a Citi elemzője rámutatott arra, hogy a fej-nyaki laphámrák egy kifejezetten összetett, az immunrendszer válaszát erősen elnyomó daganattípus. Ilyen klinikai környezetben a már bevált terápiáknál hatékonyabb eljárást felmutatni még a célzott kezelések esetében is rendkívül nagy kihívást jelent.

A klinikai vizsgálat az eddigi részeredmények ellenére sem áll le. Egy független adatellenőrző bizottság javaslatára a kutatók a jövőben a másik kiemelt klinikai végpontot, a betegek teljes túlélését fogják elemzés alá vetni. Özlem Türeci, a BioNTech orvosi igazgatója kiemelte, hogy a mérések szerint a BNT113 sikeresen beindította a kívánt immunválaszt és terápiás folyamatokat, ami teljes mértékben indokolja a gyógyszerkombináció további tanulmányozását.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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