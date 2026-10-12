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Maszkot viselő óvodások az óvodában.
Egészség

Tömeges járvány tört ki budapesti óvodákban: rengeteg gyerek betegedett meg, ezek a tüneteik

Pénzcentrum
2026. október 12. 12:02

Összesen 51-en betegedtek meg Budapest egyik kerületének óvodáiban, ahol néhány nap alatt tömeges gyomor-bélrendszeri járvány alakult ki – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentéséből. A fertőzés hányással és hasmenéssel járt, a tünetek azonban minden érintettnél 48 órán belül megszűntek, és senki sem szorult kórházi ellátásra. A hatóságok az ételfertőzés lehetőségét is vizsgálták, de a laboratóriumi eredmények nem igazolták, hogy élelmiszer okozta volna a megbetegedéseket.

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Az NNGYK legfrissebb járványügyi jelentése szerint az utóbbi időszakban egy tömeges közösségi gyomor-bélrendszeri járványt jelentettek Magyarországon. A megbetegedések szeptember 23. és 29. között történtek Budapest egyik kerületének óvodáiban, ahol az 5476 érintett személy közül összesen 51-en betegedtek meg. A betegek vezető tünete a hányás és a hasmenés volt, azonban egyik esetben sem volt szükség kórházi ellátásra. A tünetek valamennyi érintettnél 48 órán belül megszűntek.

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A járványügyi vizsgálat során felmerült, hogy a megbetegedéseket valamilyen étel okozhatta, ezért az illetékes élelmiszerbiztonsági hatóságot is értesítették. A betegektől vett diagnosztikus minták, valamint az étel- és környezeti minták laboratóriumi vizsgálata azonban nem igazolta az élelmiszer közvetítő szerepét. A járvány pontos kiváltó okát végül nem sikerült azonosítani.

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A heti jelentés két további fertőző megbetegedésre is kitért. Bács-Kiskun vármegyében egy 18 éves férfinál merült fel a kanyaró gyanúja, azonban a diagnózist megerősítő laboratóriumi vizsgálatok a jelentés készítésekor még nem zárultak le. Emellett Budapesten egy 41 éves férfinál mpox (majomhimlő) fertőzést regisztráltak. A hatóság tájékoztatása szerint a beteg korábban nem részesült mpox elleni védőoltásban.

Az országos fertőzőbetegség-adatok alapján a 40. héten 107 campylobacteriosisos és 100 szalmonellózisos megbetegedést jelentettek, míg rotavírus okozta gyomor-bélhurutból 27 esetet regisztráltak. Fertőző májgyulladásból 38 esetet jelentettek, ebből 28 hepatitis A-fertőzés volt.
Címlapkép: Getty Images
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