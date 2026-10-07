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Egészség

Pillanatok alatt dőlt ágynak több mint kétszáz diák és tanár: brutális vírus bénította meg a magyar iskolát

Pénzcentrum
2026. október 7. 07:55

Tömeges gyomor- és bélrendszeri fertőzés söpört végig egy Veszprém vármegyei általános iskolában, ahol több mint kétszáz diák és dolgozó betegedett meg hirtelen. A szeptember végén kirobbant járvány miatt az oktatást is meg kellett szakítani.

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A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) jelentése szerint a 2026. szeptember 25-én indult tömeges megbetegedés egy tipikus, közösségi bélhurutjárvány.

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A hasonló esetek hátterében leggyakrabban a calicivírus áll, amely rendkívül fertőző, hiszen már egészen kis mennyiségben a szervezetbe jutva is megbetegedést okoz. Mivel a kórokozó rendkívül ellenálló a környezeti hatásokkal szemben, zárt közösségekben – különösen iskolákban és óvodákban – pillanatok alatt robbanásszerű járványokat képes kiváltani.

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A késő őszi és téli időszakban újra felfutóban lesz a kellemetlen gyomor-bélrendszeri tüneteket okozó vírus.

A fertőzés lappangási ideje igen rövid, mindössze 24–48 óra. A betegség hirtelen fellépő, heves hányással, vizes hasmenéssel és hasi görcsökkel jelentkezik, amelyet általános rossz közérzet, valamint hőemelkedés vagy láz is kísérhet - írta meg az ATV.

Mivel a vírus ellen sem célzott gyógyszer, sem védőoltás nem áll rendelkezésre, a kezelés kizárólag a tünetek enyhítésére fókuszál. A gyógyulás alapja a bőséges folyadék- és elektrolitpótlás a kiszáradás megelőzése érdekében, amit szigorú, kímélő diétával kell kiegészíteni. Kórházi ellátásra, illetve infúziós terápiára jellemzően csak a legveszélyeztetettebb csoportoknál, például a kisgyermekeknél és az időseknél van szükség, amennyiben a súlyos tünetek miatt kritikussá válik a folyadékvesztés.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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