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Új vírusmutáns terjed rohamtempóban 2026 őszén: bárkit pillanatok alatt ledönthet a lábáról, hiába a kézfertőtlenítés
Ismét emelkednek a norovírus-megbetegedések számát jelző mutatók. A járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) adatai szerint a késő őszi és téli időszakban újra felfutóban lesz a kellemetlen gyomor-bélrendszeri tüneteket okozó vírus. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy egy új törzs megjelenése miatt az idei szezon a megszokottnál súlyosabbá válhat.
A norovírust nem véletlenül nevezik "téli hányásos betegségnek", ugyanis a fertőzések száma jellemzően az ősz végétől a tél közepéig tetőzik. Ebben az időszakban az emberek több időt töltenek zárt térben, ami megkönnyíti a vírus terjedését. A kórokozó gyakran robbant ki járványokat zárt közösségekben, különösen a tengerjáró hajókon és az idősotthonokban. A hűvösebb időjárás kedvez a vírusnak, amely a különböző felületeken akár két hétig is fertőzőképes maradhat - írja a HuffPost.
A betegség leggyakoribb tünetei közé tartozik a hányinger, a hányás, a hasmenés és a láz. A legtöbb érintett egy-három nap alatt otthon is felépül, ám a megfelelő folyadékpótlásról gondoskodni kell. Orvosi segítséget kell kérni magas láz, véres széklet vagy a kiszáradás jelei, például szédülés esetén, mivel ezek súlyosabb lefolyású fertőzést jelezhetnek, és akár intravénás folyadékpótlást is igényelhetnek.
A norovírus rendkívül fertőző, és ami különösen fontos, hogy az alkoholos kézfertőtlenítők nem hatásosak ellene. "A kézfertőtlenítő kiválóan működik más kórokozók, például az influenza vagy a koronavírus ellen, a norovírus esetében azonban a szappanos kézmosás az egyetlen hatékony módszer" – hangsúlyozta Donald Dumford, a Cleveland Clinic infektológusa. A szakemberek szerint a legtöbben nem mosnak elég alaposan kezet, pedig a gyűrűk levétele és a legalább húsz másodpercig tartó szappanos kézmosás elengedhetetlen a megelőzéshez.
Catherine Troisi, a houstoni UTHealth járványügyi szakértője rámutatott, hogy jelenleg egy viszonylag új norovírustörzs is terjed, amely érdemben befolyásolhatja az idei szezon alakulását. Bár előre nehéz megjósolni a járványhullám pontos méretét, a szakember szerint elképzelhető, hogy az új variáns miatt a megszokottnál lényegesen több megbetegedésre kell számítani.
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Aki megfertőződik, a tünetek fennállása alatt mindenképpen maradjon otthon, és a panaszok megszűnését követően még két-három napig ne készítsen ételt másoknak a továbbfertőzés elkerülése érdekében. Bár a norovírus bárkit megbetegíthet, a gyermekek körében lényegesen gyakoribb, ezért a gondos kézmosás és a betegséggel járó otthonmaradás az őszi-téli időszakban kiemelten fontos.
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