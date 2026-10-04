10-ből 4 embert érintett idén a káros ózonszennyezés: ez a brutális nyári forróság láthatatlan mellékhatása

Bár a hazai áttelelés egyelőre nem bizonyított, a megfigyelt mintázat miatt kiemelten fontos a lakosság ébersége.
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Idén eddig a világ népességének csaknem 40 százaléka volt kitéve káros mértékű felszínközeli ózonszennyezésnek - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán vasárnap, a Copernicus Atmosphere Monitoring Service (Copernicus Légkörmegfigyelő Szolgálat - CAMS) elemzése alapján. Hozzátették: a felszínközeli ózon egy úgynevezett másodlagos légszennyező anyag, ami akkor alakul ki, amikor bizonyos ipari és közlekedésből származó szennyezőanyagok napfény és magas hőmérséklet hatására reakcióba lépnek egymással.
Mint írták, a CAMS elemzése szerint globálisan Ázsia a leginkább érintett régió az ózonszennyezés szempontjából, ezt Európa és Észak-Amerika követi. Az északi félteke nagy részén az ózonszint meghaladta a WHO által ajánlott célértéket - írták. Felhívták a figyelmet arra, a levegőminőséget nem csak a helyi kibocsátások alakítják, így a sivatagi por, az erdőtüzek füstje és más légszennyező anyagok akár több ezer kilométert is megtehetnek, országokon és kontinenseken áthaladva.
2026-ban például a Szaharából származó por eljutott Nyugat-Afrikából az Atlanti-óceán északi része fölé, egyes porfelhők pedig egészen a Karib-térségig jutottak - idézték fel.
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