A jövőben akár több tízezer forintos bírságot is kaphat az a gyalogos, aki mobiltelefont nyomkodva kel át az úton.
Kiadták a riasztást: szaharai por és pokoli hőség csap le Magyarországra, erre készüljenek a magyarok
Pénteken a szaharai por és a fátyolfelhők miatt szűrt napsütésre számíthatunk, miközben tovább fokozódik a kánikula. A hőmérséklet akár a 36 fokot is elérheti, ezért az ország jelentős részén elsőfokú hőségfigyelmeztetés van érvényben.
A hét utolsó munkanapján csapadék egyáltalán nem várható. A keleti-délkeleti szél több helyen megélénkül, a Dunántúl északi tájain pedig időnként erős széllökések is előfordulhatnak.
A délutáni órákban 29 és 36 fok közötti csúcshőmérsékletet mérhetünk, és a meleg az esti órákra sem enyhül jelentősen, hiszen késő este is 20 és 27 fok között alakul a levegő hőmérséklete. A tartósan magas középhőmérséklet miatt hazánk középső, déli és nyugati régióiban elsőfokú figyelmeztetéssel kell számolni - írja a Kiderül.hu.
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Kiadták a figyelmeztetést: sivatagi porfelhő tart Magyarország felé, nem mindennapi jelenségre kell készülni
Szaharai por érkezik Magyarország fölé pénteken, amely több helyen fátyolossá, szűrtté teheti a napsütést.
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