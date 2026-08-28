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Kiadták a riasztást: szaharai por és pokoli hőség csap le Magyarországra, erre készüljenek a magyarok

Pénzcentrum
2026. augusztus 28. 07:16

Pénteken a szaharai por és a fátyolfelhők miatt szűrt napsütésre számíthatunk, miközben tovább fokozódik a kánikula. A hőmérséklet akár a 36 fokot is elérheti, ezért az ország jelentős részén elsőfokú hőségfigyelmeztetés van érvényben.

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A hét utolsó munkanapján csapadék egyáltalán nem várható. A keleti-délkeleti szél több helyen megélénkül, a Dunántúl északi tájain pedig időnként erős széllökések is előfordulhatnak.

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A délutáni órákban 29 és 36 fok közötti csúcshőmérsékletet mérhetünk, és a meleg az esti órákra sem enyhül jelentősen, hiszen késő este is 20 és 27 fok között alakul a levegő hőmérséklete. A tartósan magas középhőmérséklet miatt hazánk középső, déli és nyugati régióiban elsőfokú figyelmeztetéssel kell számolni - írja a Kiderül.hu.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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